Google's Pixel 8 Pro heeft een verfijnder design gekregen, naast de gebruikelijke updates voor de belangrijke onderdelen en de camera's. Dit alles maakt het toestel nog aantrekkelijker dan zijn voorgangers. De toevoeging van de temperatuursensor is erg interessant, maar we weten nog niet of dit een game-changer zal worden of gewoon een gimmick is. Verder beschikt deze smartphone ook over de nodige AI-features waarmee hij zich goed kan onderscheiden van de concurrentie.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Google Pixel 8 Pro hands-on: review in een notendop

We hebben door de jaren heen meerdere keren gehoord vanuit sommige hoeken dat Google eigenlijk helemaal niet zo toegewijd is aan de smartphonemarkt, maar dat het bedrijf misschien gewoon zijn eigen toestellen produceert om zijn Android-partners aan te sporen tot innovatie. Wij zouden echter zeggen dat Google sinds de Pixel 6, en nu zeker met de nieuwe Pixel 8 Pro, duidelijk de strijd aan wil gaan met zijn concurrenten.

De nieuwe Pixel 8 Pro (en Pixel 8) blijft vrij dicht bij het design van zijn voorganger. Net als bij veel andere toestellen van dit jaar, zijn er wel een aantal designelementen enigszins verfijnd. Het design is geëvolueerd tot iets dat nog steeds erg herkenbaar is, maar tegelijkertijd ook weer anders aanvoelt en oogt. Pixel-telefoons houden het dus nog steeds wel bij een design dat niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Dankzij de opvallende metalen camerabalken zal je deze toestellen niet gauw verwarren met smartphones van andere merken. Je weet meteen dat het om een Pixel gaat.

Toch zorgen de nieuwe afgeronde randen voor een iets zachter uiterlijk, net als we ook merkten bij de nieuwe smartphones van Apple en Samsung. Zelfs dit grootste model uit de line-up ligt fijn in de hand.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het is echter niet het uiterlijk van deze nieuwe telefoon dat de grootste impact zal hebben. Het is namelijk een combinatie van de nieuwe processor, de Tensor G3, Google's AI-features en een trio van nieuwe, krachtigere camera's dat de Pixel 8 Pro dit jaar onderscheidt van de nieuwe iPhones en Samsungs.

Naast deze designveranderingen en nieuwe onderdelen is er ook iets nieuws (maar niet per se volledig uniek) toegevoegd dit jaar: een temperatuursensor. Deze feature is blijkbaar zo belangrijk dat hij een plaats naast de drie lenzen heeft verdiend op de metalen camerabalk.

We hebben nog niet echt veel tijd kunnen doorbrengen met de nieuwe telefoon, maar wel genoeg tijd om de essentie te begrijpen van deze moderne aanpak voor zijn Pixel-toestellen.

Google Pixel 8 Pro hands-on review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 1.099 euro

Vanaf nu te bestellen

Beschikbaar vanaf 12 oktober

Google heeft op 4 oktober zijn nieuwe 6,1-inch Pixel 8 en 6,7-inch Pixel 8 Pro onthuld. Ook de nieuwe Pixel Watch 2 werd tijdens dit lanceringsevenement onthuld.

De Pixel 8 Pro heeft een adviesprijs vanaf 1.099 euro en de Pixel 8 kost je minimaal 799 euro. De toestellen zijn vanaf 4 oktober ook al te pre-orderen en ze worden vervolgens vanaf 12 oktober verstuurd.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro 128GB 1.099 euro 256GB 1.159 euro 512GB 1.299 euro

Google Pixel 8 Pro hands-on review: specs

Hieronder zie je een vergelijking tussen de specs van de Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8 en iPhone 15 Pro Max:

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 iPhone 15 Pro Max Afmetingen: 162,5 mm x 76,5 mm x 8,8 mm 150 mm x 70,8 mm x 8,9 mm 159,9 mm x 76,7 mm x 8,25 mm Gewicht: 213 gram 187 gram 221 gram Display: 6,7 inch LPTO OLED 6,2 inch OLED 6,7 inch OLED Resolutie: 1.344 x 2.992 1.080 x 2.400 2.796 x 1.290 Refresh rate: Adaptief 1-120Hz 60-120Hz Adaptief 1-120Hz Processor: Tensor G3 Tensor G3 A17 Pro Camera's achter: 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 48MP-telefotocamera met 5x zoom 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-telefotocamera met 5x optische zoom Selfiecamera: 10,5MP 10,5MP 12MP Opslag: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB 256GB, 512GB, 1TB

Google Pixel 8 Pro hands-on review: design

Zachter, maar bekend uiterlijk en gevoel in de hand

Relatief lichtgewicht

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We waren niet echt hele grote fans van het design van de Pixel 6. De tweekleurige achterkant en camerabalk zagen er een beetje vreemd uit. De Pixel 7 Pro loste dit probleem voor ons op en de Pixel 8 Pro heeft het voor elkaar gekregen om dit design nog verder te verfijnen. Naast het feit dat de achterkant nu uit één kleur bestaat (hoewel er nog steeds een metalen camerabalk aanwezig is), zijn er ook mooiere kleuropties beschikbaar, zoals de 'Bay'-kleurvariant. Bay is misschien ook wel een toepasselijke naam, aangezien de telefoon een IP68-certificering heeft voor stof- en waterbestendigheid.

Aan de voor- en achterkant van de telefoon vind je Corning Gorilla Glass Victus. Verder wordt er gebruikgemaakt van een gepolijst aluminium frame met afgeronde randen. Hierdoor voelt deze smartphone erg comfortabel in de hand. De randen zijn dus wel afgerond, maar het scherm is wel gewoon plat en dat vinden we een goede keuze.

De knoppen zijn weer op dezelfde plaatsen te vinden en er zit zoals gebruikelijk ook weer een USB-C-oplaadpoort aan de onderkant. Er is ondersteuning voor eSIM-technologie aanwezig, maar deze 5G-telefoon heeft ook nog plaats voor een traditionele simkaart. Op de metalen camerabalk vind je natuurlijk de drie camera's, vergezeld van een flitser en de nieuwe temperatuursensor.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We hebben tot nu toe nog nooit eerder een telefoon met een soort thermometer gezien. De sensor ziet er op het eerste gezicht uit als een extra camera, maar je kan er geen foto's mee maken. In plaats daarvan kan je hem ergens naartoe richten om de temperatuur van het oppervlak te meten. De feature is heel gemakkelijk te gebruiken. Je richt de sensor ergens op, opent de nieuwe 'Temp'-app, tikt op een knop op het scherm en vervolgens geeft de app de temperatuur weer. Je kan ook vrij snel een nieuwe meting doen door de 'refresh'-knop aan te tikken.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het lijkt het beste te werken als je vrij dicht bij het object bent dat je wil meten. We maten onder andere een glas met koud water en een kop warme thee en kregen resultaten van respectievelijk 4 graden Celsius en 54 graden Celsius.

Google probeert in de VS ook te regelen dat deze sensor officieel wordt goedgekeurd door de FDA voor het meten van de huidtemperatuur van mensen. Het ziet ernaar uit dat de temperatuursensor ook de omgevingstemperatuur kan meten.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Toen we in de eerste instantie de temperatuur van de thee wilden meten, hield de Google-vertegenwoordiger de telefoon niet helemaal goed boven de thee, waardoor de sensor de temperatuur om de kop registreerde. We eten nog niet echt of dit uiteindelijk gewoon een onnodige gimmick zal zijn of een handig hulpmiddel. Het zou niet de eerste gimmick zijn, want de Pixel had ook ooit een ingebouwde radar voor het herkennen van gebaren.

Google Pixel 8 Pro hands-on review: display

6,7-inch 1.344 x 2.992 (plat) OLED-display

Adaptieve refresh rate van 1Hz tot 120Hz

Verhoogde piekhelderheid van 2.400 nits

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google heeft het 6,7-inch LPTO OLED-paneel op de Pixel 8 Pro een flinke helderheidsboost gegeven tot een piekhelderheid van 2.400 nits heeft. We hebben de telefoon alleen binnen gezien, dus we kunnen nog niet heel veel zeggen over die helderheidsboost. De bezels zijn erg dun, maar niet dunner dan de bezels op de Pixel 7 Pro. Er is ook nog steeds een cut-out voor de selfiecamera bovenaan het scherm.

Die camera heeft overigens ook een update voor zijn autofocus gekregen. Google heeft gezegd dat het gezichtsontgrendelingssysteem nu aan een biometrische standaard voldoet die hoog genoeg is om het te gebruiken voor het verifiëren van betalingen op de telefoon.

De variabele refresh rate kan nu wisselen van 1Hz tot 120Hz. Dat is een verbetering ten opzichte van de Pixel 7 Pro, want had maar een minimum van 10Hz. Dit betekent dat we waarschijnlijk betere always-on prestaties zullen zien en misschien ook een kleine verbetering voor de batterijduur.

Onder het display zit ook nog een vingerafdrukscanner, maar die hebben we nog niet kunnen testen. Over het algemeen hebben we een erg positieve indruk van het display. Het ziet er helder, kleurrijk en responsief uit.

Google Pixel 8 Pro hands-on review: camera's

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google heeft de camera's ook een flinke upgrade gegeven. Naast de 50MP-hoofdcamera hebben we nu ook een ultrawide én 5x telefotocamera van 48MP. We gaan er overigens wel van uit dat deze standaard 12MP-foto's zullen maken en dus gebruik zullen maken van 'pixel binning'. Toch kunnen die extra megapixels wel gaan zorgen voor nog betere fotografie.

Dit zijn de verschillende camera's op de Google Pixel 8 Pro:

Hoofdcamera: 50MP f/1.68

Ultrawide: 48MP f/1.95

Telefotocamera: 48MP f/2.8

Selfiecamera: 10MP f/2.2

We hebben nog geen foto's kunnen maken, maar we hebben wel kunnen zien wat de nieuwe macromogelijkheden zijn en die zagen er indrukwekkend uit in de praktijk. Je kan tot 2 centimeter van een object af komen met de camera en alsnog verrassend detailrijke en kwalitatieve beelden krijgen.

Google heeft de Camera-app ook een vernieuwd design gegeven, met een nieuwe lay-out en toegang tot meer hulpmiddelen op 'pro'-niveau. Zoals we ook wel hadden verwacht van Google, wordt er weer op vrijwel elk vlak van dit toestel gebruikgemaakt van AI en dat zorgt bij foto's voor indrukwekkende effecten.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Met de 'Magic Editor' kan je je vinger ingedrukt houden op een object (of persoon) in een foto om het te verplaatsen. De AI vult de lege ruimte vervolgens in. We zagen een voorbeeld hiervan toen een leidinggevende van Google een foto van zijn zoon die een basketbal gooide erbij pakte. Hij sleepte vervolgens zijn zoon dichter bij de basket zodat het op een dunk leek. Hij gaf aan dat de schaduw van het kind natuurlijk nog op de verkeerde plaats stond, maar dat je die ook met de Magic Editor kon verslepen.

Met de 'Group Photo'-feature kan je een aantal foto's achter elkaar maken en de beste gezichtsuitdrukkingen voor elke persoon uit die foto's halen en vervolgens één foto creëren waarin iedereen bijvoorbeeld naar de camera kijkt en lacht. Dit proces zag er enorm indrukwekkend uit, maar ook een beetje eng.

Video-opnames hebben ook een upgrade gekregen. Je kan opnemen in maximaal 4K/60fps en Google past nu zijn HDR-beeldverweking toe op elk frame van de video om te zorgen voor betere prestaties bij weinig licht. Er is nu zelfs een nieuwe 'Audio Eraser', waarmee je afleidende geluiden uit je video's kan halen.

Google lijkt dus weer veel werk in zijn camera's en beeldverwerking te hebben gestopt, maar het is nog te vroeg om bepalen of de Google Pixel 8 Pro een plaats zal krijgen op onze lijst van de smartphones met de beste camera.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel 8 Pro hands-on review: prestaties

Tensor G3

Een speciale Titan M2-veiligheidsprocessor

Google’s eigen processors zijn niet echt bepaalde de meest indrukwekkende smartphone-chips. Ze lopen normaal gesproken duidelijk achter op de beste processors van Qualcomm en Apple. Misschien dat de nieuwe Tensor G3-chip daar dit keer wat verandering in kan brengen. De ARM V9-chip heeft een nieuwe CPU en GPU. Hij beschikt over lokale 'tensor process units' (TPU's), maar kan ook gebruikmaken van TPU's in de cloud.

We hebben nog geen scores gezien voor de chip, maar hij moet in ieder geval krachtig genoeg zijn om de Pixel 8 Pro van zijn indrukwekkende AI-mogelijkheden te voorzien.

Een aantal van die mogelijkheden worden samen met de telefoon gelanceerd en anderen verschijnen later. Er is overigens ook een 'large language model' (LLM) aan boord voor Google Assistant, waardoor deze onder andere webpagina's kan samenvatten (zoals recepten) of teksten vanuit allerlei bronnen kan voorlezen en zelfs direct kan vertalen.

Google Pixel 8 Pro hands-on review: software

Android 14

AI aan boord

7 jaar besturingssysteem- en veiligheidsupdates

Als de goede specs en de ongebruikelijke temperatuursensor je niet weten te overtuigen, dan is er dit jaar ook nog eens het feit dat Google nu zeven jaar aan besturingssysteem- en veiligheidsupdates belooft voor zijn nieuwe toestellen.

De Pixel 8 Pro zal dus niet alleen meteen op Android 14 draaien, maar hij zal vervolgens nog jarenlang ondersteund worden met systeemupdates. Met die zeven jaar aan updates verslaat Google met gemak de huidige ondersteuning bij bedrijven als Samsung, OnePlus en zelfs bij Apple.

Google Pixel 8 Pro hands-on review: batterij

Grote 5.050mAh-batterij

Snel draadloos opladen

Het is mooi om te zien dat Google de lat enigszins verhoogt als het gaat om batterijcapaciteit. Met 5.050mAh heeft de Pixel 8 Pro een van de grootste batterijen in een flagship-telefoon.

We hebben de batterijduur zelf nog niet kunnen testen, maar we verwachten dat de Pixel Pro 8 ongeveer 24 tot 27 uur zou moeten meegaan op een volle batterij bij het afspelen van video en dus rond de 20 uur bij gemixt gebruik.

De Pixel Pro 8 (en Pixel 8) ondersteunt ook snel draadloos opladen via Qi-technologie en beschikt over de 'Battery Share'-feature. Bedraad opladen gaat nu ook iets sneller op de Pixel 8 Pro met 30W.

Google Pixel 8 Pro hands-on review: vroeg oordeel

Over het algemeen ziet dit eruit als een sterke update. De Google Pixel 8 Pro heeft wel sterke concurrenten in de vorm van de Samsung Galaxy S23 Ultra en de nieuwe Apple iPhone 15 Pro Max. We denken niet dat hij deze twee rivalen kan evenaren op het gebied van prestaties, maar met zijn camerakwaliteit en AI-hulpmiddelen kan hij zich waarschijnlijk wel goed onderscheiden.