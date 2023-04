De Dolby Atmos soundbar upgrade voor de LG C3 OLED heeft geen wow-factor

LG's SC9S is de nieuwe soundbar van het bedrijf voor 2023, en het is er een die is ontworpen om perfect samen te gaan met de nieuwe LG C3 OLED TV. Het specifieke kenmerk dat het een match maakt voor de C3 is een meegeleverde beugel waarmee je de soundbar rechtstreeks op de tv kunt bevestigen (55-, 65- en 77-inch schermformaten), en het kan ook in combinatie met de C2 OLED's worden gebruikt.

LG's beugel is eigenlijk een van drie functies genaamd Wow Synergy die bedoeld zijn om de integratie tussen de tv's en soundbars van het bedrijf te verbeteren. Die andere functies zijn onder meer WowCast, waarmee je lossless audio via Wi-Fi kunt streamen tussen een LG TV en soundbar met behulp van een optionele zender, en Wow Orchestra, een geluidsverwerkingsmodus die de ingebouwde luidsprekers van de TV combineert met de audio-output van de soundbar.

Merken als Samsung bieden soortgelijke functies op hun tv's waarmee ze soepeler kunnen samenwerken met de beste soundbars, maar Wow Synergy is nieuw voor LG. En hoewel de lossless draadloze audiokoppeling en de geïntegreerde standaard indrukwekkend zijn, is Wow Orchestra de functie die we het liefst wilde uitproberen.

De SC9S is een 3.1.3-kanaals soundbar met verwerking voor Dolby Atmos en DTS:X, en heeft ook IMAX Enhanced ondersteuning. Er zijn in totaal negen luidsprekers als je de meegeleverde draadloze subwoofer meetelt, en het systeem wordt aangedreven door 400 watt.

Er is een HDMI ingang en HDMI uitgang (met eARC) en er is doorvoer voor 4K 120Hz, VRR en ALLM voor gaming met een Xbox Series X of PS5. De streaming ondersteuning van de SC9S omvat zowel AirPlay 2 en Chromecast, samen met Tidal Connect en Spotify Connect, en het werkt met Google Assistant en Alexa.

De LG S80QY soundbar van vorig jaar introduceerde een innovatieve nieuwe functie: een derde upfiring driver om Atmos hoogte-effecten te leveren en de dialoog op schermniveau te brengen voor een meer natuurlijke presentatie. Diezelfde functie is te vinden op de SC9S, die ook beschikt over LG's nieuwe Triple Level Spatial Sound Technology die een op HRTF gebaseerde 3D-engine gebruikt om een virtuele middenlaag toe te voegen aan dialogen en hoogte-effecten.

Verder heeft de SC9S AI Room Calibration, een functie die de geluidsweergave in uw kamer analyseert en automatisch aanpast om de prestaties bij lage frequenties te verbeteren, en AI Sound Pro, dat, in de woorden van LG, "het audiosignaal analyseert en automatisch de meest geschikte instellingen toepast" om het beste geluid te garanderen voor films, sport, muziek of elk ander type inhoud.

(Image credit: Future)

Wow Orchestra

Allereerst moeten we zeggen dat de SC9S soundbar zelf een indrukwekkende geluidskwaliteit heeft. Dialogen zijn zeer duidelijk, en de Triple Level Spatial Sound-technologie werkt uitstekend om ze af te stemmen op de actie op het scherm. Atmos hoogte-effecten worden op een dramatische manier weergegeven, en muziek klinkt voor het grootste deel natuurlijk en goed gebalanceerd.

Wanneer AI Sound Pro is ingeschakeld, krijgt het geluid met Dolby Atmos en andere formaten een meer ruimtelijke kwaliteit, hoewel dit niets afdoet aan de helderheid van de dialoog.

LG's Wow Orchestra functie is geen aparte geluidsmodus, maar eerder eentje die werkt naast de modus die je op dat moment hebt geselecteerd om de ruimtelijkheid verder te verbeteren. Een snelmenu op het scherm van de C3 OLED TV geeft je gemakkelijk toegang, en met dit menu konden we Wow Orchestra snel in- en uitschakelen om een idee te krijgen hoe de geluidspresentatie werd beïnvloed als het was ingeschakeld.

Voor het grootste deel maakte Wow Orchestra het geluid omvangrijker en helderder. Hoewel wij geen achterluidsprekers gebruikte, een extra optie voor de SC9S, creëerde Wow Orchestra een bijna surround sound-effect en kregen de hoogtekanalen in Atmos-soundtracks meer substantie en diepte. Er was ook een verbetering van de details in de hoge tonen, hoewel dit bij sommige filmscènes een beetje aan de overdreven kant leek.

Wow Orchestra introduceerde wel een kleine vertraging tussen het geluid uit de soundbar en de ingebouwde luidsprekers van de tv. Dit kon grotendeels worden gecorrigeerd met de instelling Match TV Picture and Sound in het geavanceerde audiomenu van de C3, maar het blijft misschien een dingetje.

Als we kijken naar een scène in het begin van Top Gun: Maverick waarin Maverick (Tom Cruise) had het dialoog in de grote vliegtuighangar een lichte echo en ook een te scherpe kwaliteit.

In actiescènes met minder dialoog is het effect van Wow Orchestra inderdaad best wel wow. Maar gezien het werk dat LG al heeft gedaan om de natuurlijke weergave van stemmen op zijn soundbars te verbeteren met de derde upfiring driver en Triple Level Spatial Sound tech, lijkt dit een stap terug.

De LG C3 OLED TV heeft al twee software updates ontvangen en we hopen dat er binnenkort nog eentje komt die de tekortkomingen van Wow Orchestra corrigeert en het gemakkelijker maakt om hem in te stellen en af te stellen. Tot die tijd zullen wij waarschijnlijk telivisie kijken met Wow Orchestra uit.