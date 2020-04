Je kunt nu via Slack videobellen met Microsoft Teams

Slack-gebruikers kunnen nu direct vanaf de app videobellen met Microsoft Teams, dankzij een nieuwe integratie.

De Microsoft Teams Call bèta app laat gebruikers Teams gesprekken starten vanuit het platform, wat hen de mogelijkheid biedt om te zien wie er deelneemt aan het gesprek voordat ze zelf deelnemen.

Slack-gebruikers zijn zelfs in staat om Microsoft Teams Calls te gebruiken als hun standaard oproepprovider, en herinneringen van de Outlook Slack app ondersteunen de mogelijkheid om direct vanaf Slack gesprekken van Microsoft Teams te joinen.

Echter voor nu zullen Slack-gebruikers alleen in staat zijn om vanuit de app oproepen van Teams te starten, in plaats van direct vanuit de dienst deel te nemen.

Slack integratie

Samen met zijn Microsoft Teams integratie, Slack kondigt ook aan dat ze VoIP telefoonintegratie met Zoom, Cisco, Jabber, RingCenttral en Dialpad toevoegen. Nu zijn Slack-gebruikers in staat om deze VoIP diensten te gebruiken om telefoonnummers te bellen direct vanuit de interface van de app.

Volgens het bedrijf was er een groei in de afgelopen maand een groei van bijna 350% te zien in de chat app, in het starten en ontvangen van gesprekken. Slack heeft ook gebruikersrecords verbroken de afgelopen maand terwijl de vraag naar de chat app steeg, omdat veel werknemers nu vanuit huis werken door de voortdurende wereldwijde crisis.

Alle nieuwe gespreksfuncties in Slack zijn nu voor gebruikers beschikbaar om uit te proberen, en je kunt de nieuwe Microsoft Teams app in Slack op de website van het bedrijf activeren.

