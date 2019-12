Xbox Series X officieel: alles wat we tot dusver weten

Xbox Series X is de naam van de nieuwe generatie Xbox. Voorheen kende je deze console als Xbox Project Scarlett.

Deze vrij uit het niets komende aankondiging vond plaats op de Game Awards 2019, en nu weten we dat de nieuwe console eind 2020 verschijnt. De show startte allemaal met nieuwe game-aankondigingen, en wij bij TechRadar hadden niet verwacht dat het event zou omslaan in een hardware-aankondiging.

Na een mysterieuze kleine trailer maakten we kennis met de blokkige Xbox Series X, en wees gerust: er zit nog steeds een diskdrive in. De nieuwe Xbox Series X ziet er echter uit als een kleine gaming PC, en dat maakt ons nieuwsgierig naar wat erin zit.

Phil Spencer kwam vervolgens het podium op om ons meer te vertellen over de soort games die samen met de console (of er net na) gelanceerd worden. De topman had het over 'meer levensecht, verrassend en meeslepend', en dat de Xbox Series X 'ons leidt naar de toekomst van gaming'. Verder vermeldde hij dat 15 Xbox Game Studio's werken aan het bouwen van een grote bibliotheek. Hoewel we lang niet alles over de nieuwe games hebben gehoord, maakten we wel al kennis met een vrij bizarre trailer van Hellblade II Senua's Saga.

Uiteraard kan een nieuwe controller bij een nieuwe console niet achterblijven.

De nieuwe generatie Xbox Wireless Controller is voorzien van een verfijnde vorm en nieuw uiterlijk, waardoor hij toegankelijker moet zijn voor een groter publiek. Ook komt er een toegewezen knop om beelden te delen, net als bij de PlayStation 4 het geval is. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

Op een adviesprijs moeten we nog even wachten. Wellicht dat we hier meer informatie over krijgen tijdens E3 2020.

Maar, wat zit erin?

We weten nog steeds niet heel veel over de Xbox Series X specificaties, of hoeveel hij gaat kosten, maar er zijn de afgelopen maanden al de nodige nieuwtjes of geruchten gelekt over de console.

Het is al een tijdje bekend dat de Xbox Series X voorzien wordt van een AMD Zen 2 processor, bijvoorbeeld de Ryzen 5 3600, maar we weten nog altijd niet zeker welke chipset het precies zal zijn. De GPU zal gebaseerd zijn op de AMD RDNA graphics architectuur die samen gelanceerd is met AMD Navi in juli. Wederom is het vooralsnog niet duidelijk hoe krachtig deze technologieën zijn, en of er iets van ray tracing functionaliteit aanwezig is.

Volgens de Microsoft-pagina van de Xbox Series X zet de techgigant vol in op een supersnelle SSD-schijf om laadmomenten tot een minimum te beperken. SSD's worden met de dag goedkoper, waardoor het niet geheel onverwachts komt dat deze technologie op de nieuwe generatie consoles te vinden zal zijn.

Microsoft is naar verluidt nog altijd aan het kijken of games standaard op 4K met 60 frames per seconde gespeeld kunnen gaan worden. We hopen dat Microsoft snel meer bekendmaakt over de hardware, want we zijn razend benieuwd.