WINACTIE: 10x Amazon Prime Day Giftcard t.w.v. 50 euro

Nog een paar dagen en dan is het zover, Amazon Prime Day 2019. Op 15 en 16 juli kun je je slag slaan op de website van Amazon, met meer dan 1000 aanbiedingen, van televisies tot laptops, tot keukengerei en speelgoed. En om het koopjesfestijn nog leuker te maken geeft TechRadar nu 10 giftcards weg ter waarde van 50 euro!

Hoge kortingen

Ga er maar even voor zitten, want vanaf dit jaar duurt Amazon Prime Day maar liefst twee dagen. Je kunt dus 48 uur genieten van hoge kortingen op allerlei producten.

Prime Day begint op 15 juli om middernacht, maar aangezien middernacht niet overal op hetzelfde moment valt, hebben wij dit even voor je omgerekend. In Pacifische tijd begint Prime Day om klokslag middernacht, maar bij ons komt dit overeen met 8 uur 's morgens.

Prime Member

Amazon Prime Day is ooit ontstaan als Celebrate Prime Members Day, het is dan ook alleen bedoeld voor Amazon Prime-abonnees. Zonder abonnement kun je dus niet gebruikmaken van de kortingen. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement hebt, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Day een abonnement af te sluiten voor 5,99 euro per maand. En als je nog nooit een Prime-abonnement hebt gehad, kun je ook de gratis proefperiode van 30 dagen selecteren. Dit geeft je ook de mogelijkheid om mee te doen aan Amazon Prime Day.

Win een giftcard ter waarde van 50 euro!

Wij van TechRadar trakteren onze lezers graag op iets extra's. Om Amazon Prime Day nog leuker te maken kun je een giftcard winnen ter waarde van 50 euro! Wil je kans maken? Doe dan mee met onze winactie.

Via onderstaande link kan je op verschillende manieren deelnemen aan de loting (inschrijven op de nieuwsbrief, volgen op Twitter, onze pagina bezoeken op Facebook...). Je kan bovendien kiezen voor één of meerdere opties, waarbij meerdere opties je natuurlijk meer kans geven om te winnen.

Je kan deelnemen vanaf 9 juli (14u30) tot en met 14 juli (23u59) via deze link.