WhatsApp test eindelijk de nieuwe functie factchecken

WhatsApp test een nieuwe functie die je helpt om online te checken of de inhoud van de berichten die je ontvangt, wel klopt. Een nieuwe zoekfunctie stelt mensen in staat om berichten te factchecken en meer informatie te verkrijgen over de inhoud van het bericht.

Nepnieuws en misinformatie zijn al een tijdje online een probleem, maar nu er een wereldwijde crisis heerst, is het helemaal zichtbaar. Social media is een broedplaats van valse berichten, misinformatie en meer en steeds meer platformen gaan hier de strijd mee aan.

Facebook en Twitter hebben al een dienst die feiten checkt en moderators houden berichten over het coronavirus in de gaten, als deze gevaarlijke onjuiste informatie bevatten. WhatsApp heeft zojuist een coronavirus data hub gelanceerd, en het is nu een nieuwe zoekfunctie aan het testen.

Een woordvoerder van het bedrijf liet het volgende weten aan TechCrunch: "We werken aan nieuwe functies om gebruikers in staat te stellen om meer informatie te verkrijgen over de berichten die ze ontvangen en die steeds worden doorgestuurd".

Twitter-gebruiker @shrinivassg deelde screenshots van hoe deze functies eruitzien in de bèta versie van de berichtenapp:

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google - fake messages that have been called out, usually show up on top. Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2BiMarch 21, 2020

De waarheid boven tafel krijgen

De nieuwe functie stelt WhatsApp-gebruikers in staat om een zoekopdracht uit te voeren op het web, gebaseerd op de inhoud van de berichten die zij doorgestuurd hebben gekregen. Dit maakt het hopelijk makkelijker voor mensen om de betrouwbaarheid van een bericht vast te stellen, en om twee keer na te denken voordat ze het doorsturen.

Er is geen exact tijdschema bekend over wanneer de functie wordt uitgerold. Voor nu zegt WhatsApp: "Deze functie zijn we op dit moment aan het testen, en we kijken er naar uit om hem in de nabije toekomst uit te rollen".