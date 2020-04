Wat is Zoom? Hoe het werkt, tips, en de beste alternatieven

Zoom is een populair videoconferentie softwareprogramma waarmee je vergaderingen houdt in de cloud. De software wordt voornamelijk gebruikt voor zakelijke doeleinden om met businesspartners op afstand te kunnen praten. De basisversie is volledig gratis te gebruiken.

De videoconferentie software Zoom is alom geroemd vanwege de lage instapdrempel, HD video- en audiokwaliteit, en extra functies als een tekstchat en de optie tot het delen van schermen. Deelnemers kunnen een Zoom meeting instappen zonder te hoeven inloggen. Voor het het organiseren van een conferentie dient de host wel een account te hebben.

Premium versies van Zoom ondersteunen meetings met tot wel 1000 deelnemers. Ook ondersteunt de betaalde versie gespreksopname, een onbeperkt aantal telefoongesprekken en meer.

Door het coronavirus werken ontzettend veel mensen wereldwijd thuis. Uiteraard is een globale pandemie voor niemand een pretje, maar videoconferentie software als Zoom plukt wel de vruchten van deze situatie; linksom of rechtsom 'moet' er vergaderd worden, en Zoom is een handig alternatief voor fysieke meetings.

De Zoom-app is beschikbaar op zowel desktop als mobiele besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, Android en iOS.

Gratis of betaald Zoom?

Zoom is gratis beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken. De instapversie biedt voor de meesten alle features aan die ze nodig hebben. Je krijgt echter waar je voor betaalt, want de gratis versie heeft natuurlijk zo zijn beperkingen.

De gratis versie van Zoom biedt je de optie om videoconferenties te houden van maximaal 100 deelnemers, mits de meetings niet langer duren dan 40 minuten. Ben je de 40 minuten voorbij, dan worden deelnemers van de conferentie uitgesloten. Vind je het niet vervelend dat je al deze deelnemers weer moet opbellen? Dan kun je na deze actie gewoon weer 40 minuten verder met je gesprek.

De gratis versie ondersteunt onbeperkte één op één meetings, schermdelen, chat, virtuele achtergronden, whiteboards en meer.

De betaalde versie verwijdert de tijdslimiet van 40 minuten en verschuift het maximum naar 24 uur. De premium versie geeft de host eveneens de mogelijkheid om meetings op te nemen op de cloud of lokale opslag. Ook kun je terugkerende meetings inplannen.

De goedkoopste betaalde versie kost je 139,90 euro op jaarbasis, of 13,99 euro per maand. Een jaarlijkse betaling is dus goedkoper.

De genoemde prijzen zijn exclusief optionele add-ons, zoals webinarfaciliteiten, optie tot grote meetings van maximaal 1000 deelnemers, en extra cloudopslag.

Zoom voor smartphone of desktop?

Houd in je achterhoofd dat niet alle Zoom-apps gelijkwaardig aan elkaar zijn. De desktopversie is bijvoorbeeld uitgerust met features die niet beschikbaar zijn op de mobiele versie.

Naast dat het scherm van een smartphone zich simpelweg wat minder leent voor videoconferenties, beschikken zowel de iOS- als Android-versie over minder intuïtieve versies van de chat en schermdeelmogelijkheden.

De mobiele versie stelt je in staat om maximaal slechts vier deelnemers te tonen op het display (ten opzichte van de 49 in galerijmodus van de desktopversie), en het tonen van complexe grafieken en documenten is nogal lastig op een klein scherm als dat van een smartphone.

Ook zijn verschillen te vinden tussen de iOS-versie en Android-versie. Op Android wordt onder meer niet iedereen zijn favoriete virtuele achtergrond ondersteund.

Voor grote businessmeetings met collega's of gesprekken met meerdere vrienden is Zoom voor desktop eigenlijk de enige logische keuze.

Zoom alternatieven

Hoewel de term 'Zoom' tegenwoordig al wordt gebruikt als bijwoord voor een videoconferentie zijn er tal van alternatieven op de markt. Deze hebben zo elk hun voors en tegens ten opzichte van Zoom.

Hieronder hebben we enkele alternatieven voor Zoom opgesteld die ook geschikt zijn voor zakelijke meetings:

- Microsoft Teams

- Google Hangouts

- Cisco WebEx

- Jitsi Meet

Beste webcams

Ben je op zoek naar een nieuwe webcam voor een videoconferentie via Zoom of een andere app? Check dan de lijst met beste webcams hieronder.