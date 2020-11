Waarom Black Friday het perfecte moment is om een laptop te kopen

Als je niet naar ons hebt geluisterd tijdens de Amazon Prime Days en je nog een nieuwe laptop zoekt, dan vergeven we het je - zeker nu je jouw voordeel kan halen op leuke Black Friday deals die eraan komen.

Laptops verschijnen meestal in verschillende prijsklassen. Je hebt segmenten tot €500, €1000 en zelfs €2000, waarbij in dit laatste deel vanzelfsprekend de meer premium toestellen zitten dan je standaard laptop.

Het leuke aan Black Friday deals - en Cyber Monday - is dat dit een van de weinige momenten is dat je laptops met dure, next-gen hardware in jouw prijsklasse ziet belanden.

De overvloed aan mensen die op zoek zijn naar deals maakt de prijsvermindering op tragere laptops te verleidelijk om te negeren. Dit kan er ook voor zorgen dat meer mensen de laptops gaan gebruiken, zoals het geval is bij Chromebooks of Windows 10S-laptops.

Als je dus nog geen nieuwe laptop hebt gekocht, dan heb je hier voldoende redenen om jouw zuurverdiende centen tijdens Black Friday aan een nieuw toestel te spenderen.

Prijsdalingen op de Whiskey Lake-laptops van Intel maken er koopjes van

Nu dat de 11e generatie Tiger Lake CPU's zich een weg banen naar laptops van elke grote fabrikant nemen de stopgezette 8e generatie CPUs stockruimte in.

Dit zijn de meest waarschijnlijke kandidaten voor laptop deals en voor de meeste mensen zijn ze een goede upgrade van de oudere laptops die ze gebruiken. Ook al zullen sommigen weigerachtig zijn om een toestel te kopen met hardware die 'oud' genoeg is om te worden stopgezet, toch moeten ze een kijkje nemen naar de achtste generatie Whiskey Lake CPU's.

Ze zullen natuurlijk niet zo snel zijn als de Ice Lake, Comet Lake of Tiger Lake CPU's van Intel, maar de verschillen die deze generaties hebben gemaakt ten opzichte van Whiskey Lake zijn relatief klein als je het grote plaatje bekijkt.

Als je geen gamer of een creatieve professional bent, dan zijn de multi-core Whiskey Lake laptops meer dan geschikt voor jouw alledaagse computernoden, en dat zijn de laptops die waarschijnlijk de grootste prijsdalingen zullen kennen.

Het is tijd om een Chromebook in huis te halen

We menen het: deze Black Friday zullen er veel handelaars zijn die Chromebooks aanbieden als leuke cadeaus, gezien hun gebruiksvriendelijkheid, de grote voorraden bij handelaars en een prijs die sowieso heel laag ligt. Je kan op deze manier een kwalitatieve laptop op de kop tikken voor onder de €200.

Chromebooks zijn lang niet populair geweest, ondanks hun stevig verbeterde kwaliteit en de verbeterde functionaliteiten van de Chrome OS. Na jaren begint eindelijk gestaag het tij te keren.

Nu de laptops op zichzelf steeds kwalitatief beter worden en er meer hoogstaande hardware in de Chromebooks verschijnt, worden het zeer krachtige machines en verdienen ze toch een tweede kans.

Android is de voorbije jaren ook iets volwassener geworden nu Android-applicaties van desktopkwaliteit op Google Play beschikbaar zijn, die vervolgens zonder veel moeite op een Chromebook kunnen worden geïnstalleerd. Chrome OS bevat ook een bèta-versie van een werkende Linux kernel, wat Chromebooks toegang geeft tot een bibliotheek aan Linux-content.

Daar komt nog eens bij dat de stijgende migratie van steeds meer en meer grote software applicaties naar de cloud inhoudt dat je geen zware systemen met grote besturingssystemen zoals Windows 10 en macOS nodig hebt om de applicaties te gebruiken.

Chrome OS is ontworpen en gebouwd voor dit soort werk, en de rest van de wereld begint Google met zijn visie voor de Chrome OS eindelijk in te halen. Zelfs grote AAA-games worden streambaar op verschillende platformen zoals GeForce Now en Google Stadia.

Nvidia GeForce RTX 30-serie laptops komen eraan, dus oudere gaming laptops kunnen mooie Black Friday-deals krijgen

Nu de Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 en RTX 3090 de voorbije weken zijn gelanceerd, zullen we ze het volgende jaar in laptops zien verschijnen. Oudere GTX gaming laptops zullen dus iets te veel kostbare plaats in de warenhuizen opnemen.

Gaming laptops hebben de neiging om meer high-end producten te zijn ondanks hun prijscategorie, dus het is onwaarschijnlijk dat je grote prijsdalingen ziet op oudere gaming laptops, maar als je dan toch kortingen ziet op de beste gaming laptops, dan zie je ze op Black Friday, of helemaal niet.

Dus als je op zoek bent naar een goedkope gaming laptop, dan zal Black Friday ongetwijfeld het moment zijn dat je een premium laptop binnen jouw budget ziet vallen.