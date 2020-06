Deze 10 cadeaus maken elke tech-liefhebber blij op Vaderdag

Vaderdag komt er weer aan (zondag 14 juni) en zoals gewoonlijk is iedereen volop op zoek naar een leuk cadeau voor de man des huizes. Heb jij nog nood aan inspiratie voor een cadeau? Dan ben je hier aan het juiste adres, want wij hebben de beste tech-cadeaus bij elkaar gezocht.

Of je vader nu een fitnessfanaat of film- en muziekliefhebber is, wij hebben ervoor gezorgd dat er voor ieder wat wils in onze lijst staat. Als je een cadeau bestelt, hou er dan wel rekening mee dat sommige verkopers nog steeds langere levertermijnen hanteren. Bestel dus op tijd!

Waar koop je een cadeau voor Vaderdag?

Cadeautips voor Vaderdag:

1. Fitbit Versa 2

Alexa ingebouwd

Lokale opslag voor muziek

Bekijk meldingen, sms'en... op je pols

De Fitbit Versa is de perfecte fitnesscoach voor papa en is een fantastische activity tracker met extra smartwatch voordelen. De Fitbit Versa 2 helpt papa bij het bijhouden van activiteiten, work-outs en verbrande calorieën, terwijl hij ook zijn hartslag continu in de gaten houdt. De smartwatch bevat een nieuw ontwerp met een helder AMOLED-touchscreen en de optie voor een always-on display.

De Fitbit werkt ook met Amazon Alexa, zodat hij berichten kan verzenden en ontvangen, het weer kan controleren en zelfs gebruikt kan worden om smart-home apparaten te bedienen.

Lees onze Fitbit Versa 2 review

2. Sony WH-1000XM3 koptelefoon

Topklasse noise-cancelling

Lange batterijduur

Google Assistant-integratie

De Sony WH-1000XM3 koptelefoon beweert de beste noise-cancelling koptelefoon op de markt te zijn en biedt toonaangevende actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Of papa nu op reis is, jogt of in een druk kantoor werkt, de Sony-koptelefoon past zich aan de geluiden om zich heen aan en past het achtergrondgeluid daaraan aan.

De bluetooth-koptelefoon levert ook krachtige audio die gemakkelijk kan worden bediend met de aanraakgevoelige oorschelpen. Daarnaast biedt hij tot 30 uur batterijduur en kan hij snel worden opgeladen indien nodig.

Lees onze Sony WH-1000XM3 review

3. Google Nest Hub

Compatibel met duizenden smart home-toestellen

Enorm gebruiksvriendelijk

Smart displays zijn erg nuttig en ze hoeven daarvoor niet eens verbinding te hebben met andere slimme apparaten. De Google Nest Hub is een van de beste die je kunt krijgen van je vader. Het 7-inch smart display heeft een ingebouwde Google Assistant waaraan je vragen kunt stellen, waarmee herinneringen kunt instellen, muziek kunt afspelen, video's kunt bekijken en nog veel meer.

De Nest Hub is ook compatibel met andere smart home-toestellen, zodat je je verlichting kunt aanpassen, de temperatuur kunt instellen en je tv kunt aanzetten met spraakbesturing. Je kunt het scherm ook gebruiken als een digitale fotolijst en Google vragen om elke foto of elk album dat je ooit in Google-foto's hebt gemaakt te laten zien.

Lees onze Google Nest Hub review

4. iPhone SE (2020)

Goedkoopste iPhone sinds jaren

Razendsnelle prestaties

Erg compact

De iPhone SE 2020 is de goedkoopste iPhone sinds lang en verpakt toch het beste van Apple. Qua pure prestaties loopt hij gelijk met de duurdere iPhone 11 Pro en hij heeft daarnaast de meest up-to-date versie van iOS en krijgt gegarandeerd nog jarenlang updates. Door zijn kleine vormfactor neemt hij ook minder plaats in dan de gemiddelde smartphone van vandaag en dat zonder in te boeten op prestaties. De 12MP-camera achteraan schiet bovendien geweldige plaatjes die zo klaar zijn voor Instagram na de automatische nabewerking. Een erg gebruiksvriendelijk en no-nonsense toestel!

Lees hier de iPhone SE 2020 review

5. Sonos Move

Ingebouwde spraakassistent

10 uur batterij

Weersbestendig

Verdient de beste vader ter wereld niet de beste bluetooth-speaker die er is? Als dat is wat je wilt, dan staat de Sonos Move met kop en schouders boven de rest. Hij klinkt ongelofelijk, vult je woonkamer probleemloos met muziek én is draagbaar zodat je hem ook buiten kan gebruiken. µDat betekent dat het de perfecte luidspreker is als je vader het leuk vindt om te entertainen en ook als hij simpelweg houdt van goed geluid. Hij moet zich ook geen zorgen maken tijdens een wild feestje, want de Sonos Move is duurzaam, heeft een IP56-classificatie en is bestand tegen meer dan een paar druppels water.

Lees onze Sonos Move review

6. Xiaomi Mi Box S

4K-streaming

Android tv

Ingebouwde Google Assistant

Een smart tv is misschien een cadeau dat net buiten je budget valt, maar laat je daardoor niet tegenhouden. Hoe oud je tv ook is, met deze Mi Box S wordt elk scherm een smart tv. Verbind de Mi Box S met een tv (of beamer of computerscherm...) en je krijgt een volledige Android TV-ervaring met eindeloze streamingmogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld series kijken via Netflix en Disney Plus, maar hebt ook toegang tot lokale diensten zoals Videoland, VRT Nu, VTM GO...

Een leuke extra is dat je door midden van de microfoon in de afstandsbediening met spraakbesturing kan bepalen wat je kijkt. Gebruiksvriendelijker kan haast niet!

7. Apple Watch 5

Ingebouwde GPS en kompas

Continue hartslagmeting

Papa kan verbonden blijven terwijl hij ook de gezondheids- en fitness-statistieken bijhoudt met de nieuwste Apple Watch 5. De smartwatch is voorzien van een Always-On Retina-display, waarmee hij gemakkelijk de tijd, berichten en andere belangrijke meldingen kan lezen. De waterdichte smartwatch houdt ook activiteit, work-outs en verbrande calorieën bij en heeft een batterijduur tot 18 uur.

Lees onze Apple Watch 5 review

8. Tile Mate

200m bluetooth-bereik

Waterbestendig

Zoekt je vader vaak naar zijn sleutels voordat hij de deur uitgaat? Dan wil je hem misschien een Tile Mate Bluetooth-tracker geven. Het is ontworpen als een sleutelhanger en kan worden bevestigd aan een verscheidenheid van voorwerpen: sleutels, afstandsbediening, je kat... Maak het vast aan meest vergeten voorwerpen zodat hij de volgende keer via de app makkelijk kan vinden wat hij zoekt. De Tile Mate heeft een bereik van 200 meter en geluid beginnen maken van zodra je in de buurt komt.

9. Nuki Smart Lock

Past op elk deurslot

Werkt met Google Assistant en Apple HomeKit

Een andere oplossing voor verloren huissleutels is het Nuki Smart Lock, want daarmee kan je je huissleutels voorgoed vaarwel zeggen. Het slimme slot past op elke deur, kan je volledig zelf installeren en werkt met een handige app op je smartphone. Je kan het slot vast- en losmaken met je smartphone of via Google Assisant. Daarnaast zijn er een heleboel automatiseringen waardoor je deur automatisch in en uit het slot draait op basis van jouw locatie.

Lees hier de volledige Nuki Smart Lock review

10. Lenovo Yoga Smart Tab

Handige standaard

Geweldige speakers

Wordt een smart display in slaapstand

Op zoek naar een tablet die geen iPad is? Dan is de Lenovo Yoga Smart Tab misschien een goede optie als cadeau. Met zijn speaker bar die deel uitmaakt van de standaard produceert hij geluid op het niveau van een bluetooth-speaker. Hij is niet alleen een uitstekende tablet, maar ook een light-versie van een smart display. Als je hem niet gebruikt dan kan hij namelijk met de ambient mode van Google Assistant alsnog nuttige info op het scherm laten zien zoals het weer en je agenda voor die dag.

Lees hier de Lenovo Yoga Smart Tab review