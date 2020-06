Twitter maakt nieuwe audio tweets beschikbaar voor iOS-gebruikers

Weet je nog dat 140 een belangrijk getal was voor Twittergebruikers? Nou, dat nummer maakt een comeback. Dit keer is het niet het maximale aantal tekens in een tweet, maar de maximale duur van een 'audiotweet'.

Twitter heeft aangekondigd - via Twitter natuurlijk - dat audiofragmenten van maximaal 140 seconden kunnen worden opgenomen en gekoppeld aan tweets. Deze nieuwe manier van tweeten is momenteel alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers. Het zou bovendien gaan om een beperkt aantal gebruikers. Na verloop van tijd zal de functie uitgerold worden voor iedereen.

Een lanceringsdatum voor Android is er helaas nog niet.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkDJune 17, 2020