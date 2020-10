Tottenham vs Manchester United live stream: bekijk Premier League topper online

Na een korte pauze op donderdag is de Premier League weer terug op de beeldbuis. De vrijdagavond wordt afgesloten met een heerlijke topwedstrijd. In het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium neemt de ploeg van Mourinho het op tegen Manchester United. Wij vertellen je hoe je deze wedstrijd overal ter wereld kunt bekijken.

Tottenham vs Manchester United live stream

Tottenham vs Manchester United - waar en wanneer Ziggo Sport zendt de clash van vanavond live uit op haar eigen kanaal. De match begint om 21:15 Nederlandse tijd in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen.

Tottenham bezet momenteel de achtste plaats in de Premier League. De ploeg hoopt betere resultaten neer te zetten dan net voor de lockdown. Manchester United vinden we terug op de vijfde plaats, slechts op één plaats en drie punten van Chelsea.

Het team van Ole Gunnar Solskjaer kende een wederopleving nadat het in de afgelopen transferperiode Bruno Fernandes wist te strikken. De topploeg is de laatste 11 competitiewedstrijden ongeslagen, en hoopt natuurlijk deze lijn door te zetten vanavond.

De ontmoeting met Manchester United is een speciale voor Tottenham-trainer José Mourinho. De afgelopen seizoenen stond hij namelijk aan het roer van de ploeg uit Manchester, met wisselend succes. Wat dat betreft gaat het bij Tottenham vooralsnog niet veel beter.

Een voordeel van de lange rustperiode is dat beide teams op vrijwel volle oorlogssterkte aan kunnen treden vanavond. Dat houdt in dat we sterren als Rashford, De Gea, Harry Kane, en natuurlijk 'onze' Steven Bergwijn.

Lees hieronder hoe je de topwedstrijd van vanavond kunt bekijken. Dankzij onze gids heb je gegarandeerd een werkende live stream vanavond.

Gebruik een VPN om Tottenham vs Manchester United buitenshuis te kijken

Wil je de wedstrijd kijken, maar ben je niet thuis? Geen paniek; via een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is helemaal niet zo moeilijk als je wellicht denkt.

Dankzij het gebruik van een VPN kun jij je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,11 per maand. Normaal is deze lage prijs enkel voorbehouden voor een 3-jarig abonnement. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Tottenham vs Manchester United live stream Nederland