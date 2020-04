iPhone 12 Pro lek wijst op een iPad Pro-achtig design

De iPhone 12 lanceringsdatum mag dan misschien wat vertraagd zijn, volgens een nieuw gerucht zou Apple het design van de iPhone 12 Pro veranderen zodat deze overeenkomt met de iPad Pro.

Met name de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max zouden platte roestvrij stalen randen hebben, en geen ronde, en meer scherpe ronde hoeken en platte schermen, volgens anonieme bronnen die spraken met Bloomberg.

Dit zou neerkomen op een iPhone 12 Pro ontwerp dat geïnspireerd is door de iPad Pro en de iPhone 5, en het is iets waar we eerder van hebben gehoord. Het staat in schril contrast met de licht hellende hoeken van de iPhone 11, iPhone 11 Pro een de iPhone 11 Pro Max.

Meer nieuws over de iPhone 12: Nieuw iPhone 12 lek toont vier verschillende smartphones

Wat betreft de iPhone 12 lanceringsdatum

Apple zou vier iPhone 12 modellen onthullen, met de twee lower-end versies die volgens geruchten de opvolgers zouden zijn van de goedkopere iPhone 11, in twee verschillende schermformaten. Deze ontwerpen beschikken niet over platte hoeken, die de normale iPhone 12 verder zal onderscheiden van de iPhone 12 Pro designs.

Volgens het gerucht zouden ook een aantal nieuwe toestellen van Apple in de serie vertraagd zijn met 'meerdere weken', vanwege de verstoring veroorzaakt door COVID-19. Maar hoewel we dan misschien geen iPhone 12 release zullen hebben in september, wordt hij wel verwacht tijdens de gebruikelijke herfst pre-kerst periode.

Zoals we al weten van eerdere iPhone 12 geruchten, hebben de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max drie camera's achteraan samen met een LiDAR scanner, terwijl de goedkopere iPhone 12 modellen alleen de twee camera's achteraan hebben.

De iPhone 12 Pro Max zou beschikken over een iets groter scherm, dan de 6.5-inch iPhone 11 Pro Max en deze vier aankomende iPhones zullen waarschijnlijk een kleinere notch hebben dan hun voorgangers, net als significante processor upgrades die zijn gefocust op het versnellen van artificial intelligence en augmented reality taken.

Dit zijn voornamelijk details die we eerder hebben vernomen van andere bronnen, dus de kans is groot dat ze kloppen maar zoals altijd met geruchten nemen we ze met een korreltje zout tot Apple alles officieel aankondigt.

HomePod 2 en AirTag

Het is niet alleen de iPhone 12 waar de bronnen van Bloomberg informatie over hebben, ze beweren ook dat een kleinere, goedkopere HomePod gelanceerd zou kunnen worden in de tweede helft van dit jaar met een vergelijkbaar design als de originele HomePod maar dan ongeveer de helft van het formaat. Apple zou ook werken aan het verbreden van de ondersteuning voor derden muziek streamingsdiensten.

En de langverwachte Apple AirTag (of Apple Tag zoals het hier wordt genoemd) worden genoemd. Het apparaat zou op dezelfde manier werken als de Tile trackers, en stelt je in staat om het aan waardevolle spullen vast te maken om ze zo bij je te houden.

Apple's AirTag zouden ook dit jaar komen, en worden waarschijnlijk gebundeld met een leren sleeve ontworpen door Apple en een sleutelhanger om het aan objecten te bevestigen.

Dit is wederom wat we eerder hebben gehoord, net als het bestaan van een HomePod 2 of een HomePod Mini. Als het allemaal dit jaar wordt uitgebracht zoals wordt gezegd, dan lijkt het erop dat COVID-19 niet zoveel onrust heeft veroorzaakt voor Apple als voorheen werd gedacht.