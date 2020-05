Overkloksnelheid Intel Core i9-10900K zou met gemak de concurrentie overtreffen

Meer gelekte benchmarks voor de Intel Core i9-10900K zijn online opgedoken en laten zien dat de nieuwe topprocessor een indrukwekkende 5.4GHz overklok kan halen.

De Intel Core i9-10900K werd vorige week aangekondigd als het vlaggenschip van Intel's 10e generatie Comet Lake-S reeks. De nieuwe processor is verbeterd ten opzichte van de vorige Core i9-9900K en heeft 10 cores, 20 threads en een TDP van 125W. Dat is een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van de 95W van zijn voorganger. Daarbovenop haalt hij ook boostklokken tot 5,3GHz op twee cores.

Dit zijn de beste GPU's van het moment

Dit zijn de beste CPU's van het moment

Zoals VideoCardz al eerder opmerkte, heeft een nu verwijderde post op Baidu laten zien dat de Core i9-10900K overklokt is naar 5.4GHz, en dat over alle 10 cores. Dit heeft blijkbaar de 10900K in staat gesteld om 3.002 punten te scoren in de Cinebench R15 multi-core test. Daarmee staat hij ruim voor op de Intel Core i9-9900K die een score van 2.184 haalde en zelfs op Intel's Intel Xeon W-2195 CPU, die 2.949 punten haalde.

Intel's nieuwe vlaggenschip zit hierdoor nog steeds niet op hetzelfde niveau als AMD's nieuwste CPU's. Hij staat namelijk nog altijd achter op de Ryzen 9 3900X en de 3950X, die respectievelijk 3.168 en 4.070 punten scoren.

Hoe dan ook, dit betekent dat de Core i9-10900K AMD's Ryzen 3900X het vuur aan de schenen moet leggen. Hoewel we nog moeten zien hoe de chip presteert in single-core tests, is de kans groot dat het vlaggenschip van Intel zal winnen als het gaat om gaming.