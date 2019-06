Tesla-concurrent Lightyear stelt auto op zonne-energie voor

Lightyear, zo heet de Nederlandse startup achter het allereerste prototype van zijn zonneauto: de Lightyear One.

Vanochtend bij zonsopgang werd de zonneauto voorgesteld. Het logo van de wagen is een oneindige lus, wat duidt op de zeer lange afstand die de wagen kan afleggen zonder op te moeten laden.

725 kilometer zonder laden

De Lightyear One rijdt volledig op zonne-energie. Hij heeft een actieradius van 725 kilometer, indien hij volledig is opgeladen. Met zo’n lange afstand legt de startup meteen het probleem bloot waarmee de meeste elektrische autobouwers momenteel sukkelen.

Lex Hoefsloot zegt dat “de voornaamste reden dat mensen geen elektrische auto kopen is de korte afstand die je ermee kan afleggen”. Daar heeft de Lightyear One duidelijk geen last van.

Je vertrekt met een opgeladen batterij, maar onderweg laad de batterij zichzelf verder op door middel van zonne-energie. Volgens de makers levert het zonnedak een extra bereik van 50 tot 70 kilometer per dag op.

Bovendien heb je geen speciale stopcontact nodig om de wagen op te laden. “Met een gewone 230V-stekker zou je tot 400km per nacht kunnen laden”, aldus Hoefsloot.



Lowie Vermeersch

Het design van de wagen komt volledig van de Belg Lowie Vermeersch. Vermeersch is een gekende figuur in design land, en al zeker wanneer het op auto’s aankomt. In mei werd nog de Dallara Stradale gelanceerd, een Italiaanse sportwagen die ook van de hand van Vermeersch komt.

De wagen wordt aangedreven door vier onafhankelijke wielmotoren. Zowel het dak als de motorkap zijn voorzien van zonnecellen met veiligheidsglas.

De wagen zou ook vol software zitten die het bedrijf over-the-air wil updaten. Tevens wordt de Lightyear One voorzien van Apple CarPlay en Android Auto.

Afrika

Lightyear zou nu al plannen hebben om zich in de toekomst op Afrika en India te focussen. De zon schijnt daar uiteraard een pak meer uren per jaar dan in onze contreien. Bovendien kan het bedrijf zo meer winst behalen en zo op lange termijn goedkopere en betere zonneauto’s ontwikkelen.

Helaas hebben beide landen momenteel nog niet genoeg infrastructuur om elektrische wagens op grote schaal te laten rondrijden.

"Mensen kopen geen elektrische wagen door de te korte afstand die ze ermee kunnen afleggen." Lex Hoefsloot, CEO Lightyear

Pre-order

Momenteel kan je via de website een pre-order doen, maar dan moet je wel snel zijn want er zijn maar 500 wagens beschikbaar. De geschatte levering is 2021. De prijs van deze unieke wagen bedraagt 119.000 euro.

Je kan de wagen ook leasen voor zo’n 1897 euro per maand. Volgens Lightyear zijn er nu al 100 bestellingen binnengekomen.

Er wordt ook benadrukt dat de volgende modellen veel goedkoper zouden zijn. Op zich klinkt dat logisch, aangezien het bedrijf momenteel een laag aantal units produceert waardoor de productiekost een pak hoger ligt.

Ontdek hier de voorstelling van deze ochtend.