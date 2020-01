De beste 4K tv's van 2020: Ultra-HD tv's die je gezien moet hebben

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat 4K tv's op onze verlanglijst voor home entertainment in de toekomst stonden. Inmiddels behoren ze tot het meubilair en veroveren de grootste technologiemerken de markt met tal van geavanceerde modellen.

Als je op zoek bent naar fantastische beeldkwaliteit én een passend budget hebt, zijn er dan ook tal van hoogwaardige UHD-televisies te koop die uitzonderlijk goed werken en er even stijlvol uitzien.

In de voorbije jaren heeft het team van TechRadar alle nieuwste televisies gerecenseerd. Nu hebben we onze hoofden bij elkaar gestoken om een lijst te maken met de beste 4K tv's van 2020.

4K-beeldtechnologie mag dan misschien niet goedkoop zijn, toch hebben we een combinatie van opties opgenomen waarmee we hopelijk iedereen die een nieuwe tv zoekt tevreden kunnen stellen – zelfs als ze een wat kleiner budget hebben.

Deze lijst bevat al tal van geweldige opties, maar we verwachten dat er later dit jaar nog een aantal tv's in het bovensegment bij komen. Moet je daar op wachten?

Dat ligt eraan... Hoe nieuw een tv is, hoe groter de kans is dat je er direct de hoofdprijs voor betaalt. Als je dus een nieuwe tv zoekt, kun je misschien maar beter een wat ouder model kiezen en krijg je hopelijk gelijk een bescheiden korting...

Nu de nieuwe modellen klaar staan om geïntroduceerd te worden, is dít het moment om de 4K Ultra HD tv te vinden die bij je past. Fabrikanten proberen immers van hun voorraad af te komen om ruimte te maken.

Soundbar nodig voor je 4K-installatie? Bekijk ons overzicht met de beste soundbars van 2020

Als je nog niet bent verknocht aan 4K-technologie is het belangrijk om te onthouden dat het niet slechts gaat om zoveel mogelijk pixels in een scherm te stoppen. Ook de kwaliteit van deze o zo belangrijke pixels speelt een rol. Hoog dynamisch bereik (HDR) en technologieën voor een breed kleurengamma moeten zorgen dat de pixels echt van het scherm spatten.

We testen al sinds de opkomst van 4K tv's. Aan de hand van die schat aan ervaring met honderden tv's die ons pad kruisten maakten we een lijst met de beste 4K-tv's van 2020 – of je nu op zoek bent naar 55 inch, 65 inch of 75 inch. We voegen regelmatig nieuwe suggesties toe aan deze lijst. Blijf dus terugkomen om de vervangers van de toonaangevende modellen te zien.

Dit moet je weten over 4K tv's

Voordat we alle tv's op een rijtje zetten, loont het de moeite om een korte opfriscursus over 4K-tv's te volgen, zodat je de terminologie beter begrijpt – en kunt bekijken welke tv je nodig hebt.

Voor de beginners: 4K UHD-schermen hebben niet alleen vier keer zoveel pixels als hun 1080p-voorgangers, maar 4K tv's bevatten over het algemeen ook schermtechnologie zoals High Dynamic Range (HDR) en Wide Colour Gamut (WCG), waardoor optimaal van deze extra pixels wordt geprofiteerd.

De andere reden waarom 4K-tv's het tij mee hebben, is dat spelconsoles, zoals de PS4 Pro en Xbox One X, de toekomst van 4K helemaal hebben omarmd. Dat geldt niet minder voor de Blu-ray-industrie en de markt voor streaming video-spelers. Bijna iedereen is op de 4K Ultra HD-trein gesprongen. Er is dus geen beter moment om ook in te stappen.

Klinkt dat allemaal vreemd, archaïsch of ingewikkeld? Maak je geen zorgen. Wij wijzen je de weg in de wilde en wonderlijke wereld van Ultra HD. Geef ons een paar minuten, dan helpen wij je om de beste 4K-tv van dit moment te kiezen.

De beste 4K tv's die je je kunt wensen

Samsung Q90 QLED TV. (Image credit: Samsung)

1. Samsung Q90 QLED TV

De beste 4K tv van 2020 tot nu toe

Ongelooflijke HDR-prestaties

Bredere kijkhoeken

Geen ondersteuning van Dolby Vision

Geen Dolby Atmos-luidsprekers

Afgelopen jaar stond de Samsung Q9FN in de schijnwerpers voor zijn functies en beeldkwaliteit. Hij is echter vervangen in onze toplijst van de beste 4K tv's, en wel door de Q90 QLED TV. De Q9FN was niet perfect. Er waren terechte klachten van consumenten over de kijkhoek en een overactief dimsysteem waarbij donkere tinten niet altijd zichtbaar waren.

Samsung heeft die kritieken duidelijk ter harte genomen. Ze zijn stuk voor stuk aangepakt in de Q90. Dit nieuwe model heeft een duidelijk superieure kijkhoek, die zelfs beter is dan een OLED TV, en de lokale dimtechniek levert diepe zwarttinten, zonder dat schaduwpartijen dichtlopen. Op dat gebied is de nieuwe Ultra Black Elite filter niet minder dan een wonder, waarbij omgevingslicht bizar knap wordt tegengehouden.

Het is dan ook niet zo raar wanneer we beweren dat deze Samsung televisie de meest indrukwekkende QLED tv is die we tot nu toe hebben gezien, met een indrukwekkend aantal functies en vernieuwende innovaties op het gebied van beeldtechniek. Als gevolg daarvan levert deze tv een resultaat dat zich zonder meer kan meten met de beste OLEDs.

Lees de volledige review: Samsung Q90 QLED TV review

LG C8 OLED 4K TV. Auteursrecht op afbeelding: LG. (Image credit: LG)

2. LG C9 OLED Serie (2019)

De beste 4K OLED tv voor beginners

55-inch: LG OLED55C9 | 65-inch: LG OLED65C9 | 77-inch: LG OLED77C9

Dolby Vision en Atmos

Verbeterd smart platform

Beperkte helderheidspiek voor HDR

Zwakkere speakers dan gelijkaardige modellen

De vervanging van het LG C8 model van vorig jaar die strijdt tegen de toppositie de Q90 hierboven, de LG C9 OLED is een verbluffende evolutie van de OLED-technologie van de tv-maker.

Hij combineert een prachtig display met een immense hoeveelheid functies en formaten met LG's briljante webOS smart platform - dit is zonder twijfel een van de beste 4K tv's ooit gemaakt. Er zijn geen grote verschillen ten opzichte van het model van vorig jaar, maar de toevoeging van de tweede generatie a9 processor betekent dat de beeldbewerking werkelijk van het hoogste niveau is.

Hoewel hij niet zo scherp is als een LCD tv, maken die diepe donkere kleuren een groot verschil met het dynamische bereik van het beeld. Hij creëert ook levendige en schitterende kleuren, en verbluffende details met oorspronkelijke 4K content.

Er zijn meer dure LG modellen in het assortiment: de W9 en E9 OLEDS, hoewel je vooral betaalt voor de wat luxere vormgeving en grotere audio output. Voor een OLED tv dit jaar die zo'n prestatie aflevert voor die prijs, moet je de C9 zeker wel overwegen.

Lees de volledige review: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

Panasonic FZ952/FZ950 4K TV. Auteursrecht op afbeelding: Panasonic. (Image credit: Panasonic)

3. Panasonic GZ2000 4K OLED TV (2019)

Een prachtige OLED-tv met aanpasbaar paneel en oorstrelend geluid

55-inch: Panasonic TX-55GZ2000 | 65-inch: Panasonic TX-65GZ2000

Uitgebreide HDR-ondersteuning

Topklasse geluid

Weinig apps

Geen HDMI 2.1

De Panasonic GZ2000 staat terecht aan de top van het Panasonic TV-gamma van 2019, met een aangepast paneel dat het beeld nog beter maakt dan dat van de (reeds indrukwekkende) GZ1500 en GZ1000-modellen.

Panasonic heeft zichzelf onderscheiden met uitgebereide HDR-ondersteuning. De GZ2000 ontvangt dezelfde HDR10, HDR10+, Dolby Vision en HLG formaten als de mid-range GX800 LED zodat je altijd de best mogelijke beeldkwaliteit te zien krijgt.

Maar wat de GZ2000 echt onderscheidt, is het geluidssysteem. Door de 140W-luidsprekers, verdeeld over forse naar boven gerichte drivers en een ingebouwde soundbar, is dit de beste optie om bioscoopgeluid te krijgen zonder te moeten investeren in een soundbar of speakerset.

(Image credit: LG)

4. LG B9 Series OLED

Een betaalbare OLED die niet inboet op kwaliteit

De beste LG OLED55B9 deals van vandaag Telewizor LG OLED55B9 Amazon €1,289 Bekijken Low Stock LG OLED55B9PLA Coolblue NL €1,299 Bekijken

Goedkoopste OLED van LG

Rijke kleuren en scherpe details

Niet de nieuwste processor

Geen HDR10+

Wil je een OLED TV-ervaring zonder het hoge prijskaartje? Dan kan de LG B9 OLED de tv voor jou zijn.

Hij zit aan de onderkant van de LG 2019 OLED serie en is niet uitgerust met de A9 Gen 2-processor van zijn duurdere broers. In de plaats daarvan heeft hij een eenvoudiger A7 Gen 2 model.

Je moet voorzichtig zijn met het kiezen van de goedkoopste OLED tv's die er zijn, want sommige modellen halen de verwachte basiskwaliteit eenmaal niet. De LG B9 slaagt er gelukkig nog steeds in om een dynamisch beeld te bereiken met het oneindige contrast en de levendige kleuren in overeenstemming met de rest van het assortiment - zelfs als er wat milde videoruis in de donkere delen van het scherm kruipt.

Lees hier de volledige review: LG B9 OLED TV

(Image credit: Sony)

5. Sony Bravia A9G OLED

Een OLED-display dat nieuwe hoogten bereikt

De beste Sony Bravia A9G OLED deals van vandaag Amazon Germany View Similar Amazon No price information Controleer Amazon

Schitterende beeldkwaliteit

Innovatief en uitstekend geluid

Niet heel helder

Android TV is onhandig

De update van de A9F OLED van vorig jaar stelt niet teleur met topklasse opschaling ,om ervoor te zorgen dat al die SD- en HD-beelden er verbluffend gedetailleerd uitzien op het 4K-display van de A9G, en het OLED-paneel om ongelooflijke kleur- en contrastprestaties uit te tekenen. Sony's premium Acoustic Surface+ Audio technologie betekent ook dat je geluid krijgt dat uit het paneel zelf trilt, voor een meeslepend geluid dat niet beperkt is tot specifieke naar beneden gerichte drivers. Sony heeft hier gekozen voor een tweekanaals audiosysteem, in plaats van de 3.2-kanaals uitgang van het vorige model.

Er zijn enkele specifieke gebreken die het vermelden waard zijn. Terwijl je premium Dolby Vision en Dolby Atmos ondersteuning krijgt, is er ook geen HDR10+, wat een probleem kan zijn afhankelijk van welke streaming-diensten en HDR-bronnen je gebruikt. De A9G is echter IMAX Enhanced-gecertificeerd voor degenen die houden van de cinematografische beeldverhouding en DTS-mixed audio.

De A9G is verkrijgbaar in 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten. Zijn beginprijs ligt dan wel rond de 3000 euro, maar je krijgt heel wat waar voor je geld.

Lees onze review: Sony A9G Master Series OLED

Philips 803 OLED. Auteursrecht op afbeelding: Philips.

6. Philips 803 OLED

De beste 4K-tv als het gaat om prijs-kwaliteitverhouding

Uitstekend beeld

Ambilight aan drie zijden

Design oogt goed

Slechts twee volwaardige HDMI-ingangen

Philips heeft de beeldverwerkingskracht van de OLED-tv's uit 2018 een flinke oppepper gegeven. De voordelen ervan zijn duidelijk merkbaar op de Philips 803 OLED, die is voorzien van beter contrast en spectaculaire kleuren. De P5 Perfect Processing Engine van de tweede generatie biedt twee keer zoveel rekenkracht als de oorspronkelijke versie - en die had al een indrukwekkende chip.

De 903 is nog steeds het vlaggenschip van het merk, maar op het Bowers & Wilkins-geluidssysteem na zijn er maar weinig verschillen met de 803. Daardoor is dit model een slimmere aankoop.

Als iets dit Philips-model belet bij het behalen van een betere positie zijn het de kleine irritaties, zoals slechte tv-voorzieningen, slechts twee volwaardige UHD HDMI-ingangen en het ontbreken van Dolby Vision. Als je je daar niet druk om maakt, maken het Philips Hue-compatibele Ambilight-kamerverlichtingssysteem en de belofte van een vroegtijdige upgrade naar het nieuwe tv-besturingssysteem Android Oreo van deze tv de meest veelbelovende OLED die je kunt kopen.

Lees de volledige review: Philips 803 OLED

7. Sony XF90-serie

De beste 4K-tv van dit moment voor het middensegment

Uitstekende bewegingen

Geweldig contrast

HDR is niet heel helder

Afstandsbediening voelt niet 'premium'

Kort en bondig, de KDL-55XF9005 is een geweldige 4K-tv met een gunstig prijskaartje. Alle verbeteringen die Sony introduceerde ten opzichte van de toch al uitstekende XE90-serie van vorig jaar – zoals betere verwerking, meer helderheid, iets meer zones voor het dimmen van achtergrondverlichting en betere bewegingen – werpen hun vruchten af. Het levert een beeldkwaliteit op waar veel duurdere tv's jaloers op zijn.

Het Android TV-systeem en wat algemene, kleinschalige diffusie van de achtergrondverlichting maken het systeem iets minder dan perfect, maar bedenk eens een nieuw, concurrerend 65 inch UHD-systeem met een vergelijkbaar prijskaartje dat het beter doet.

Lees de volledige review: Sony BRAVIA KDL-55XF9005