Sporting Lissabon vs PSV live stream: zo bekijk je de Europa League wedstrijd overal

Na de blamage van PSV tegen LASK Linz mogen de Eindhovenaren zich gereedmaken voor de topper tegen Sporting Lissabon, ook wel bekend als Sporting Club de Portugal. Wij vertellen je hieronder hoe je een live stream van Sporting Lissabon vs PSV kunt bekijken, waar je ook bent in de wereld.

Sporting Lissabon vs PSV live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Sporting Lissabon en PSV vindt plaats in Estádio José Alvalade in Lissabon. De aftrap is om 20:00 lokale tijd. Aangezien er een tijdsverschil is tussen Portugal en Nederland & België van één uur, begint de wedstrijd hier om 21:00.

Ondanks de slechte fase waarin PSV zich bevindt, heeft de ploeg uit Eindhoven een grote kans om door te gaan in het tweede toernooi van Europa; Sporting Lissabon voert de lijst aan met 9 punten, maar Linz en PSV volgen de Portugese club op de voet met ieder 7 punten. Rosenborg BK is met 0 punten al uitgeschakeld.

De eerste wedstrijd in Eindhoven tussen PSV en Sporting Lissabon eindigde in een nipte winst voor de spelers van Mark van Bommel. Zo goed als de vooruitzichten toen waren, zo matig is de huidige vorm van PSV. Mede door blessures van belangrijke spelers als Malen en Bergwijn kende de voetbalploeg een mindere periode.

Inmiddels is de selectie redelijk terug op volle sterkte. De bovengenoemde sterspelers zijn terug en staan hoogstwaarschijnlijk in de basis. Deze snelle spelers zullen de defensie van Sporting Lissabon moeten ontregelen.

Lees verder om erachter te komen hoe je deze Europa League-wedstrijd kunt bekijken.

Gebruik een VPN om Europa League voetbal buitenshuis te kijken

Ben je op het moment dat de wedstrijd aftrapt niet in Nederland? Raak dan niet in paniek; dankzij het gebruiken van een VPN kun je voetbalwedstrijden waar dan ook ter wereld bekijken.

Stream Sporting Lissabon vs PSV live in Nederland

In Nederland heeft RTL de rechten voor de Europa League-wedstrijden op het open net. De wedstrijden worden tevens uitgezonden via de officiële website van RTL. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Koop dan een VPN en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Achter de decoder is Fox Sports dé grote speler in Nederland die over de Europa League-uitzendrechten beschikt. Heb je een Fox Sports-abonnement? Dan kun je de wedstrijden via de Fox Sports website bekijken. Ben je niet in Nederland op het moment dat de wedstrijd losbarst? De wedstrijden van Fox Sports zijn ook binnen de Europese Unie te bekijken. Bevind jij je buiten de EU op het moment dat de wedstrijd plaatsvindt? Dan is het slim om een VPN te gebruiken, en over te schakelen op een IP-adres binnen de Europese Unie.