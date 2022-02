Sony Xperia 1 IV: alles wat we weten (nieuws, geruchten)

De Sony Xperia 1 IV is de verwachte opvolger van de Xperia 1 III. Er is nog weinig bekend over de smartphone. Ook de naam weten we nog niet zeker, maar we kunnen een gok wagen hoe hij gaat heten.

Sony heeft over het algemeen weinig haast als het om smartphones gaat. De Xperia 1 III verscheen pas vier maanden na zijn onthulling in de winkelschappen. Dat was nog snel als je het vergelijkt met de Xperia 5 III die er negen maanden over heeft gedaan.

Daarom is het moeilijk om te voorspellen wanneer de nieuwste topklasse Sony-smartphone te krijgen is. Hopelijk vindt de onthulling plaats in de komende maanden, zodat we een blik op de specs kunnen werpen.

Er gaan al wat geruchten rond over de nieuwe smartphone. Deze kun je verderop in dit artikel terugvinden. Hier vermelden we ook de verwachte releasedatum en prijs. Als we nieuwe informatie te weten komen over het aankomende Sony-vlaggenschip, voorzien we dit artikel van een update. Houd de pagina dus goed in de gaten.

Omdat er nog niet zo veel informatie te vinden is, hebben we ook een wensenlijst samengesteld met de functies die we graag willen zien van de Sony Xperia 1 IV.

In het kort

Wat is het? Het nieuwste vlaggenschip van Sony

Het nieuwste vlaggenschip van Sony Wanneer verschijnt het? Mogelijk een aankondiging in de eerste helft van 2022

Mogelijk een aankondiging in de eerste helft van 2022 Wat gaat het kosten? Onbekend, maar we verwachten een hoge prijs

Sony Xperia 1 IV: releasedatum en prijs

Er zijn nog geen concrete geruchten die wijzen naar een releasedatum van de Sony Xperia 1 IV. We verwachten dat de aankondiging plaatsvindt in het voorjaar van 2022, mogelijk in april. De Xperia 1 III werd in dezelfde maand aangekondigd, maar dan in 2021. Dat gezegd hebbende, de Xperia 1 II en de originele Xperia 1 zijn beide aangekondigd in februari van hun respectievelijke releasejaren.

Hoeveel tijd er tussen de onthulling en de daadwerkelijke releasedatum zal zitten, is moeilijk te zeggen. De Xperia 1 III werd aangekondigd in april maar was pas in augustus te koop, ongeveer vier maanden later. De eerste en tweede versie van de Xperia 1-serie lieten allebei drie maanden op zich wachten na de bekendmaking.

Qua prijs hebben we nog geen informatie. De Sony Xperia 1 III kent een adviesprijs van 1.299 euro. Het volgende model zal een vergelijkbare prijs krijgen. Goedkoop wordt hij zeker niet.

De Sony Xperia 1 III is een prijzige smartphone (Image credit: TechRadar)

Sony Xperia 1 IV: nieuws en geruchten

Het zal nog even duren voordat we officieel kennismaken met de Sony Xperia 1 IV. Toch hebben we al enkele geruchten voorbij zien komen over het toetsel. Een daarvan is het bericht van @NodSikharulidze op Twitter, waarin wordt geclaimd dat de smartphone is uitgerust met een 50MP hoofdcamera.

Waarschijnlijk is dit dezelfde camera als die op de Google Pixel 6. Deze leaker heeft echter geen geweldige reputatie, dus houd een slag om de arm.

In ander cameranieuws hebben we vernomen dat Sony mogelijk een sensor gebruikt die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld. Deze is bestemd voor de selfiecamera van de Sony Xperia 1 IV. De camera’s op de achtergrond zijn waarschijnlijk ook voorzien van Sony’s eigen technologie.

De Xperia 1 III gebruikte een sensor van Samsung voor de frontcamera. We weten niet zeker of de overstap van Samsung naar Sony-sensoren een duidelijke upgrade zal zijn.

Verder zijn enkele specs van de Xperia 1 IV al uitgelekt op het Chinese socialemediaplatform Weibo. Hier claimt de doorgaans betrouwbare Zackbuks dat de smartphone wordt uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, 12GB of 16GB aan RAM, 128GB of 256GB aan opslagcapaciteit en een 5.000mAh-batterij met 45W snelladen.

Sony Xperia 1 IV: wat we willen zien

Er zijn genoeg dingen die Sony kan toevoegen of veranderen om van de Xperia 1 IV een beter toestel te maken dan de Xperia 1 III, waaronder het volgende:

1. Een under-display vingerafdrukscanner

Bijna elk modern vlaggenschip heeft een vingerafdrukscanner onder het scherm. De Sony Xperia 1 III is een uitzondering, daar zit de scanner op de zijkant.

Dat is geen slechte plek, maar we verwachten dat een moderne smartphone ook gebruik maakt van moderne tech. Deze positie van een vingerafdrukscanner zie je vaker terug op budgetsmartphones.

2. Een lagere prijs

Over de prijs gesproken, de Xperia 1-serie van Sony is onwijs duur. De Sony Xperia 1 III kost ongeveer net zo veel als de Samsung Galaxy S22 Ultra en de iPhone 13 Pro Max.

De prijs is niet geheel onlogisch, vooral omdat de Xperia 1 III is uitgerust met een 4K 120Hz display, maar Sony heeft niet dezelfde naamsbekendheid als Samsung of Apple als het om smartphones gaat.

3. Betere zoom

(Image credit: TechRadar)

De uitblinker bij de camera’s van de Xperia 1 III is de adaptieve telefotocamera. Deze geeft je twee lenzen die samen een sensor delen en twee optische zoomafstanden bieden: 2,9x en 4,4x.

Hierdoor werken de lenzen een stuk sneller dan wanneer je moet wisselen tussen camera’s. Met dit in gedachte kunnen we stellen dat Sony telefotomogelijkheden vrij serieus neemt. Toch is dit niet heel indrukwekkend als je kijkt naar de 10x optische zoom die de Galaxy S22 Ultra biedt.

Een kortere zoomafstand heeft ook zijn functies, maar als Sony de moeite neemt om twee verschillende optische zoomafstanden aan te bieden, zien we graag dat er wat meer verschil tussen zit.

4. Langdurige software-ondersteuning

De Xperia 1 III krijgt twee jaar lang software-ondersteuning na zijn release, aldus Sony. Waarschijnlijk krijgt het toestel dan twee grote Android-updates. Dat is net zo veel als we bij een aantal andere smartphonemakers zien, maar als je kijkt naar de kosten van de Xperia 1-serie is het niet te rechtvaardigen. Vooral aangezien Apple zijn smartphones zo’n zes jaar lang ondersteunt.

We willen op zijn minst zien dat Sony zijn nieuwste smartphone drie jaar lang ondersteunt, maar eigenlijk mogen we meer dan dat verwachten.

Dit is echter niet volledig aan Sony te wijten. Als de Snapdragon-chipsets van Qualcomm geen ondersteuning bieden voor updates, dan is er niets aan te doen.

5. Grotere batterij

In onze tests merkten we dat de Sony Xperia 1 III vrij lang meegaat tussen oplaadperiodes, maar hij heeft slechts een 4.500mAh batterij. We zien graag dat dit omhoog gaat naar een 5.000mAh-variant. Hopelijk gaat hij dan nog langer mee.

Een betere laadsnelheid zou ook fijn zijn. De Xperia 1 III gaat tot een redelijke 30W, maar dat verbleekt bij de laadsnelheden van moderne OnePlus en Xiaomi-smartphones. Als we de eerste leaks mogen geloven, komt deze wens uit. Naar verluidt wordt de Xperia 1 IV voorzien van een 5.000mAh batterij met 45W-snelladen.