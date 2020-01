Oudere Sonos speakers krijgen wel nog bug fixes, maar geen nieuwe functies

Nadat hij eerder deze week een end-of-life datum voor oudere producten had aangekondigd, heeft Sonos CEO Patrick Spence zich in een open brief op Twitter verontschuldigd.

"We hebben jullie gehoord. We hebben dit vanaf het begin fout aangepakt," zegt Spence in de brief waarmee hij de beslissing van Sonos om oudere apparaten niet langer van updates te voorzien, probeert recht te zetten. Hij claimt dat deze producten nu nog wel "zo lang mogelijk" bug fixes en beveiligingspatches zullen ontvangen.

Producten onder deze categorie vallen zijn onder andere de originele Play:5, de Sonos Connect en Connect Amp, de originele Zone Players, de CR200 en de Sonos Bridge.

Voorheen had Sonos gezegd dat dit niet ideaal was gezien de hardwarebeperkingen van oudere apparaten. De apparaten in kwestie zouden in mei van dit jaar hun allerlaatste software-update ontvangen. Eigenaars van deze redelijk dure speakers waren hier natuurlijk niet over te spreken en die boodschap kwam luid en duidelijk bij Sonos aan.

In de brief staat in detail beschreven dat deze oudere apparaten nog steeds zullen werken zoals ze nu doen, maar dat ze geen nieuwe functies zullen krijgen zoals de rest van de Sonos-speakers. Ook zullen er een aantal compatibiliteitsproblemen ontstaan voor mensen die zowel nieuwe als oude producten hebben in hun huishouden.

"We werken aan een manier om je systeem op te splitsen, zodat moderne producten samenwerken en de nieuwste functies krijgen, terwijl legacy-producten samenwerken in hun huidige staat. We leggen momenteel de laatste hand aan de details van dit plan en zullen de komende weken meer delen."

Thanks for all the feedback & my apologies for not responding sooner. I wanted to make sure we get it right. All Sonos products will continue to work past May: https://t.co/bmwQQgPd86January 23, 2020

De levensduur van een speaker

Spence's brief is bitterzoet voor Sonos-eigenaren: Aan de ene kant is de brief een geruststelling dat hun Sonos-systeem niet plots zal stoppen met werken zodra de updates niet meer doorkomen. Aan de andere kant herhaalt de brief het feit dat er in de toekomst geen nieuwe functies zullen worden toegevoegd aan die producten en erkent het dat andere Sonos-producten communicatieproblemen zullen hebben met de oudere speakers.

Dat laatste is voor sommigen een bittere pil om door te slikken. Sonos heeft zijn platform gebouwd op operabiliteit, op het idee dat een multi-room set-up een dure investering zou zijn, maar wel eentje die je een leven lang zou kunnen gebruiken.

Langdurige updates zijn weliswaar niet altijd vanzelfsprekend op verouderde hardware (zie: smartphones, laptops, etc...). Hoe jammer het ook is, zelfs wifispeakers kunnen hiervan het slachtoffer worden op termijn.

De brief laat zien dat Sonos probeert om het goed te maken met zijn klanten, maar door hardwarebeperkingen is een universele oplossing voor iedereen bijna onmogelijk.