De beste Mac apps: de beste macOS apps voor je Apple computer

Of je nu een bekende producer bent of muziek gewoon je hobby is, Macs staan erom bekend dat ze de beste laptops zijn om muziek te maken. En Logic Pro X is daar een groot onderdeel van. De app is ontwikkeld door Apple zelf en zijn toegankelijke interface verbergt een hoop geavanceerde functionaliteiten. De meest recente versie heeft ook een slank ontwerp, een 64-bit architectuur en een nieuwe drumsessie die ervoor zorgt dat je geen drummachine of een echt drumtoestel hoeft aan te schaffen en je dus geld bespaart.

Het werkt ook perfect met iPads met een alternatieve touch-gebaseerde manier om nummerstructuren te creëren en de optie om blokken te slepen en neer te zetten in de visual editor.Of je nu een ervaren producer bent (Sia gebruikte de app om haar hitsingle 'Chandelier' op te nemen) of op zoek bent naar een upgrade van Garageband, Logic Pro X is waarschijnlijk wat je nodig hebt.