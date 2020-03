Sennheiser Momentum True Wireless 2 bevatten ANC om te concurreren met Sony WF-1000XM3

Het Duitse audiobedrijf Sennheiser heeft de opvolger van zijn succesvolle Momentum True Wireless oortjes gelanceerd. De nieuwe oortjes ondersteunen nu active noise-cancelling zoals de Apple AirPods Pro en Sony WF-1000XM3.

Net als veel van de beste noise-cancelling koptelefoons zijn de oortjes voorzien van een ambient mode die het mogelijk maakt om omgevingsgeluid door de oortjes te laten gaan. Dat is vooral handig als je deze oordopjes gebruikt tijdens het joggen of fietsen zodat je veilig bent in het verkeer.

De Sennheiser Momentum True Wireless 2 hebben naast noise-cancelling ook een veel langere batterijduur van zeven uur, waarna je ze nog drie keer volledig kan opladen met de meegeleverde case.

Dit zijn de beste volledig draadloze oortjes

Ter vergelijking hadden de Sennheiser Momentum True Wireless oortjes van vorig jaar een batterijduur van vier uur in de oortjes en nog een extra acht uur in de oplaadcase. Dit was acceptabel bij hun lancering, maar inmiddels is de gemiddelde batterijduur van draadloze oortjes aanzienlijk hoger geworden.

Ze komen echter nog niet in de buurt van de batterijduur van 11 uur bij de Samsung Galaxy Buds Plus.

Slimme bediening

Net als hun voorgangers hebben de Momentum True Wireless 2 7mm dynamische drivers, waarvan het bedrijf zegt dat ze "een uitstekend stereogeluid zullen creëren, met diepe bassen, natuurlijke middentonen en heldere, gedetailleerde hoge tonen".

Een handige automatische pauzefunctie zorgt ervoor dat je muziek stopt, telkens als je de oortjes uit je oren haalt. Je hoeft dus niet aan je smartphone te zitten als je de oortjes uitneemt voor een snel gesprek.

Het geluid kan op zijn beurt worden gepersonaliseerd met behulp van de Sennheiser Smart Control app, die beschikt over een ingebouwde equalizer. Je kan hier ook de noise-cancelling instellen en de aanraakbediening personaliseren.

Met deze aanraakbediening kan je telefoongesprekken voeren, je muziek bedienen en de spraakassistent van je smartphone (zowel Siri als Google Assistant) activeren. Gesprekken moeten ook kristalhelder klinken, dankzij de twee speciale microfoons die zijn ontworpen om je stem op te nemen.

(Image credit: Sennheiser)

De connectiviteit moet ook feilloos zijn, met de allernieuwste draadloze transmissiestandaard, Bluetooth 5.1. Deze draadloze oortjes komen ook met ondersteuning voor Qualcomm's aptX, die zou ervoor moeten zorgen dat de Hi-Res Audio via bluetooth moet kunnen streamen.

Het ontwerp van de Sennheiser Momentum Ware Draadloze 2 is vrij gelijkaardig aan hun voorgangers, met een glanzende metalen behuizing en een ronde vorm. Deze oortjes zijn echter 2mm kleiner dan hun voorgangers en hebben een IPX4-waterbestendigheid, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik tijdens zweterige trainingen (neem ze alleen niet mee onder de douche als je klaar bent).