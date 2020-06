Samsung Galaxy Tab S7 krijgt mogelijk Plus-versie

We verwachten dat de Samsung Galaxy Tab S7 eind 2020 wordt onthuld en hoewel die verwachting vooral gebaseerd is op de voorbije jaren, zijn er lekken over een Plus-versie van deze tablet.

Dit nieuws komt van MySmartPrice dat een bluetooth-certificatielijst met een Samsung Galaxy Tab S7 Plus heeft gevonden. Dat is een tablet waar we tot nu toe nog niets over gehoord hadden.

Er zijn geen extra specificaties of details in de lijst opgenomen, maar alleen al de aanwezigheid van de tablet kan ons het een en ander vertellen over het niet-Plus toestel.

Wat maakt hem "Plus"?

Samsung heeft zijn hoofdlijn Galaxy Tab S lijn gepositioneerd als iPad Pro-rivalen, dus we zouden verwachten dat de Galaxy Tab S7 Plus een nieuwe tegenaanval is op het aanbod van Apple.

We hebben gehoord dat de Samsung Galaxy Tab S7 in 12,4-inch en 11-inch versies zal komen. De grotere versie zou dan de Tab S7 Plus zijn.

Het is niet duidelijk of er andere verschillen zullen zijn tussen de twee tablet. De kans is reëel dat de Plus-tablet sterkere hardware zal hebben dan de gewone versie. Dat kan bijvoorbeeld hogere opslagcapaciteit zijn of meer RAM.

We hebben gehoord dat de Tab S7 5G-connectiviteit zal hebben, maar het is mogelijk dat dat ook beperkt blijft tot het Plus-model.

Dit is allemaal speculatie, want zonder enige officiële bevestiging of zelfs zonder een lek over de specs van de tablets, kunnen we niet weten hoe verschillend ze exact zullen zijn.

De Samsung Galaxy Tab S7 wordt naar verwachting begin augustus gelanceerd, naast de Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Fold 2.