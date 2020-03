Samsung Galaxy S20 Ultra is (zoals verwacht) moeilijk te repareren

Samsungs nieuwste flagship smartphone, de Galaxy S20 Ultra, is door de iFixit teardown gehaald om te zien hoe moeilijk het is om de telefoon te repareren. De eindscore is hier allesbehalve positief.

Het toestel scoorde een 3 op 10 bij iFixit, een reparatiebedrijf dat tests als deze uitvoert op de meeste moderne gadgets. Hoe makkelijker het is om een smartphone (of ander gadget) te repareren, hoe hoger de score. De Fairphone 3 haalde bijvoorbeeld een perfecte score.

Hun verslag heeft ons een blik gegeven op de binnenkant van het toestel, maar het kost wel heel wat moeite om aan die binnenkant te geraken. iFixit merkte op dat de glazen achterkant heel moeilijk loskomt door de sterke lijm. En laat dat nu iets zijn wat altijd moet gebeuren als je een onderdeel wil vervangen.

Een ander plakkerig aspect is de vastgelijmde accu in de Galaxy S20 Ultra. Dit is iets wat Samsung vaker doet met zijn flagships - de Galaxy S10 had hetzelfde probleem - maar iFixit zegt dat het nu nog moeilijker is om de batterij los te maken en te vervangen.

iFixit merkte ook op dat een gebroken display enorm moeilijk te vervangen is. In hun verslag lezen we het volgende: "Alle gebruikelijke schermreparaties vereisen een volledige teardown ofwel moet de helft van de smartphone vervangen worden."

Zo ziet de binnenkant van de S20 Ultra eruit. (Image credit: iFixIt)

Een klein beetje positief nieuws voor Samsung Galaxy S20 Ultra gebruikers is dat alle Phillips-schroeven in de smartphone identiek zijn. Als je hem dus zelf zou repareren (alleen voor gevorderden), is het dus niet erg dat alle schroeven door elkaar liggen.

Het verslag merkt ook op dat er meer slijtage aan de USB-C-poort onderaan zal komen door het gebrek aan een koptelefoonaansluiting.

Dit is zeker goed om weten als je de Galaxy S20 Ultra wilt kopen en we merken hier ook op dat de Samsung Galaxy S10 van vorig jaar dezelfde, slechte score ontving van iFixit.

Het betekent niet dat je toestel onherstelbaar zal zijn als je scherm breekt na een ongelukkige valpartij, maar het betekent wel dat de reparatie moeilijker (en duurder) zou kunnen zijn.

Wij raden je tot slot aan om de Galaxy S20 Ultra bij eender welk defect naar een professionele en betrouwbare reparateur te brengen om hem weer aan de praat te krijgen.

