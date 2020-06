Basismodel Samsung Galaxy Note 20 zou display van lagere kwaliteit krijgen

De verwachten dat Samsung de nieuwe Galaxy Note 20 reeks gaat onthullen op een digitaal event aan het begin van augustus. Naarmate die lancering dichterbij komt, zien we ook steeds meer geruchten verschijnen over wat deze premium smartphones in petto hebben.

Het recentste gerucht is afkomstig van de bekende Twitter-leaker Ice Universe. Hij beweert dat het instapmodel van de Galaxy Note 20 een display krijgt met verrassend lage specificaties, zeker in vergelijking met de Galaxy S20.

Samsung Galaxy Note 20 zou een plat scherm hebben

zou een plat scherm hebben Dit zijn de beste smartphones van 2020

Ice Universe verwijst hiernaar als "wanhopige specificaties" en zegt dat de standaard Samsung Galaxy Note 20 identiek hetzelfde display gebruikt als de Galaxy Note 10 van vorig jaar. We zouden dus opnieuw een standaard FHD+ display met 60Hz refresh rate krijgen.

I don't know what you think. For me, I can't accept any 60Hz mobile phone. It will cause me serious discomfort.June 17, 2020

Het gerucht onthult nog een ander verschil dat we eerder al zagen. De Samsung Galaxy Note 20 zou namelijk het display met gebogen randen laten vallen en uitgerust zijn met een vlakker display zoals we op de Galaxy S20 zagen.

Het is enigszins logisch dat Samsung hier kiest voor een resolutie van 1080p, aangezien de basis Note 20 een relatief klein display zal hebben. Wat daarentegen minder logisch is, is de keuze voor een 60Hz-display, aangezien alle modellen in de S20-reeks een refresh rate van 120Hz hadden.

Natuurlijk zijn de bovenstaande details verre van concreet, wat betekent dat we zullen moeten wachten tot het event van Samsung op 5 augustus voor de officiële Galaxy Note 20 specs.