Samsung Galaxy Z Fold 3 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

Veel Samsung-fans kijken al een tijdje uit naar de komst van de Samsung Galaxy Z Fold 3. De smartphone verscheen niet bij de lancering van de Galaxy S21-reeks op 14 januari of op het Unpacked-evenement in maart. Dit toestel belooft de volgende premium foldable te worden van Samsung.

We horen nu al even geruchten, dus we zijn er zo goed als zeker van dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 eraan komt. Als we van de laatste berichten mogen uitgaan, vermoeden we dat de smartphone op het volgende event in augustus opduikt.

De Fold 3 is de opvolger van de Samsung Galaxy Z Fold 2. Deze smartphone werd in september van 2020 uitgebracht en zorgde voor aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, waaronder een betere duurzaamheid en groter scherm.

Vouwbare smartphones staan in nog in de kinderschoenen. Veel fabrikanten moeten zelf nog wat problemen wegwerken rond de schermen, batterijduur en multi-schermsoftware. Momenteel lijken de vouwbare smartphones nog wat oncomfortabel, maar toekomstige foldables kunnen dunner en lichter worden, en bovendien beter in je hand liggen.

Samsung zou veel van deze algemene verbeteringen kunnen doorvoeren, maar de geruchtenmolen wijst op andere, meer specifieke upgrades die de Z Fold 3 kan krijgen. Een daarvan zou een S Pen-stylus kunnen zijn. We verwachten ook een Samsung Galaxy Z Flip 3, maar de meer productiviteitsgerichte toepassingen lijken ons weggelegd voor de Fold 3. Zeker omdat er waarschijnlijk geen Note-reeks wordt gelanceerd in 2021.

Hieronder kan je alle informatie rond leaks en geruchten terugvinden. We hebben ook toegevoegd wat we zelf graag zouden zien verschijnen in deze volgende foldable van Samsung.

Laatste nieuws Een leak suggereert dat de release van de nieuwe Samsung-foldables, Galaxy Watch 4 en Galaxy Buds 2 op 11 augustus zal plaatsvinden.

Samsung Galaxy Z Fold 3: releasedatum en prijs

Volgens geruchten vindt de lancering van de Galaxy Z Fold 3 ergens in augustus plaats. Daarmee zou het de leegte met het wegvallen van de Note 21 kunnen opvullen. Er zijn tot nu toe twee specifieke data opgedoken, namelijk 3 en 11 augustus. Deze laatste is in meerdere berichten verschenen. We achten 11 augustus dan ook het meest waarschijnlijk.

We hoorden daarnaast dat de massaproductie van de componenten voor de smartphone op 1 juni van start ging. Dat suggereert een lancering van de smartphones twee maanden na het begin van de productie. Augustus is dus zeker een mogelijkheid.

Daarnaast vingen we op dat de Galaxy Z Fold 3 op One UI 3.5 draait. Deze software wordt ook in de tweede helft van het jaar verwacht.

We zagen tevens een gelekte roadmap van Samsung rond de lancering van nieuwe producten. Deze liep tot eind augustus, maar er was geen informatie rond de Galaxy Z Fold 3 op te vinden. Dat houdt mogelijk in dat de foldable pas na augustus verschijnt, maar we vermoeden dat de roadmap onvolledig is. Het wachten duurt dus mogelijk niet meer zo lang.

De kans bestaat dat de Z Fold 3 niet de eerstvolgende vouwbare smartphone wordt van Samsung. Het is mogelijk dat de clamshell Samsung Galaxy Z Flip 3 eerst verschijnt. Ook hier is er onvoldoende duidelijkheid over de releasedatum van de smartphone, dus het wordt moeilijk om te voorspellen hoe het releaseschema van Samsung eruit zal zien.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 kostte bij zijn lancering 1.999 euro. We verwachten daarom ook bij de Z Fold 3 een hoge prijs, iets wat door andere bronnen bevestigd is.

Dat gezegd hebbende: SamMobile suggereert dat de Galaxy Z Fold 3 tot twintig procent goedkoper kan zijn dan zijn voorganger. De prijs kan dus dichter bij de 1.700 euro liggen. Een ander gerucht stelt dat de prijs slechts iets lager ligt dan die van de Z Fold 2.

Een van de laatste berichten rond de prijs zegt dat het toestel ongeveer 1.750 euro zal kosten, wat ook aanzienlijk minder is. Volgens een leaker zal het toestel ook met een gratis Samsung Galaxy Watch 4 worden geleverd bij pre-orders.

Samsung Galaxy Z Fold 3: design en display

Gelekte beelden hebben ons al laten zien hoe de Samsung Galaxy Z Fold 3 er mogelijk uitziet. Ze tonen drie camera's op de achterzijde, en het toestel zou in een zwarte, groene, zilveren en beige tint beschikbaar zijn. Volgens een recenter leak is de beige kleur hernoemd naar 'crème'.

Deze informatie meldt ook dat er een S Pen en in-screen camera beschikbaar zullen zijn. Volgens de bron komt de Galaxy Z Fold 3 met platte aluminium zijdes en zal het display beschermd worden door Gorilla Glass Victus.

We hebben ook duidelijkere gelekte beelden van de Samsung Galaxy Z Fold 3 gezien, afkomstig van meerdere bronnen. Enkele van deze beelden kan je hieronder bekijken.

Ze tonen de smartphone in een zwarte, blauwe en roze kleur. Het toestel heeft achterop drie lenzen, een punch-hole camera onder de cover en voorop een in-screen camera.

We nemen de informatie natuurlijk met een korreltje zout, maar alles ligt wel in dezelfde lijn van eerdere leaks.

Een derde leak spreekt niet enkel over hetzelfde ontwerp, maar meldt tevens de komst van een 7,5 inch AMOLED 120Hz vouwbaar scherm en een 6,2 inch coverscherm. Bovendien is de smartphone volgens het leak 158,1 x 64,8 x 14,5 millimeter als het is dichtgevouwen en 158,1 x 128,1 x 6,6 millimeter als het geopend is.

We hebben nu tevens 360-graden GIF's gezien die de smartphone in alle hoeken toont. Deze beelden komen van een geloofwaardige bron en wijken niet af van wat we eerder zagen.

Elders vingen we op dat er mogelijk twee Samsung Galaxy Z Fold 3-modellen komen. De bron meldt verder geen verschillen tussen de twee toestellen, maar stelt wel dat ze beide 5G ondersteunen. We zagen wel een gerucht over een Samsung Galaxy Z Fold Lite opduiken, dus misschien wordt er verwezen naar dat toestel.

Het is mogelijk dat een van deze Galaxy Z Fold 3-toestellen met een kleiner scherm aan de buitenzijde komt. Het vermeende 5,4 inch scherm aan de buitenzijde zou aanzienlijk kleiner zijn dan het 6,23 scherm van de Galaxy Z Fold 2, dus we zijn vrij sceptisch. Een kleiner scherm kan wel naar een goedkoper Lite-model verwijzen.

Dat gezegd hebbende, de komst van een kleiner scherm aan de buitenzijde werd ook in een andere bron aangehaald. Deze bron stelt dat Samsung hiermee ruimte wil besparen voor een S Pen-sleuf, wat geloofwaardig lijkt.

Het standaardmodel kan ook iets kleiner worden. Een bericht stelt namelijk dat het met een 7,5 inch hoofdscherm komt, in tegenstelling tot het 7,6 inch scherm van de Z Fold 2. Daarnaast zou het een 6,2 inch scherm aan de buitenzijde krijgen.

De Z Fold 3 zou tevens 13 gram lichter zijn dan de Z Fold 2 die ongeveer 269 gram weegt. Dat kan kloppen als er bijvoorbeeld een kleinere batterij inzit, wat door enkele bronnen wordt beweerd. We hoorden ook dat de smartphone een IP-rating krijgt, waardoor hij toch een minimum aan stof- en waterdichtheid heeft.

De Z Fold 3 kan ook een sterker scherm krijgen dan zijn voorganger. Volgens een bericht zou het ultradunne glas (UTG) tweemaal zo dik zijn als dat van de Z Fold 2. Een recenter gerucht stelt dat de Z Fold 3 net als de Z Flip 3 het sterkste vouwbare scherm krijgt van 2021.

Samsung diende bovendien de trademark 'Armor Frame' in, wat ons doet vermoeden dat de Z Fold 3 met een supersterke behuizing komt, mogelijk van titanium of koolstof.

Volgens het onderstaande patent werkt Samsung aan een foldable zonder fysieke knoppen. Alle input verloopt via gebaren, swipes en aanrakingsgevoelige knoppen. We vermoeden echter niet dat deze technologie klaar zal zijn voor de Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3: camera en batterij

De Samsung Galaxy Z Fold 3 komt mogelijk met een in-screen camera. Dat hebben we nu al meerdere keren vernomen van verscheidene bronnen, waardoor het steeds waarschijnlijker lijkt. Het zou tevens de eerste keer zijn dat een Samsung-smartphone deze functie krijgt. Dit werd trouwens gedeeltelijk bevestigd door een werknemer van Samsung. De kans bestaat nog steeds dat de functie achterwege blijft als het de scherm- of fotokwaliteit te erg beïnvloedt.

Op vlak van fotokwaliteit lijkt de Z Fold 3 geen hoogvlieger. Het toestel zou volgens een leak naar verluidt met dezelfde drie camera's komen als de Z Fold 2, op de camera onder het scherm na.

Die bron gaf daarna een lijst met camera's die bijna identiek lijkt aan die van de Z Fold 2. Deze bestaat uit een 12MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens, 12MP telefotolens met 2x optische zoom en een 10MP camera in de cover. Het enige verschil is een 16MP selfiecamera in het vouwbare scherm. Die zit dan naar verluidt onder het scherm. Ook andere berichten spreken over dezelfde hoeveelheid megapixels, maar zonder de vermelding bij welke soorten lenzen ze horen.

Volgens een bericht komt de Z Fold 3 met een kleinere batterij dan zijn voorganger. Deze zou 4.380mAh bedragen, in tegenstelling tot de 4.500mAh van de Z Fold 2.

Er werd ook een certificering opgemerkt van een batterij die mogelijk voor de Galaxy Z Fold 3 is bedoeld. Deze is nog kleiner en biedt 4.275mAh aan capaciteit. Daarnaast is er een 25W-oplader gecertificeerd voor de smartphone, wat suggereert dat dit de hoogste oplaadsnelheid wordt.

Samsung Galaxy Z Fold 3: specificaties en functies

Een van de grootste nieuwe functies van de Galaxy Z Fold 3 die we opvingen, is ondersteuning voor de S Pen, dezelfde stylus als in de Samsung Galaxy Note 20-reeks en de Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Volgens een patent komt de stylus ook naar een foldable van Samsung, en we vermoeden dat het om de Z Fold 3 gaat.

Deze compatibiliteit met een S Pen werd ook door Samsung zelf geteased, wat de nodige geloofwaardigheid geeft aan het idee dat de Galaxy Z Fold 3 met een stylus werkt.

Volgens een ander bericht kan een S Pen inderdaad naar de Z Fold 3 komen, maar zullen er wel enkele aanpassingen aan het scherm moeten plaatsvinden alvorens de stylus echt compatibel is met het scherm. Om te beginnen zal Samsung moeten overschakelen van de electromagnetic resonance (EMR) schermtechnologie naar active electrostatic solution (AES) om de stylus-input beter te registreren. Daarnaast moet ook het ultradunne glas (UTG) dubbel zo dik zijn als bij de Z Fold 2. Dat houdt een stijging in van dertig naar zestig micrometer.

Er is nog een bijkomend gerucht dat stelt dat de Z Fold-reeks zal samenvloeien met de Note-serie om één smartphonereeks te maken die zich op productiviteit focust. Daarmee zouden de jaarlijkse vlaggenschepen van Samsung herleid worden tot de S-reeks en Z Fold-reeks. Een werknemer van Samsung zei in een gelijkaardig bericht dat de Z Fold 3 een stylus krijgt en dat de Note-reeks wordt stopgezet.

We hoorden ook dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 met minstens 256GB opslaggeheugen komt en op Android 11 draait, voorzien van de One UI 3.5-schil van Samsung. Volgens een andere bron komt er ook een model met 512GB opslag.

Op vlak van de chipset hoorden we van een betrouwbare bron dat de foldable met een 'top secret' chipset verschijnt. Dat doet ons vermoeden dat het geen Snapdragon 888 of Exynos 2100 wordt, die niet zo bijster geheim zijn. Diezelfde bron kwam er later wel op terug en zei dat de smartphone waarschijnlijk de Snapdragon 888 krijgt. Ook andere bronnen leken dat te bevestigen, waardoor het waarschijnlijker lijkt. Volgens deze bronnen komt de Z Fold 3 ook met 12GB RAM en 512GB opslaggeheugen.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 zou volgens een ander patent ook met een hartslagmeter en bloeddrukmonitor komen.

Als laatste gerucht stelt een patent dat een aankomende vouwbare smartphone LED-lampjes krijgt in zijn scharnier. Of dit ooit werkelijkheid wordt, lijkt ons wat minder plausibel.

Wat we willen zien

Wat willen we zelf in de volgende grote foldable van Samsung zien verschijnen? We hebben hieronder een lijstje aangemaakt met enkele verbeteringen die Samsung aan de Galaxy Z Fold 3 mag doorvoeren.

(Image credit: Future)

1. Meer opslaggeheugen

De Z Fold 2 is een zeer krachtige smartphone met de beste specificaties op de markt, op zijn opslag na. Met maximaal 256GB opslaggeheugen en geen microSD-kaartsleuf om dat uit te breiden, hadden gebruikers weinig keuze.

De optie om met 512GB aan de slag te gaan is hier acceptabel, zeker in combinatie met een microSD-kaartsleuf. 256GB voelt echter aan als veel te weinig voor een toestel dat centraal moet staan in je professionele omgeving.

(Image credit: Future)

2. Makkelijker om met één hand te bedienen

De Z Fold 2 is een leuke smartphone, maar je moet wel beide handen gebruiken om er comfortabel mee te werken. Zelfs als hij gesloten is en je met het 6,2 inch scherm aan de buitenzijde werkt, voelt de 16,8 millimeter dikte van de smartphone (wat bijna dubbel zo dik is als andere smartphones) lastig aan om met slechts één hand te gebruiken.

Zodra je het toestel openvouwt, ligt dat natuurlijk anders. Het is nog moeilijker om een 7,6 inch scherm in je hand te hebben, wat immers logisch is. Het zou echter wel een goede toevoeging zijn om de smartphone makkelijker te kunnen openen met één hand.

(Image credit: Future)

3. Betere camera's

De Z Fold 2 had een aardig arsenaal aan camera's, maar het ontbrak aan de kracht van die van andere smartphones van Samsung. Het trio van 12MP camera's achteraan (hoofd, groothoek en telefoto) komt zelfs niet in de buurt van de 108MP hoofdcamera en 48MP 4x optische telefotolenzen van de Samsung S20 Ultra, die resulteren in hun uitmuntende 100x Space Zoom-mogelijkheden. Daar verwachten we wel een kleine upgrade van in de Z Fold 3.

(Image credit: TechRadar)

4. Betere multi-schermfuncties

Bij het verschijnen van een smartphone met twee schermen verwachten we ook de bijhorende functies. Bij de Samsung Galaxy Z Flip kan je bijvoorbeeld de smartphone open laten op een bepaalde hoek, zodat je kan bellen zonder dat je het toestel volledig moet openen. De LG Wing 5G stelt je dan weer in staat om tegelijkertijd video op te nemen van zowel de camera's vooraan als achterop.

We hopen creatief aan de slag te kunnen gaan met beide displays en verscheidene camera's van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

(Image credit: Future)

5. Langere batterijduur

Ondanks het feit dat het toestel dubbel zo groot is als bijna elke andere smartphone heeft de Z Fold 2 slechts een 4.500mAh batterij. Vanwege de aanwezigheid van een extra scherm en 5G-connectiviteit hopen we op de komst van een grotere batterij of minstens op laadsnelheden die hoger liggen dan de 25W van de Z Fold 2.