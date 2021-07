Samsung Galaxy Z Flip 3 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De Samsung Galaxy Z Flip 3 wordt mogelijk het volgende vouwbare toestel van Samsung. De lancering lijkt niet lang meer op zich te wachten. De Samsung Galaxy S21 verscheen al in januari en heeft dus al geruime tijd in de spotlights gestaan. Het wordt dan ook tijd voor een nieuw Samsung-toestel.

Het is al meer dan een jaar geleden sinds de Samsung Galaxy Z Flip werd gelanceerd. Dat is een aanwijzing dat het niet lang meer zal duren voor er een opvolger verschijnt. Deze smartphone was het eerste vouwbare toestel met een clamshell-ontwerp. De Z Flip 3 wordt de tweede clamshell foldable van het bedrijf.

Je vraagt je misschien af wat er is gebeurd met de Samsung Galaxy Z Flip 2. Naar verluidt zou het aankomende vouwbare toestel simpelweg niet die naam krijgen. Meer hierover lees je verderop in dit artikel.

We hebben alles wat we weten over de Samsung Galaxy Z Flip 3 hieronder voor je op een rijtje gezet.

Laatste nieuws Een leak suggereert dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 over een erg sterk scherm zal beschikken. Daarnaast zou de vermoedelijke releasedatum op 11 augustus liggen.

In het kort

Wat is het? Een clamshell foldable van Samsung

Een clamshell foldable van Samsung Wanneer verschijnt het? Mogelijk op 11 augustus

Mogelijk op 11 augustus Wat gaat het kosten? Waarschijnlijk rond de 1.200 euro

Samsung Galaxy Z Flip 3 releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De Galaxy Z Flip 3 verschijnt mogelijk binnenkort. Het is namelijk meer dan een jaar geleden dat de originele Flip zijn opwachting maakte.

Het is echter ook mogelijk dat het nieuwe vouwbare toestel van Samsung pas later dit jaar verschijnt. Eerdere geruchten suggereren dat we pas 'eind 2021' een opvolger van de Flip hoeven te verwachten. Daarnaast is ook juli genoemd als mogelijkheid door meerdere bronnen.

Een gelekte roadmap van Samsung-releases in augustus spreekt niet over de Samsung Galaxy Z Flip 3, maar we hebben later gehoord dat een release in augustus wel een mogelijkheid zou kunnen zijn voor de aanstaande foldable. Het toestel dat normaal gesproken rond die periode verschijnt, de Samsung Galaxy Note 21, is namelijk geannuleerd. Het nieuwste gerucht wijst specifiek op een release op 11 augustus. Daarnaast zouden ook de Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Buds 2 en Galaxy Watch 4 hun opwachting maken op het Samsung Unpacked-event.

Er gaan geruchten rond dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 op een nieuwe versie van Samsungs One UI zal draaien. Deze software verschijnt mogelijk in de tweede helft van het jaar, dus het is zeker mogelijk dat dit het geval is.

Als het gaat om de prijs, verwachtten we aanvankelijk een soortgelijk prijskaartje als de Galaxy Z Flip. Deze kreeg een adviesprijs van 1.500 euro bij lancering. Volgens Twitteraar @FrontTron zou de Z Flip 3 een prijskaartje van tussen de 1.000 en 1.250 euro krijgen. Op deze manier zou de foldable toegankelijker zijn voor de mainstream gebruiker.

Samsung Galaxy Z Flip 3 of Z Flip 2?

(Image credit: Future)

Je zou verwachten dat de opvolger van de Samsung Galaxy Z Flip de Galaxy Z Flip 2 zou heten. In de praktijk is dit waarschijnlijk niet het geval. Volgens GalaxyClub zou de nieuwe foldable de naam Flip 3 krijgen. Een reden voor deze keuze is mogelijk dat de 5G-variant van de Galaxy Z Flip werd gezien als de 'tweede' Flip.

Volgens GalaxyClub zou Samsung de keuze voor 'Flip 3' gemaakt hebben om de nummering overeen te laten komen met die van de Fold-reeks. De Galaxy Z Fold 3 verschijnt namelijk eveneens binnenkort.

LetsGoDigital stelt ook dat het van "verschillende geloofwaardige bronnen" heeft vernomen dat het toestel Samsung Galaxy Z Flip 3 zal heten.

Tot het toestel daadwerkelijk wordt aangekondigd door Samsung, is het niet voor honderd procent duidelijk of deze naamkeuze klopt.

Samsung Galaxy Z Flip 3 nieuws en geruchten

We hebben een eerste glimp opgevangen van de Samsung Galaxy Z Flip 3. De gelekte afbeeldingen tonen een nieuw design met twee kleuren. Het zou gaan om de kleuren donkergroen, lichtpaars, beige, grijs, zwart, roze, donkerblauw en wit. Het toestel zou daarnaast over een groter tweede scherm beschikken als de voorganger.

De acht kleuren zijn ook eerder opgedoken, waardoor ze waarschijnlijk accuraat zijn. Ook in een ander lek wordt het tweekleurige design getoond.

De gelekte afbeeldingen van het vouwbare toestel zijn hieronder te zien:

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: @TheGalox_) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: @TheGalox_)

Hoewel er een aantal renders van de Samsung Galaxy Z Flip 3 op het internet te vinden zijn, gaat het niet om officiële afbeeldingen. In plaats daarvan zijn ze gemaakt door LetsGoDigital. De renders zijn gebaseerd op gelekte specificaties en afbeeldingen, en moeten een beter beeld geven van hoe de smartphone eruit moet komen te zien.

Samsung Z Flip 3 with Galaxy S21 camera design👀https://t.co/yOYj1822IqThank you Tron @FrontTron for the tip!#Samsung #GalaxyZFlip3 #SamsungZFlip3 pic.twitter.com/myHbOQwHJIJanuary 8, 2021 See more

Een ander lek suggereert dat het toestel over een 3 inch tweede scherm zal beschikken. De schermgrootte aan de binnenkant van het toestel zou 6,7 inch bedragen. Het hoofdscherm is dan even groot als de originele Flip, maar het tweede scherm was daar slechts 1,1 inch.

De Z Flip 3 zal naar verluidt een grotere batterij hebben dan de 3.300mAh variant uit de originele Flip. De precieze capaciteit is echter nog niet bekend.

Volgens een leak heeft de volgende Galaxy Z Flip een herontworpen scharnier en een verbeterd schermmateriaal. Aangezien dit de twee hoofdcomponenten zijn voor een vouwbaar toestel, lijkt het erop dat Samsung een duurzamer apparaat op de markt wil brengen.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 beschikt naar verluidt over een IP-rating, wat betekent dat het in enige mate tegen stof en water moet kunnen. Het is alleen nog niet duidelijk in welke mate dit het geval is.

De Galaxy Z Flip zou daarnaast over een drievoudige camera-set-up beschikken en dunnere bezels krijgen.

Als het op kracht aankomt, wijst een benchmark in de richting van een Snapdragon 888-chipset. Daarnaast zou er 8GB RAM-geheugen aanwezig zijn. Dit samen moet resulteren in een krachtige smartphone.

We hebben op andere plekken gehoord dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 over een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB zal beschikken. Daarnaast zou het toestel op Android 11 draaien.