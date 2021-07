Samsung Galaxy Watch 4 releasedatum, prijs, nieuws en leaks

Het ziet ernaar uit dat de Samsung Galaxy Watch 4 op de markt komt als de Samsung Galaxy Watch 4 Classic, terwijl de Galaxy Watch Active 4 naar verluidt verschijnt als de Galaxy Watch 4. Alle namen terzijde: op deze pagina spreken we over de Classic, de nieuwe, stijlvolle premium smartwatch.

De laatste nieuwtjes van Samsung wijzen op een release van twee verschillende wearables dit jaar. Deze twee horloges komen met verschillende ontwerpen en functies op de markt.

Alle belangrijke Samsung Galaxy Watch 4 geruchten en leaks vind je hieronder. Onder alle belangrijke nieuwtjes vind je ook een lijst terug met wensen die we hebben voor het nieuwe horloge van Samsung. Deze zullen onder andere gebaseerd zijn op onze ervaringen met de Samsung Galaxy Watch 3.

Daarnaast hebben we een schatting opgenomen van wanneer we de Galaxy Watch 4 waarschijnlijk zullen zien, en wat hij zou kunnen gaan kosten.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwe high-end smartwatch van Samsung

De nieuwe high-end smartwatch van Samsung Wanneer verschijnt het? Mogelijk 11 augustus

Mogelijk 11 augustus Hoeveel gaat het kosten? Nog niet bekend, maar waarschijnlijk veel

Samsung Galaxy Watch 4 releasedatum en prijs

Samsung heeft bevestigd dat de nieuwe Galaxy Watch 'deze zomer' onthuld gaat worden, wat vermoedelijk juli, augustus of september betekent.

Van deze maanden is augustus de meest logisch klinkende. Vorig jaar verscheen de Galaxy Watch 3 namelijk ook in augustus, 21 augustus welteverstaan. Er was geen Galaxy Watch 2, maar de Samsung Galaxy Watch Active 2 werd op 5 augustus 2019 uit de doeken gedaan, en de originele Galaxy Watch verscheen op 9 augustus 2018.

Een recente leak wijst tevens op een onthulling op 3 augustus. Op die dag moet de Watch 4 verschijnen naast de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3, alsook enkele andere toestellen. Een andere bron meldt dat 11 augustus dé datum wordt.

Het duurt waarschijnlijk nog een week of twee voordat de smartwatch dan ook echt in de winkels komt te liggen. Verwacht dus niet dat je het horloge om je pols hebt voor eind augustus.

Wat de prijs exact gaat zijn, is nog niet bekend. Een gelekt bericht wijst op een prijs tussen de 470 en 500 euro voor het 42 mm-model, en tussen de 500 en 530 euro voor het 46 mm-model. De prijzen zijn bedoeld voor de Galaxy Watch 4 Classic, wat ook de officiële naam wordt waarschijnlijk van de Galaxy Watch 4.

Er kan ook een smartwatch verschijnen die daadwerkelijk de Galaxy Watch 4 heet, maar dat lijkt de Galaxy Watch Active 4 te worden Dat horloge moet rond de 350-370 euro gaan kosten.

Ter vergelijking: de Samsung Galaxy Watch 3 kent een adviesprijs van 429,99 euro voor het kleinere 41 mm-model en 459,99 euro voor de 45 mm-versie. De prijs stijgt verder omhoog als je voor een 4G-model gaat.

Nieuws en geruchten

Samsung heeft bevestigd dat de Galaxy Watch 4 uit de doos draait op de nieuwe One UI Watch-interface. Dit is een softwareschil die over de nieuwe versie van Wear OS wordt gelegd. Laatstgenoemde is samen gemaakt met Google.

Samsung heeft enkele details onthuld over de software. Zo krijg je 'gewoon' toegang tot de Google Play Store en Google-apps. Verder mag je rekenen op snellere laadtijden van apps en accuratere sensormetingen.

Als je de wearable koppelt met een Galaxy-smartphone mag je rekenen op diverse voordelen, zoals apps die automatisch op je smartwatch gezet worden als ze geïnstalleerd zijn op je telefoon.

Voor de officiële aankondiging gingen er al geruchten rond over One UI Watch. Hieronder vind je een Twitter-gebruiker die er al over sprak in februari, gevonden in de broncode van Samsung.

Een andere bron die over Wear OS sprak, claimt dat de Galaxy Watch 4 een vergelijkbaar design kent als zijn voorganger, inclusief roterende rand. Het apparaat komt in dezelfde kleuren beschikbaar als de 2021 'Galaxy Z'.

Dat laatste is opvallend, aangezien er vooralsnog geen Galaxy Z-modellen zijn verschenen. De verwachting is dat de Galaxy Z Fold 3 en/of Galaxy Z Flip 3 ook gepresenteerd worden op het Unpacked-event deze zomer.

De verwachte kleuren voor de Fold 3 zijn blauw en groen, en zwart, beige, groen en lichtviolet voor de Flip 3.

We hebben nu gelekte renders gezien die de Samsung Galaxy Watch 4 Classic laten zien. Dat is de smartwatch waar we nu over spreken, alhoewel er nog altijd een kans bestaat dat er echt een Galaxy Watch 4.

In de afbeeldingen hieronder zie je de roterende rand terug, alsook twee grote knoppen aan de rechterzijde. De kleuren bestaan uit: wit, grijs of zwart.

Uit de details van de renders blijkt dat men de keuze moet hebben uit een 42 mm-, 44 mm- en 46 mm-versies. Verder wordt er gebruikgemaakt van 20 mm horlogebandjes, een keuze uit aluminium of roestvrijstalen behuizing, en zowel 5ATM waterbestendigheid alsook een MIL-STD-810G certificering.

Soortgelijke afbeeldingen zijn nu gelekt en laten het horloge van alle kanten zien.

We hebben ook gelekte renders zien die de Samsung Galaxy Watch 4 moeten laten zien, waarvan je enkele afbeeldingen hieronder ziet. Het toont een sportief uitziend horloge wat voorheen de Samsung Galaxy Watch Active 4 zou worden, maar de verwachting is nu dat de term 'Active' geloosd wordt.

Belangrijk notitie: In deze tekst hebben we het voornamelijk over de originele Watch 4 (welke waarschijnlijk de Watch 4 Classic gaat heten), al is er nog altijd niets officieel bekendgemaakt over de naam.

Een ander nieuwtje over het design: de Galaxy Watch 4 kan een aangepaste vorm en grootte hebben, om zo batterijen kwijt te kunnen van een nieuwe leverancier. Het valt nog te bezien of dit voordelen met zich meebrengt wat betreft batterijduur. Het is waarschijnlijk onderdeel van een akkoord tussen Samsung en ATL, welke weer samenwerken sinds 2019 nadat in 2017 de band werd verbroken door het Galaxy Note 7-fiasco.

Over batterijen gesproken: een certificeringslijst uit Finland meldt een 247mAh accu. Dat is exact dezelfde grootte als die van de 41 mm Galaxy Watch 3, en er wordt gesuggereerd dat de grotere Watch 4 net als zijn voorganger over 340mAh aan accucapaciteit beschikt. 5W laden wordt eveneens vermeld.

Een ander gerucht wijst op een aanstaande Samsung Galaxy smartwatch met glucosemeter, waarmee je de bloedsuikerspiegel van de drager kunt meten. Het is nog niet duidelijk voor welke smartwatch deze functie is weggelegd.

Er is echter een bron die expliciet meldt dat het gerucht hierboven fout is en er geen glucosemeter aanwezig zal zijn.

Ook interessant: mogelijk is er een BIA-sensor (Bio-elektrische Impedantie Analyse), waarmee de gebruiker zijn of haar lichaamsvet en spiermassa zou moeten kunnen meten. Slechts een bron heeft hierover gesproken, maar nog geen enkele heeft dit nieuws tegensproken.

We hebben verder gehoord dat de Galaxy Watch 4 in een 42 mm- en een 46mm-model komt, waardoor ze allebei 1 millimeter groter zouden zijn dan hun voorgangers van de Watch 3.

Wellicht is er een flinke boost in prestaties op te merken bij de nieuwe wearable van Samsung, aangezien de Galaxy Watch Active 4 mogelijk gebruikmaakt van een nieuwe, krachtige 5 nm chipset.

Buiten dit alles zijn er een paar dingen die we zo goed als zeker mogen verwachten. Op basis van eerdere modellen is het waarschijnlijk dat de Galaxy Watch 4 beschikbaar zal zijn in twee verschillende maten, optioneel met 4G-ondersteuning, en in alle gevallen zal komen met een hartslagmeter, een ECG, GPS, en een rond AMOLED-scherm.

Verder mag je nog rekenen op een lading aan oefenings- en activity tracking- features, alsook een zwemveilige behuizing.

Wat we willen zien

Hoe goed de Samsung Galaxy Watch 3 ook is, er is altijd ruimte voor verbetering. Hieronder staan een aantal punten die we graag beter willen zien bij de opvolger.

1. Betere batterijduur

De batterijduur is een welbekend probleem bij veel slimme apparaten, en de Samsung Galaxy Watch 3 is daarop geen uitzondering. De smartwatch is op dit vlak niet heel slecht, maar elke twee tot drie dagen moet je het horloge wel aan de lader leggen in onze tests.

Wel vreemd is dat de batterijduur en batterijgrootte een stap terug zijn ten opzichte van het origineel. We hopen dat de Galaxy Watch 4 kan evenaren wat het originele exemplaar kan, namelijk vier tot vijf dagen meegaan op één cyclus.

Dat kan wellicht een lastige klus worden als je het horloge slank wil houden, maar Samsung heeft zoveel knappe koppen in huis die echt wel iets moeten kunnen vinden.

2. Een lagere prijs

Met een startprijs van 429,99 euro voor het 41 mm-model en 459,99 euro voor het 45 mm-model is het horloge verre van goedkoop. Hij is zelfs duurder dan de Apple Watch 6 in sommige regio's, al zakt de prijs van de Watch 3 een stuk sneller na de release dan het alternatief van Apple.

Voor de Samsung Galaxy Watch 4 zien we dan ook graag terug dat de adviesprijs lager komt te liggen. Misschien wel in lijn met de originele Galaxy Watch, die een adviesprijs kende van 309 euro. We hopen in ieder geval dat Samsung niet de prijs nog verder omhoogdrijft.

3. ECG en SpO2 uit de doos

De Samsung Galaxy Watch 3 zit boordevol gezondheidsfuncties, waaronder een ECG (elektrocardiogram), bloeddrukmeter en een SpO2-monitor voor het detecteren van slaapapneu, maar geen van deze functies was bij de lancering in alle regio's beschikbaar.

Dat komt omdat deze functies in de meeste landen eerste door de regelgevende instanties moeten worden gecertificeerd, voordat ze in die landen kunnen worden geactiveerd. Het is echter niet oké om een premium product te hebben waarvan veel van de geadverteerde functies aanvankelijk niet werkten.

Voor de Samsung Galaxy Watch 4 zien we dan ook graag dat deze functies er nog steeds in zitten, maar dan wel vanaf dag één.

4. Een nieuwe chipset en meer RAM

Samsung maakt doorgaans niet zo'n grote stappen met hardware in smartwatches ten opzichte van hun smartphones. Zo gebruikt de Galaxy Watch 3 dezelfde chipset als de originele Galaxy Watch.

Hoewel de prestaties solide zijn, vinden we het wel de hoogste tijd voor Samsung om een krachtigere chipset te gaan gebruiken, alsook meer RAM. We denken dat minstens 1,5GB RAM goed zou zijn voor de Galaxy Watch 4.

