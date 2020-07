Samsung Galaxy Watch 2 / Watch 3 lanceringsdatum, prijs, nieuws & lekken

Aanvankelijk dachten we dat de Samsung Galaxy Watch 2 de naam zou zijn voor de volgende smartwatch van het bedrijf. Nu ziet het ernaar uit dat er een cijfer wordt overgeslagen en dat we de Samsung Galaxy Watch 3 voorgeschoteld krijgen. Dit zou een manier kunnen zijn om hem "beter" te doen lijken dan de Samsung Galaxy Watch Active 2 van vorig jaar.

Oorspronkelijk dachten we dat het toestel de Galaxy Watch 2 heette, maar enige tijd na de lancering van de Galaxy S20 serie begonnen de lekken te suggereren dat de nieuwe smartwatch eigenlijk de Samsung Galaxy Watch 3 zou zijn. Voorlopig weten we nog niet wat de naam precies gaat worden.

De nieuwe smartwatch laat erg lang op zich wachten, zeker als je bedenkt dat Samsung de Galaxy Watch Active 2 pas een half jaar na de komst van de originele Watch Active in 2019 heeft gelanceerd.

De meest recente lekken suggereren dat de Samsung Galaxy Watch 3 in juli zou kunnen verschijnen, maar de verschillende lekken vermelden voorlopig geen definitieve datum. Het kan nog alle kanten op.

Hieronder vind je alle lekken en het nieuws dat we tot nu toe gehoord hebben over de smartwatch en verderop is er een wishlist van alles wat we graag zouden zien van de Galaxy Watch 2 / Watch 3. Waarschijnlijk moet hij later dit jaar de strijd aangaan met de Apple Watch 6 dus de verwachtingen zijn hooggespannen.

Update: Enkele hands-on foto's van de Samsung Galaxy Watch 3 zijn uitgelekt uit hun certificeringstesten. Deze foto's geven een veel realistischer beeld van hoe het horloge eruit zal zien rond je pols dan persrenders.

De essentie

Wat is het? Samsung's volgende premium smartwatch

Samsung's volgende premium smartwatch Wanneer verschijnt het? We zijn niet zeker, maar waarschijnlijk dit jaar nog

We zijn niet zeker, maar waarschijnlijk dit jaar nog Wat zal het kosten? Waarschijnlijk zo'n 300 euro

Samsung Galaxy Watch 2 / Watch 3 lanceringsdatum en prijs

Oorspronkelijk verwachtten we de Samsung Galaxy Watch 2 een jaar na de lancering van het oorspronkelijke toestel (ongeveer op hetzelfde moment als de lancering van de Galaxy Note 10 in 2019), maar daar zagen we hem niet. Hij is ook niet getoond naast de Samsung Galaxy S20 familie van in februari 2020.

De release van de Galaxy Watch Active 2 doet ons ook enigszins twijfelen of er überhaupt een Samsung Galaxy Watch 2 komt. De Active kan namelijk gekocht worden met een leren bandje, waardoor het als een chiquere optie wordt gezien dan het origineel en als waardig alternatief voor de Galaxy Watch.

De Samsung Galaxy Watch 2 of Galaxy Watch Active 3 zou echter ook snel kunnen verschijnen, aangezien twee modelnummers voor Samsung wearables, die eerder aan een van deze series waren gekoppeld, nu op officiële certificeringsdocumenten in China zijn verschenen. Sindsdien is er ook een nieuw product gecertificeerd in de VS onder de noemer van 'Samsung Galaxy Watch'.

Dat bewijst min of meer dat Samsung een nieuwe smartwatch op de planning heeft staan. Certificeringen voor nieuwe producten verschijnen meestal dichtbij de lancering, dus het suggereert ook dat het draagbare product binnenkort bekend zou kunnen worden gemaakt.

Wat betreft de prijs zijn er geen geruchten, maar de originele Galaxy Watch begon bij €309 (voor de kleinere 42mm versie), dus de Galaxy Watch 2 zal waarschijnlijk minstens zoveel kosten.

Samsung Galaxy Watch 2 / Watch 3 nieuws en lekken

Er zijn nog niet veel Samsung Galaxy Watch 2 geruchten, maar een FCC-aanvraag voor een aankomende Galaxy Watch bevat een schets met verschillende specs en functies.

Zoals je hieronder kunt zien, heeft het horloge GPS, LTE, 5 ATM-waterbestendigheid, een 45mm roestvrijstalen behuizing, een militaire standaard voor duurzaamheid en maakt het gebruik van Gorilla Glass DX.

Volgens de meest recente berichten lijkt het erop dat Samsung een nummer kan overslaan en deze wearable de Galaxy Watch 3 kan noemen. Dit zou ook verwarring met de Galaxy Watch Active 2 moeten voorkomen. We hebben op dit moment al heel wat lekken onder deze naam gehoord, dus het zou zomaar eens waar kunnen zijn.

(Image credit: FCC / Samsung)

Verder gaan er geruchten rond dat de Samsung Galaxy Watch 2 een fysieke draaiende ring zal hebben. Dat is geen verrassing aangezien de oorspronkelijke Galaxy Watch deze functie had en we willen dit graag terugzien. Het is namelijk een erg fijne manier om door de interface te navigeren.

Een bron suggereert ook dat de smartwatch in twee verschillende maten zal komen: 44mm en 40mm. De originele Galaxy Watch kwam ook in twee maten, maar die waren 46mm en 42mm, dus zijn opvolger zal mogelijk kleiner zijn. Dat is niet noodzakelijk slecht aangezien het origineel nogal lomp was.

We mogen niet vergeten dat de Samsung Galaxy Watch Active 2 is gelanceerd in 44mm en 40mm, dus het is mogelijk dat dit gerucht eigenlijk ging daarover ging, vooral omdat bovenstaande schets een 45mm formaat noemt. Het is ten slotte ook heel goed mogelijk dat Samsung die maten gaat aanbieden in zijn hele smartwatch-assortiment. De meest recente uitgelekte maten zijn dan weer 41mm en 45mm. Het geheel lijkt dus sowieso kleiner te worden.

We hebben een gelekt beeld gezien van de smartwatch met het scherm aan en iets dat sterk lijkt op Tizen (het besturingssysteem van Samsung), wat suggereert dat de horloges op dezelfde manier kunnen werken.

Een ander lek van de certificering van de smartwatch geeft ons tot slot een meer realistische kijk op het geheel. Dit is geen persrender, maar een eenvoudige foto van de Samsung Galaxy Watch 2 op een tafel.

Samsung Galaxy Watch 3Via NCC certification pic.twitter.com/j0DUtgWkzxJuly 7, 2020

Bronnen bij bekende Samsung blog SamMobile hebben gezegd dat de smartwatch twee keer zoveel opslag zal hebben als zijn voorgangers. Dat zou neerkomen op 8GB opslag die je kan vullen met apps, muziek en meer.

Dezelfde blog heeft ook gemeld dat er een titanium versie van het horloge zal zijn, naast de verwachte aluminium en roestvrij stalen versie. Titanium is licht, duurzaam en duur, dus dit zou een premium optie kunnen zijn.

(Image credit: Future)

Tot slot is er nog een patent (gespot door Patently Mobile) voor een Samsung-wearable met een lichaamssamenstellingsfunctie die gebruik maakt van ingebouwde elektroden om het lichaamsvetpercentage te meten.

We betwijfelen echter of we dit op de Galaxy Watch 2 zullen zien, want dat staat niet specifiek in het patent. Daarbij duurt het vaak ook enkele maanden (of jaren) voordat functies in deze patenten in de praktijk worden toegepast.

Dat is het op vlak van geruchten, maar we kunnen een aantal goed onderbouwde gokken doen over de Samsung Galaxy Watch 2. We verwachten ook enkele functies van de Galaxy Watch Active 2 terug te zien.

Een grote nieuwe functie van de Watch Active 2 is bijvoorbeeld ECG (elektrocardiogram), een functie die het mogelijk maakt om het ritme van je hart te volgen en je te waarschuwen voor mogelijke atriumfibrillatie. Met andere woorden, het kan een levensreddende functie zijn. De Apple Watch 4 heeft dit ook en we zouden zeer verbaasd zijn als de standaard Samsung Galaxy Watch 2 dit niet zou hebben.

De Galaxy Watch Active 2 heeft ook een digitale draaibare ring. Deze vervangt de fysieke ring op de Galaxy Watch en zou iets kunnen zijn waar Samsung voor de Galaxy Watch 2 voor kan kiezen. Natuurlijk wil Samsung ook de twee wearables apart houden, en na een recent gerucht lijkt het erop dat de fysieke ring een blijvertje is.

Wat we willen zien

Hoewel we nog genoeg dingen niet weten over de Samsung Galaxy Watch 2, hebben we genoeg verwachtingen die ingelost kunnen worden. Je leest ze hieronder.

1. Meer apps van derden

(Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Watch draait Tizen (het eigen besturingssysteem van Samsung) en een nadeel daarvan is dat er minder apps beschikbaar zijn dan op Wear OS of watchOS.

Dus tegen de tijd dat Samsung de Galaxy Watch 2 lanceert, hadden we graag gezien dat het samen met ontwikkelaars zou werken om meer apps op het platform te krijgen.

2. Betere stress-tracking

De Samsung Galaxy Watch houdt een heleboel dingen bij en doet meestal goed werk, maar stress-tracking is zeker een zwakke schakel.

Hoewel de functie beschikbaar is, moesten we onze stressniveaus handmatig meten in plaats van ze automatisch te volgen. De nauwkeurigheid ervan zou twijfelachtig kunnen zijn, aangezien de gegevens meestal alleen gebaseerd lijken op je hartslag. We zouden dus graag zien dat deze functie wordt gereviseerd voor het volgende model.

3. Groepsuitdagingen

Concurreren met vrienden kan een grote motivator zijn om actiever te worden en met de Samsung Galaxy Watch kan je dit doen. Je vrienden hebben niet eens een eigen Galaxy Watch nodig, een Gear-horloge of de Samsung Health-app is al voldoende.

Je kunt je vrienden echter alleen individueel uitdagen, in plaats van een groepswedstrijd te houden. Het lijkt erop dat dit een voor de hand liggende en eenvoudige functie is om toe te voegen, dus hopelijk doet Samsung dat dan ook.

4. Compatibiliteit met meer draadloze opladers

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Watch laadt draadloos op, maar niet elke draadloze lader werkt, je hebt een eigen lader nodig. Dit is onhandig en als je ooit zonder je lader op vakantie vertrekt, dan heb je waarschijnlijk een probleem.

Dus we willen dat de Samsung Galaxy Watch 2 compatibel wordt met meer draadloze laders. Als je op kantoor of bij een vriend thuis bent zonder die van jou, dan is de kans al groter dat je je horloge toch kunt opladen.

5. Grote verbeteringen voor Bixby

Een ander nadeel van het gebruik van Tizen in plaats van Wear OS is dat de Samsung Galaxy Watch afhankelijk is van Bixby in plaats van Google Assistant.

Dit is een probleem, want Bixby is lang niet zo goed als Google Assistant. Een bijzonder groot probleem is dat ze gewoon moeite heeft om ons te begrijpen als we iets inspreken.

Hoewel je Bixby niet hoeft te gebruiken om met de Galaxy Watch te communiceren, kan het wel een goede en nuttige toevoeging zijn.

6. Een ECG

(Image credit: Apple)

Een van de grote nieuwe functies die Apple heeft toegevoegd voor de Apple Watch 4 was een ECG, een functie waarmee de smartwatch kan controleren op atriumfibrillatie.

Het is een grote upgrade en we hopen dat Samsung de strijd aangaat door hem ook toe te voegen. Dit ziet er nu echter zeer waarschijnlijk uit, aangezien Samsung de functie al (beperkt) naar de Galaxy Watch Active 2 heeft gebracht.