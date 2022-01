Samsung Galaxy Tab S8 releasedatum, geruchten, prijs, nieuws en leaks

We horen stelselmatig meer over de aankomende Samsung Galaxy Tab S8, en het lijkt wel een van de beste Android tablets ooit te worden. Het ziet er bovendien naar uit dat de reeks uit vier verschillende toestellen bestaat, met naast de standaardversie nog een Plus, Lite en Ultra-uitvoering.

Eerst dachten we dat deze nieuwe tablet-familie ergens in augustus van 2021 zou verschijnen, wat een jaar na de release van de Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus zou zijn. Nu die deadline reeds verstreken is, richten we ons op januari en verder.

Deze tablets, en zeker de Plus- en Ultra-versie, zouden met hun grote schermen en top-end processoren flinke concurrenten kunnen zijn voor de iPad Pro-reeks van Apple. Als we de geruchten mogen geloven tenminste.

Helemaal onderaan kan je een lijst terugvinden met de zaken die van de de volgende topklasse tablet van Samsung verwachten. Eerst geven we alle details over de waarschijnlijke releasedatum en prijs van de toestellen, samen met alle leaks en geruchten. Zodra we meer informatie krijgen, voorzien we dit artikel natuurlijk van een update.

Latest news Er zijn echte foto's van de Samsung Galaxy Tab S8-reeks opgedoken. Daarnaast onthulde een gigantisch leak bijna alle specs en functies van de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S8: in het kort

Wat is het? De volgende premium tablet van Samsung

De volgende premium tablet van Samsung Wanneer verschijnt hij? Mogelijk in het begin van 2022

Mogelijk in het begin van 2022 Hoeveel kost hij? Dat weten we niet, maar waarschijnlijk veel

Releasedatum en prijs

Een gerucht rond de releasedatum stelt dat de Samsung Galaxy Tab S8 in het begin van 2022 verschijnt. Dat wordt versterkt door een ander gerucht waarin men suggereert dat de reeks samen met de Samsung Galaxy S22 wordt vrijgegeven. Deze smartphones verwachten we in of rond januari. Een derde bron meldt hetzelfde.

Andere geruchten gaven al aan dat de tablets in augustus van 2021 zouden komen, wat een jaar is na hun voorgangers. Dat bleek echter niet het geval te zijn.

Op gebied van prijs is er weinig tot geen informatie. De Samsung Galaxy Tab S7 startte bij 699 euro, en de duurdere Galaxy Tab S7 Plus ging voor 1.099 euro over de toonbank. Het is mogelijk dat de prijzen voor het volgende model hier niet veel van zullen afwijken. We verwachten echter dat de Samsung Galaxy Tab S8-reeks iets meer zal kosten, aangezien het stijgen van de prijs in deze gevallen een trend is.

Ontwerp en display

Het eerste grote leak rond de Samsung Galaxy Tab S8 dat onze aandacht trok, onthult veel over de aankomende tablet. Deze komt naar verluidt in verschillende versies met een 11 inch, 12,4 inch en 14,6 inch grootte. Deze laatste zou een grote toevoeging worden aan de reeks.

Volgens een leak komt het 14,6 inch scherm van de Ultra met een 2.960 x 1.848 resolutie en bezels van 6,3mm dik.

And here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyTabS8! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)On behalf of @ZoutonUS

We hebben ook al enkele onofficiële renders gezien die ons een idee geven van hoe de Tab S8 eruit zal zien. Je kan de renders van de Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus bekijken, samen met die van de Galaxy Tab S8 Ultra (die misschien een notch krijgt).

And, following my #Samsung #GalaxyTabS8 leak, now comes your very first look at the MASSIVE #GalaxyTabS8Ultra! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)On behalf of my Friends over @91mobiles

Het gerucht van die notch wordt verder versterkt in een leak van Evleaks dat meer beelden van de aankomende tablets bevat. Je kan ze hieronder bekijken:

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus, and S8 Ultra.

Daarbovenop hebben we nu zelfs foto's gezien van de Galaxy Tab S8-reeks, waaronder de Tab S8, Tab S8 Plus en Tabs S8 Ultra.

Deze zijn afkomstig van een certificatie-vermelding en zijn waarschijnlijk vrij accuraat. Zoals je zelf kan zien, onthullen ze wel niet veel.

Samsung Galaxy Tab S8 (SM-X706N), Tab S8+ (SM-X806N), Tab S8 Ultra (SM-X906N) and SM-T270 live images.

Er zou naar verluidt ook een Samsung Galaxy Tab S8 Lite komen, maar over het ontwerp van deze tablet hebben we nog niet veel gehoord. We verwachten dat deze een gelijkaardig scherm heeft als de Galaxy Tab S8, of misschien zelfs wat kleiner.

We hebben ook informatie over de kleuren opgevangen. De Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra komen blijkbaar allemaal in een donkergrijze tint. De twee goedkopere modellen zullen naar verluidt ook beschikbaar zijn in het zilver. elders vingen we ook op dat de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ook 208,6 x 326,4 x 5,5mm groot zal zijn, wat best dun is.

Specificaties en functies

Op gebied van specs zou de grootste tablet volgens de meeste leaks met maximaal 12GB RAM en 512GB opslaggeheugen komen. Meer recente berichten trekken dit op naar 16GB RAM en duiden op de mogelijkheid van 5G-connectiviteit.

Alle drie de modellen komen met een dubbele camera-opstelling met een 13MP en 5MP-lens achteraan en een 8MP-selfiecamera vooraan. De Tabs S8 Ultra krijgt hier misschien nog een 5MP groothoeklens bij aan de voorste zijde.

Niet alle informatie is het hier over eens. Een ander leak stelt dat de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra achteraan een secundaire 6MP-camera krijgt en twee 12MP-camera's vooraan.

Een van deze leaks wijst ook op de komst van een 8.000mAh batterij in de standaard Galaxy Tab S8, 10.090mAh voor de Tab S8 Plus en 12.000mAh voor de Galaxy Tab S8 Ultra.

Dat spreekt een ander leak tegen. Zij suggereren dat het Ultra-model met een 11.500mAh batterij komt, wat door andere leaks wordt bevestigd. We vingen ook al berichten op dat er mogelijk een 11.200mAh batterij in kan zitten, dus het is nog vrij onduidelijk.

Op vlak van chipset wijst een gerucht op het gebruik van de Exynos 2200 in de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, en de Snapdragon 8 Gen 1 voor de Galaxy Tab S8 Plus. Dit zouden de snelste Android-chipset moeten zijn voor het begin van 2022.

Elders vingen we op dat alle drie modellen met de Snapdragon 8 Gen 1-chipset komen. De drie tablets zouden bovendien 45W-snelladen ondersteunen, wat best snel is.

We hoorden ook de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (en vermoedelijk ook de rest van de reeks) op Android 12 zal draaien, met daar de One UI 4.1-schil van Samsung over. Het zou nieuwe functies krijgen waaronder een Extra Dim-modus en een aangepaste Samsung Health-app.

Wat we willen zien

De Samsung Galaxy Tab S7 en voornamelijk de Galaxy Tab S7 Plus zijn geweldige tablets, met de laatstgenoemde op de eerste plaats in onze lijst met de beste Android-tablets, maar ze zijn ook niet perfect. Dit is wat Samsung allemaal nog kan doen om de Tab S8 beter te maken.

1. Meer poorten

De Samsung Galaxy Tab S7 heeft slechts één poort (Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Tab S7 is bijna een laptop, zeker als je het optionele toetsenbord-accessoire toevoegt. De tablet heeft slechts één USB-C-poort, waardoor hij wat aan veelzijdigheid mist.

Op de Samsung Galaxy Tab S8 willen we dus graag een tweede poort zien, samen met een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Tablets moeten niet even dun en compact zijn als smartphones, dus het lijkt ons dat de toevoeging van een extra poort beter is dan de plaats die je bespaart door ze achterwege te laten.

2. Een acceptabele prijs

De Galaxy Tab S-reeks bevindt zich in de high-end prijsklasse, dus deze tablets zullen altijd duur zijn. Bij onze review van de Tab S7 viel ons wel op dat de prijs toen iets té hoog lag, dus dat willen we bij de Samsung Galaxy Tab S8-reeks graag anders zien.

We vermoeden niet dat de prijs zal dalen, maar het zou niet de eerste keer zijn. We hopen dus alvast dat Samsung ons tegemoet wil komen.

3. Een toetsenbord-hoes met backlight

Het toetsenbord van de Samsung Galaxy Tab S7 heeft geen verlichting (Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Tab S7 ondersteunt een optionele toetsenbordhoes die vrij goed werkt, maar helaas komen de toetsen zonder achterliggende verlichting. Dat zorgt ervoor dat je er moeilijk mee kan werken in slecht verlichte ruimtes.

Het is een kleine aanpassing die voor veel mensen een groot verschil kan maken, dus we zouden blij zijn met een backlight in de toetsenbordhoes van de Galaxy Tab S8.

4. Een OLED-scherm op alle modellen

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus kwam met een OLED-scherm, maar zijn kleinere broertje, de standaard Tab S7, moest het nog steeds met een inferieur LCD-display doen. Op de Samsung Galaxy Tab S8 verwachten we dus OLED-schermen over de hele reeks.

Steeds meer bedrijven verwerken OLED-schermen in hun toestellen, en ook Apple biedt dit nu aan in bijna elke iPhone. Het lijkt ons dus niet onredelijk om dit te verwachten van alle tablets in de aankomende vlaggenschipreeks van Samsung.

Apple gebruikt bovendien OLED-schermen in zijn smartphones, maar de iPad-reeks maakt nog steeds gebruik van LCD-displays. Dit zou dus een manier kunnen zijn voor de Samsung Galaxy Tab S8-reeks op zich te onderscheiden.

5. Een achterzijde die geen vingerafdrukken toont

De achterkant van de Galaxy Tab S7 vertoont nogal snel vingerafdrukken (Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus hebben een aluminium achterkant en daarmee ook een premium uitstraling, maar helaas zorgt dit er ook voor dat de behuizing nogal snel vingerafdrukken vertoont.

Dit is een probleem waar veel smartphones en tablets mee worstelen, maar toch eentje dat Samsung bij de Galaxy Tab S8-reeks mag oplossen. Tablets komen immers minder vaak in hoesjes terecht als smartphones, dus we willen onze achterkant graag zo fris mogelijk houden.