Samsung Galaxy Tab S7 lanceringsdatum, prijs, lekken en alles wat we al weten

De Samsung Galaxy Tab S7 zal naar verwachting in de tweed helft van 2020 worden uitgebracht, waardoor Samsung opnieuw een kans krijgt om Apple en zijn iPads ten val te brengen.

De Samsung Galaxy Tab S7, die de Galaxy Tab S6 zal opvolgen, zal de topklasse tablet van Samsung zijn voor 2020. Hiermee komt hij boven de Galaxy Tab S6 Lite en alle Galaxy Tab A-toestellen te staan die in de loop van dit jaar zijn gelanceerd. We hebben gehoord dat er ook een Galaxy Tab S7 Plus zou kunnen zijn, hoewel het nog niet duidelijk is hoe die er dan uit zal zien.

Sommige geruchten suggereren dat de tablet de Galaxy Tab S20 zal worden genoemd, waardoor hij gelijk zal lopen met de naamgeving van de flagship smartphones van Samsung van dit jaar. Dit is echter erg omstreden en de laatste tijd zijn er nog maar weinig geruchten die hierover spreken.

De premium tablets van Apple, waarvan de iPad Pro 2020 de recentste is, worden doorgaans beschouwd als de beste tablets die op dit moment verkrijgbaar zijn en geven het bedrijf een grote voorsprong in die markt. Maar de Galaxy Tab S7 zou Samsung nog een kans kunnen geven om een inhaalbeweging te maken.

We hebben nu een paar lekken gehoord met betrekking tot de Samsung Galaxy Tab S7, die we hieronder hebben opgesomd, maar we weten nog steeds niet veel over de tablet. Inmiddels hebben we ook een verlanglijstje opgesteld met functies die we graag in het nieuwe toestel zouden zien.

Het laatste nieuws: Samsung lijkt enkele "vreemde" keuzes te maken bij de Samsung Galaxy Tab S7 waardoor het geheel goedkoper kan zijn dan we aanvankelijk verwacht hadden.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy Note 20

De essentie

Wat is het? Samsung's nieuwe premium tablet

Samsung's nieuwe premium tablet Wanneer verschijnt hij? Waarschijnlijk in augustus

Waarschijnlijk in augustus Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk zo'n 650 euro

Samsung Galaxy Tab S7 prijs en lanceringsdatum

We hebben gehoord dat de Samsung Galaxy Tab S7 waarschijnlijk in augustus 2020 wordt gelanceerd, waarschijnlijk samen met (of tenminste in de buurt van) de Galaxy Note 20 en Galaxy Fold 2.

Het aantal lekken dat we op dit moment zien, suggereert dat een lancering niet ver weg kan zijn en het is mogelijk dat we de Galaxy Tab S7 bij de volgende grote Samsung hardware-lancering zullen zien op 5 augustus.

Qua prijs hebben we tot nu toe nog niets gehoord, maar we kunnen wel gokken. De Samsung Galaxy Tab S6 kostte 669 euro voor de versie met 128GB opslag en 739 euro voor de versie met 256GB opslag. De Tab S7 zal vrijwel zeker niet goedkoper zijn dan dat.

De Samsung Galaxy Tab S7 is waarschijnlijk voorzien van 5G-connectiviteit, evenals een groter display dan de Tab S6. Op basis van die geruchten zijn er al genoeg redenen waarom de nieuwe tablet duurder zal zijn.

Samsung Galaxy Tab S6 (Image credit: Future)

Nieuws, geruchten en lekken

Een van de grootste Samsung Galaxy Tab S7 lekken tot nu toe is dat de tablet groter zou kunnen zijn dan de Tab S6 én in meerdere groottes zal verschijnen. Blijkbaar kun je de tablet krijgen in 11 of 12,4 inch, wat vergelijkbaar is met de 11 of 12,9 inch van de recente iPad Pro's.

Het lijkt er ook op dat de 12,4-inch Galaxy Tab S7 intern wordt aangeduid als de Tab S7 Plus. Het is nog niet duidelijk is of dit een apart apparaat is zoals de Galaxy S20 Plus of gewoon om een andere grootte gaat.

Deze Tab S7 Plus naam is echter opgemerkt in Bluetooth-certificatiedocumenten, wat suggereert dat het de retailnaam voor de tablet zou kunnen zijn.

(Image credit: Pigtou)

We hebben een aantal gelekte renders van de Galaxy Tab S7 gezien die een hergepositioneerde selfiecamera en een vrij grote camerabult achteraan laten zien, maar voor de rest lijkt hij op een "basic" Samsung-tablet.

Een ander groot lek suggereerde dat de Samsung Galaxy Tab S7 5G-compatibel zal zijn, waardoor je next-gen connectiviteit krijgt met topsnelheden en betrouwbaarheid. Dat lek zegt ook dat de tablet zal komen met de S-Pen stylus. Het is de gewoonte van Samsung om die stylus mee te leveren in de doos, maar wat extra bevestiging kan zeker geen kwaad.

We hebben verder een benchmarktest gezien voor de Samsung Galaxy Tab S7 die de rekenkracht laat zien. Volgens de score zal de tablet slechts tweederde van de kracht van de iPad Pro 2018 hebben, wat een vrij laag resultaat is voor een topklasse tablet.

Een ander groot lek gaf ons nog meer specificaties. Blijkbaar zal de tablet een 12,4-inch scherm hebben met 2800 x 1752 resolutie, Snapdragon 865 Plus chipset, 10.090mAh batterij, 13MP+5MP camera's achteraan en tot slot een 8MP-selfiecamera.

Dat laatste lek suggereert ook dat de Galaxy Tab S7 een batterij zal hebben die ongeveer 10% groter is dan de Galaxy Tab S6. We hopen dat dit betekent dat de batterij ook langer meegaat dan bij de vorige modellen.

Tot slot is er nog een lek dat suggereert dat de basisversie van de Samsung Galaxy Tab S7 goedkoper kan zijn dan we hadden verwacht. Daar wordt onder andere gesproken over een 11-inch LCD-scherm (in plaats van AMOLED) en een enkele 13MP-camera achteraan. Gebruikers die het beste van het beste willen, kunnen dan terecht bij de zogenaamde Tab S7 Plus, die wél voorzien zal zijn van de dubbele camera achteraan en het kwalitatieve Super AMOLED-display. In beide gevallen zou er wel 5G-ondersteuning en een refresh rate van 120Hz zijn.

Wat we willen zien

Op basis van bovenstaande lekken hebben we ons persoonlijke verlanglijstje gemaakt. Dit is wat wij willen zien van de Samsung Galaxy Tab S7.

1. Betere tabletsoftware

(Image credit: TechRadar)

Een van de belangrijkste redenen dat de tablets van Apple de Android-toestellen in de tabletwereld overtroeven, zijn de besturingssystemen: de meeste mensen vinden iPadOS, specifiek gemaakt voor iPads, gemakkelijker te gebruiken op een groter scherm dan Android, dat ontworpen met het oog op smartphones.

iPadOS heeft een vlottere navigatie, bepaalde hulpprogramma's in zijpanelen en een gemakkelijker te gebruiken gebruikersinterface. Ook de MacOS-sidecarfunctie is nuttig voor sommige gebruikers. Een Android-tablet voelt daarentegen aan als een uit de kluiten gewassen smartphone.

2. Een 120Hz-scherm

(Image credit: TechRadar)

Veel vlaggenschip smartphones in 2020, waaronder Samsung's eigen Galaxy S20, hebben 120Hz-schermen. Dat verwijst naar de verversingssnelheid, dus het scherm wordt 120 keer per seconde geüpdatet, in plaats van 60 keer zoals op je 'standaard' smartphone of tablet.

Schermen met 120Hz verversingsfrequentie voelen soepeler aan, of je nu door sociale media scrolt of bepaalde compatibele games speelt. Als je je tablet gebruikt om veel documenten of e-mails te bekijken, zul je het verschil zeker merken.

Technisch gezien hebben iPad Pro-tablets deze functie, omdat de 'ProMotion'-technologie automatisch de verversingsfrequentie aanpast aan de inhoud die je bekijkt, maar er is geen manier om deze handmatig in te stellen.

3. Een koptelefoonaansluiting

(Image credit: Future)

Stel je voor dat je je tablet gebruikt terwijl hij wordt opgeladen of hij aangesloten is op een externe harde schijf, dan heb je een probleem als je een bekabelde koptelefoon wil gebruiken. Samsung heeft de aansluiting weggehaald bij de Tab S6, maar we hopen dat we hem hier terugzien.

Nu draadloze audio steeds populairder wordt, hebben sommige mensen geen nood meer aan die 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, maar er zijn natuurlijk nog steeds mensen die oortjes met kabel hebben.

4. Een betere selfiecamera

(Image credit: Future)

Net als bij smartphones hebben nieuwere versies van tablets meestal betere camera's. Zo had de Samsung Galaxy Tab S6 twee camera's aan de achterkant. Een betere selfiecamera is daarentegen veel nuttiger op een tablet.

Ten eerste, als je een videogesprek voert (en goed internet hebt) is het leuk om een high-res camera te hebben om je gezicht beter te streamen. Ook mensen die hun tablet zouden gebruiken om video's van zichzelf op te nemen, kunnen dit dan in hogere kwaliteit doen.

We zouden graag zien dat de Samsung Galaxy Tab S7 met een betere selfiecamera komt, misschien met een 12MP-resolutie of zelfs hoger, zodat je foto's en video's kunt maken die concurreren met smartphones.

5. Veel interne opslag

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Tab S6 kwam alleen met 128GB of 256GB opslagruimte en hoewel er ook een SD-kaartslot was, snappen we dat sommige gebruikers (zoals video-editors) liever al hun materiaal op de interne opslag kwijt willen.

Aangezien de iPad Pro-modellen 1TB-opties hebben, zou het leuk zijn als de Samsung Galaxy Tab S7 daarmee gaat concurreren. Op die manier wordt hij nuttiger voor productiviteit en kan je ook makkelijker films en/of games lokaal opslaan.