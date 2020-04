Samsung Galaxy Tab S6 Lite officieel onthuld: wordt dit dé goedkope Android-tablet van het moment?

We horen al een tijdje geruchten over de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, een nieuwe budgetgerichte versie van de Galaxy Tab S6 uit 2019. Geheel onverwacht onthulde Samsung zonet officieel zijn nieuwe tablet.

Op de Indonesische webwinkel van Samsung is een volledige lijst te zien van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, inclusief alle specificaties van het toestel. Eigenlijk is het enige wat we nu nog niet weten de prijs of een releasedatum, want die ontbreken op de website van Samsung.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is uitgerust met een 10,4-inch 2.000 x 1.200 display, net iets kleiner dan de standaard Tab S6. Dit nieuwe toestel heeft ook een S Pen stylus, maar heeft niet dezelfde uitsparing achteraan om de stylus op te bergen.

De batterij van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite is 7.040mAh, wat volgens Samsung goed is voor 13 uur videoweergave of 12 uur internetgebruik.

De camera aan de voorzijde van de tablet is 5MP en de camera aan de achterkant is 8MP. Ze moeten onderdoen voor de camera's op de niet-Lite versie, maar voor het occasionele videogesprek zijn ze alsnog prima.

Er is geen vermelding van een processor in de specs van de Galaxy Tab S6 Lite, hoewel vorige lekken het hadden over een Exynos 9610 en 9611 (een licht verbeterde chipset). De Samsung store bevestigt wel dat er 4GB RAM zal zijn, en 64GB of 128GB opslagruimte, die kan worden uitgebreid tot 1TB.

Wat is de lanceringsdatum van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite?

De prijs weten we momenteel niet, zelfs niet in Indonesië, en er is geen optie om de tablet nu te bestellen. Mensen over de hele wereld moeten misschien nog even wachten voordat ze de Samsung Galaxy Tab S6 Lite kunnen kopen. Deze info op de officiële Samsung-site bewijst wel dat het toestel daadwerkelijk bestaat.

Als de tablet goed geprijsd is, zou het wel eens een van de beste goedkope tablets kunnen worden. Daarmee kan de tablet bovendien de Galaxy Tab A-reeks verslaan.

Wanneer de Samsung Galaxy Tab S6 Lite officieel wordt aangekondigd voor de rest van de wereld, of een prijs of releasedatum krijgt, laten we het je weten.