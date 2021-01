Samsung Galaxy S21 teaser toont hints voor nieuwe camerafuncties en meer

We verwachten dat de lancering van de Samsung Galaxy S21 plaatsvindt tijdens het Samsung Unpacked-evenement op 14 januari, en een nieuwe teaser draagt hieraan bij. We krijgen ook hints rond nieuwe camerafuncties van de smartphone te zien.

Het officiële YouTube-kanaal van Samsung postte de video (die je hieronder kan zien), en ook al is hij slechts 27 seconden lang, toch bevat hij veel informatie.

We zien beelden van de cameraopstelling, een overzicht van de chipset, een zijwaartse blik op de smartphone, en veel mensen die dansen en springen, wat dat zijn dingen die je doorgaans warm krijgen voor de nieuwe smartphone. Natuurlijk zien we ook de tijd en datum van het Samsung Unpacked-evenement in beeld komen.

Ook al lijkt het slechts een 'hype trailer' voor de aanstormende Galaxy S21, toch zijn er enkele nieuwe functies die tussen de lijntjes verborgen staan.

Heel voorzichtig kijken

Op sommige momenten in de video worden er verscheidene nieuwe cameramodi geteased of zelfs voluit getoond, al kan je er snel over kijken.

Spring naar 0:12, en daar zie je een boel mensen een video opnemen. Als je iets beter kijkt, dan zie je dat ze zowel met de achterste als voorste camera aan het filmen zijn. Dit toont ons dat Samsung dezelfde weg inslaat als Huawei, Xiaomi, Apple en veel andere smartphonefabrikanten, door het aanbieden van een modus waarmee je via beide camera's kan opnemen.

Op 0:15 zie je mensen van een wagen springen, met foto's die van hen worden genomen. Is dit een onschuldig voorbeeld van iemand die standaard kiekjes trekt? We vermoeden van niet, aangezien de foto's elkaar zo snel opvolgen, op een manier die niet mogelijk is in gewone fotografiemodi.

Dit verwijst ofwel naar een nieuwe vorm van Single Take (waar je een kort video van een object of persoon kan maken, en het toestel trekt daar de beste foto's uit van alle camera's) die goed werkt bij actie, ofwel hint het naar video-stills. Bij de Samsung Galaxy S20-reeks was het feit dat je 8K-video kon opnemen en er 32MP stills uit kon halen een groot verkooppunt. Misschien zien we er wel een verbeterde versie van verschijnen in de Galaxy S21.

Tenslotte zien we op 0:17 een video van iemand in een donkere steeg, waarna het beeld overgaat naar een goed verlichte foto van hen. Dit kan verwijzen naar een verbeterde versie van de nachtmodus-fotografie, waarmee donkere omgevingen er lichter en meer gedetailleerd uitzien dan een standaard foto. Misschien zien we dit ook verschijnen in de Portretmodus.

Dat zijn mogelijk alle camerafuncties die in de video werden geteased, maar de kans bestaat dat we er enkele over het hoofd hebben gezien. De Samsung Galaxy S21 wordt verwacht zijn debuut te maken op 14 januari, en TechRadar zal het allemaal live op de voet volgen, dus kom dan zeker terug voor meer details.