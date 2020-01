Samsung Galaxy S20 Ultra kan iPhone-materialen gebruiken met hogere prijs als gevolg

Terwijl de meeste smartphones een aluminium of plastic frame hebben, lijkt het erop dat de Samsung Galaxy S20 Ultra kiest voor een design met een meer premium materiaal.

Deze info is afkomstig van leaker Max Weinbach die, in een zeer eenvoudige tweet, zei "Galaxy S20 Ultra. Stainless Steel". De aankomende smartphone zou dus een roestvrij stalen frame hebben in plaats van het aluminium van zijn voorganger.

Galaxy S20 Ultra. Stainless Steel.January 22, 2020

Het is niet meteen duidelijk waar Weinbach zijn informatie vandaan heeft, dus neem dit alles met een korreltje zout. Hij blijft namelijk een van de vele leakers die naar aanloop van de lancering van de Samsung Galaxy S20 informatie naar buiten blijft brengen.

Roestvrij staal is bovendien geen materiaal dat vaak wordt gebruikt in de behuzing van smartphones, omdat het vrij prijzig en zwaar kan blijken te zijn. Enkele van de weinige smartphones die het gebruiken zijn de iPhone X, iPhone XS Max en iPhone 11 Pro Max, drie smartphones die zowel duur als zwaar zijn.

Duurzamer en ligt beter in de hand

Deze modellen zijn daardoor wel duurzamer, en voor sommigen voelt dit materiaal beter aan dan het traditionele aluminium of plastic.

Sommige niet-Apple smartphones gebruiken het materiaal ook, zoals de Nokia 8 Sirocco uit 2018, maar over het algemeen is aluminium de populairdere keuze gebleken in premium smartphones omdat het iets goedkoper is.

Als Samsung voor roestvrij staal zou kiezen voor de high-end Samsung Galaxy S20 Ultra, dan wil dit zeggen dat alle remmen los gaan bij Samsung met als einddoel het meest premium toestel ooit, ongeacht de prijs.

We zullen er zeker achter komen op 11 februari, wanneer Samsung zijn lanceringsevenement organiseert. Dan verwachten we sowieso de nieuwe Galaxy S-reeks en eventueel ook enkele extraatjes zoals de Galaxy Fold 2 en de Galaxy Buds Plus.

Via 9to5Google