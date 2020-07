Officiële render Samsung Galaxy Note 20 Ultra gelekt op website van Samsung

Een officiële render van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra is zojuist gelekt... door Samsung zelf. Hij lijkt bovendien sterk op eerdere renders van de aankomende premium smartphone.

Leaker Max Weinbach was schijnbaar de eerste die een paar foto's onthulde, waarbij hij opmerkte dat hij ze op een Russische Samsung website had gevonden. Andere leakers verspreidden de renders verder, waaronder Ben Geskin die zelfs een link tweette een van de foto's op de officiële site van Samsung toonde.

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5eJuly 1, 2020

Leaker @OnLeaks haalde de overeenkomst aan tussen de nieuwe afbeelding en de onofficiële render die hij in mei had gelekt. Hij had het op dat moment echter over de Galaxy Note 20 Plus en niet de Note 20 Ultra.

Niets in de nieuwe afbeelding geeft aan dat dit het Ultra-model is, omdat zelfs de link van de afbeelding ernaar verwijst als de 'galaxy-note8'. In dit geval gaan de verschillende leakers er dus van uit dat dit in feite de langverwachte Galaxy Note 20 Ultra is.

Dit zijn de beste smartphones van 2020

Hier vind je de beste Android-smartphones van het moment

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: bestaat hij echt?

Hoewel we dachten dat het bestaan van de Samsung Galaxy S20 Ultra automatisch wees op het bestaan van een Samsung Galaxy Note 20 Ultra, gaf een anonieme tipgever andere info. Hij beweerde namelijk dat er slechts twee modellen van de Note 20 zouden zijn: het basismodel en een Plus-versie.

De verschijning van een Bluetooth SIG-certificering met vermelding van de Note 20 Ultra bij naam liet ons daarentegen denken dat we wel een ultra-premium model zouden krijgen. Een nog recenter specs-lek versterkte daarnaast het bestaan van een Ultra-model.

Aangezien we verwachten dat de Note 20-reeks in augustus uitkomt, verwachten we meer lekken en geruchten die ons inzicht geven in hoe de Ultra eruitziet. Deze afbeelding van een officiële Samsung-site is alvast een goed begin.