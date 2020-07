Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra in vol ornaat gelekt

De onthulling van de Galaxy Note 20-serie komt met rasse schreden dichterbij, maar door een recent lek is de presentatie er een stuk minder interessant op geworden.

Via WinFuture weten we nu al, ruim een week voordat het Unpacked-evenement plaatsvindt, hoe de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra eruit komen te zien. Naast het design worden we ook op de hoogte gesteld wat we qua specificaties mogen verwachten.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

(Image credit: Samsung/WinFuture)

Allereerst nemen we de Samsung Galaxy Note 20 Ultra met je door. Het product is op de afbeelding hierboven te zien in de kleur Mystic Black, maar er verschijnt ook een Mystic Bronze-versie.

Het heeft er alle schijn van dat de Note 20 Ultra vasthoudt aan het 'Infinity-O' display van de Galaxy Note 10 Plus. De geruchten dat er een frontcamera onder het display verwerkt zou worden, lijken dan ook de prullenbak in te kunnen.

Volgens WinFuture heeft de Note 20 Ultra een 6,9 inch QHD+ shcerm met een ongebruikelijke schermverhouding van 19,3:9 en een 120Hz ververssnelheid. Het wordt waarschijnlijk het eerste toestel met Corning Gorilla Glass 7. Het scherm lijkt bovendien licht gebogen te blijven in tegenstelling tot geruchten dat het display plat zou worden.

Qua specificaties mogen Europese consumenten zich opmaken voor de Exynos 990, terwijl in de Verenigde Staten de Snapdragon 865 aanwezig zal zijn. Verder mag je rekenen op 12GB RAM, 4.500mAh accucapaciteit en 256GB of 512GB aan opslaggeheugen.

Over naar het camerawerk. De Galaxy Note 20 Ultra krijgt een primaire 108MP-sensor. Deze wordt bijgestaan door een 12MP-groothoekcamera, en een 12MP periscopische camera met 5x optische zoom. Er is dus geen 'Space Zoom' (100x digitaal zoomen) meer mogelijk, zoals bij de Galaxy S20 Ultra. In plaats daarvan is de maximale digitale zoom 50x.

Samsung Galaxy Note 20

(Image credit: Samsung/WinFuture)

Samen met de Galaxy Note 20 Ultra heeft WinFuture ook de kleinere Samsung Galaxy Note 20 voor ons in de aanbieding. De site meldt dat het toestel beschikbaar komt in het brons (foto hierboven), grijs en groen. De site meldt verder dat er een plastic behuizing aanwezig is en dus geen glas. Draadloos opladen lijkt dan ook niet mogelijk te zijn.

Zoals eerder genoemd wezen geruchten erop dat de Note 20-serie afscheid zou nemen van gebogen displays. Dit is echter deels waar, aangezien de reguliere Note 20 beschikt over een plat display.

Heel veel kleiner is de reguliere Note 20 overigens niet. De schermdiagonaal bedraagt 6,7 inch met een 19,3:9 beeldverhouding. Het Full HD+ display heeft een 120Hz ververssnelheid en is eveneens uitgerust met Corning Gorilla Glass 7.

Qua interne specificaties bevindt zich dezelfde Exynos 990 in de Galaxy Note 20 als bij de Ultra. Wel is er minder geheugen beschikbaar, namelijk 8GB RAM en 256GB opslag. Ook is de accucapaciteit is met 4.300mAh kleiner dan die van de Ultra.

Het andere grote verschil tussen de Note 20 en de Note 20 Ultra zien we terug in de camera-opzet. Waar de Ultra een primaire 108MP-camera heeft, bezit de reguliere versie een primaire 12MP-camera. Verder is er een 12MP-groothoekcamera en 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom.

Zoals altijd kan de gegeven informatie niet helemaal 100 procent kloppen, simpelweg omdat Samsung zelf de specs nog niet bevestigd heeft. Daarvoor moeten we nog even wachten tot 5 augustus.