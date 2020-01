Samsung Galaxy Note 11: wat we willen zien

De Samsung Galaxy Note 11 releasedatum wordt tegen het einde van 2020 verwacht. Het duurt geheid nog maanden voordat de telefoonserie uit de doeken wordt gedaan, maar er valt genoeg over te vertellen. Zeker na de onverwachte lancering van de Samsung Galaxy Note 10 Lite in januari 2020.

De onverwachte release van de Galaxy Note 10 Lite blijft een vreemde. Het is een budgetversie van de Note 10-serie, maar is wel gigantisch groot. Langer zelfs dan de Note 10 Plus. Voorheen stond de Note-naam bekend om premium kwaliteit en een premium prijs, maar met de komst van de Note 10 Lite is die opvatting (deels) gedateerd.

Dat wil echter niet zeggen dat Samsung geen premium smartphones meer gaat uitbrengen onder de Note-naam. De Samsung Galaxy Note 11 gaat er naar alle waarschijnlijkheid gewoon komen, en je hoeft je geen zorgen te maken dat de specificaties minder dan top worden. Zeker nu de Samsung Galaxy S20 op papier een killer lijkt te zijn, zal de Note 11 niet minder zijn.

We hebben nog geen concreet nieuws gespot over de Samsung Galaxy Note 11, maar heel vreemd is dat niet. Doorgaans beginnen de geruchten pas op gang te komen nadat de Samsung Galaxy S-serie uit de doeken is gedaan. Mocht er in de tussentijd iets nieuws verschijnen over de phablet van Samsung, dan werken we dit overzicht zeker bij.

Voordat we je bij gaan houden over de laatste nieuwtjes, nemen we graag onze wensen met je door voor de te verschijnen Galaxy Note smartphone(s). Aangezien de stylus dé onderscheidende factor is van de Note-serie, willen we die dan ook nog beter hebben in de volgende generatie. Denk aan meer fysieke toetsen voor meer praktisch nut.

Verder hebben we natuurlijk vrij standaard aspecten van de telefoon die we graag beter zien, zoals betere camera's, een scherper display enzovoort. Die verbeteringen komen er waarschijnlijk hoe dan ook.

Tot de kern

Wat is de Samsung Galaxy Note 11? De nieuwe high-end smartphone met stylus van Samsung.

De nieuwe high-end smartphone met stylus van Samsung. Wanneer verschijnt de Galaxy Note 11? Waarschijnlijk augustus 2020

Waarschijnlijk augustus 2020 Hoeveel gaat de Note 11 kosten? Waarschijnlijk tussen de 900 en 1000 euro (minimaal).

Samsung Galaxy Note 11 releasedatum en prijs

Gezien het feit dat de Samsung Galaxy Note-telefoons altijd uit zijn gebracht in augustus of september, verwachten we dat de Galaxy Note 11 in diezelfde periode uit de doeken wordt gedaan in 2020.

De adviesprijs van de Galaxy Note 10 bedraagt 999 euro. De prijs van de Note 10 Plus lag ruim honderd euro hoger. We verwachten een soortgelijke prijsverhoging voor de Galaxy Note 11 Plus, mocht deze verschijnen naast een reguliere Galaxy Note 11.

Verder is het aannemelijk dat beide toestellen uitgebracht worden als 5G-smartphones. De Snapdragon 865 verplicht het namelijk om smartphones uit te rusten met 5G-ondersteuning, en laat dit nu net de chipset zijn die Samsung gebruikt voor de Galaxy S-serie in de Verenigde Staten. In Europa houdt Samsung vast aan de Exynos-equivalent, en deze vereist geen 5G-modem. Waarschijnlijk kun je uiteindelijk zelf kiezen tussen een 4G- of 5G-versie in de Benelux.

Of het een slimme zet is om de 5G-versie eventueel in huis te halen? Dat hangt ervan af hoelang je het vol gaat houden met de Note 11; dit jaar verschijnt er zeker nog geen vast 5G-netwerk in de Benelux, en ook in 2021 is het nog maar afwachten geblazen of/hoeveel 5G-netwerken gerealiseerd worden.

Samsung Galaxy Note 11 geruchten en nieuws

De Samsung Galaxy Note 11 lancering is naar alle waarschijnlijkheid nog ruim een halfjaar van ons verwijderd, maar er zijn wel al de nodige geruchten gespot rondom de nieuwe phablet van Samsung.

Het eerste gerucht is misschien wel het meest belangrijke nieuwtje tot nu toe: de Note 11 komt er helemaal niet. In plaats daarvan zou de Zuid-Koreaanse fabrikant overwegen om de Galaxy S- en Galaxy Note-series te combineren tot Galaxy One.

Patenten suggereren dat de Galaxy Note 11 mogelijk een spectrometer meekrijgt. Dit is een object wat chemische composities kan analyseren. Hoewel de Changhong H2 al over deze technologie beschikt, zou de Note 11 wel de eerste mainstream smartphone worden met zo een technologie aan boord.

De Note 11 zou tevens de eerste Samsung-smartphone kunnen worden met een frontcamera onder het display. Wil je de frontcamera gebruiken, dan de lens in staat moeten zijn om het bovenliggende display 'weg te kunnen filteren'.

Uiteraard kunnen enkele van deze bijzondere eigenschappen ook verschijnen op de Galaxy S11 (of Galaxy S20). Check de Samsung Galaxy S11 overzichtspagina voor meer geruchten over het andere te verschijnen vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant, waaronder de toevoeging van een 108-megapixellens en 5000 mAh accucapaciteit.

Samsung Galaxy Note 11: wat we willen zien

Op het moment van schrijven hebben we nog heel weinig nieuws gezien of gehoord over de Galaxy Note 11. Dat geeft ons de ruimte om hieronder op te stellen wat wijzelf graag zien in de opvolger(s) van de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus.

1. Meer mogelijkheden met S Pen

De S Pen is al jaren hét aspect waarmee de Note-serie zich onderscheidt van andere smartphones. Deze stijlvolle stylus bevindt zich al jaren verstopt in het mooie, rechthoekige design van de Note. Helaas is het aantal nieuwe (bruikbare) functies marginaal te noemen. Buiten de nieuwe knop die werkt als cameraknop blijft de S Pen vooral handig voor schrijfsels.

We zien in 2020 graag een nieuwe Note tegemoet met een stuk meer handige features. Als Samsung er één knop in weet te stoppen, hoe moeilijk is het dan om er een tweede of derde in te verwerken? Hier zou je bijvoorbeeld het audiovolume of je muziekbibliotheek mee op afstand kunnen aanpassen. Het zou nog mooier zijn als de S Pen gebruikt kan worden op andere Samsung-apparaten, waaronder televisies. Het moge duidelijk zijn dat er nog veel potentie zit in de S Pen.

2. Goedkoper vlaggenschip

Wij zijn grote fans van de Samsung Galaxy S10e en iPhone 11, voornamelijk omdat het vlaggenschepen zijn die op creatieve wijze alsnog de prijs weten te drukken. We zien dan ook graag hetzelfde gebeuren bij de Note 11-serie. Een klein halfjaar na de release van de Note 10-serie lijkt dit in ieder geval wel te gebeuren met de Galaxy Note 10 Lite.

De toevoeging van een 'budgetoptie' in de Note 11-serie stelt meer consumenten in staat om gebruik te kunnen maken met de prettige S Pen en al zijn features. Gezien de successen van andere goedkope(re) vlaggenschepen kijken we er niet raar van op als Samsung dit plan doorzet.

3. Betere camera's, specificaties, etc.

Net als elk jaar gaan we ervan uit dat de Note 11 op de belangrijkste aspecten simpelweg weer iets beter wordt dan zijn voorgangers. Aangezien telefoons vandaag de dag voor velen snel genoeg zijn, hopen we dat de camera-opzet flink verbeterd wordt voor de Note 11-serie. Gezien de veelbelovende camera-opzet van de nieuwe Galaxy S-telefoons, hebben we veel hoop voor de Note 11-toestellijn.

Zowel de geruchten over een 108-megapixellens als de toevoeging van een 5000 mAh accu zijn aspecten die we maar wat graag terugzien in de phabletserie van Samsung. Wij kunnen niet wachten om het twee volledige dagen uit te kunnen houden met de handige S Pen.

De Note 11 krijgt waarschijnlijk dezelfde chipset mee als de Galaxy S20 in de Verenigde Staten, namelijk de Snapdragon 865. In Europa komt Samsung met een vergelijkbare Exynos-chipset op de proppen. Weet de Exynos-chipset de prestaties van de Snapdragon 865 te evenaren, dan zou dat goed nieuws zijn; in onze eerste ervaringen met de chipset van Qualcomm wist hij de nieuwe iPhone 11 met Apple A13 Bionic-chipset voorbij te streven qua prestaties.

4. Volledig scherm zonder onderbrekingen

Hoewel het cameragat volgens velen minder erg is dan een (kleine) notch, blijft het hoe dan ook een compromis; we zien veel liever een volledig scherm zonder onderbrekingen. Hoewel we de pop-up-camera van de OnePlus 7T Pro kunnen waarderen, zien we liever een werkende frontcamera die onder het display zit verstopt.

Gezien het feit dat Samsung vaak met nieuwe functies op de proppen komt bij haar Note-serie, zou het ons niets verbazen als de fabrikant deze technologie als eerste gaat implementeren bij de Note 11-lijn.

5. Goedkope(re) 5G-ondersteuning

Toegegeven, 5G-ondersteuning in de Benelux gaat nog even duren. Toch is het niet zo raar om alvast een 5G-smartphone in huis te halen. Helaas zijn veel van deze telefoons behoorlijk duur. Het zou een mooie zet zijn van Samsung om te laten zien dat het ook anders kan.

In hoeverre het realistisch is dat Samsung een betaalbare 5G-smartphone gaat uitbrengen in 2020, wagen we te betwijfelen. Hopen mag gelukkig altijd.