Samsung Galaxy Buds Pro releasedatum, prijs, leaks en geruchten

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn naar verluidt de nieuwste volledig draadloze earbuds van de Zuid-Koreaanse techreus. Als de geruchten kloppen, dan worden ze de beste oortjes die het bedrijf tot nu toe heeft gemaakt.

De oortjes worden op hetzelfde moment als de Samsung Galaxy S21 verwacht, wat 14 januari 2021 moet zijn.

Een aankomende releasedatum lijkt nog waarschijnlijker nu de earbuds op de Canadese website van Samsung zijn verschenen. Er is ook al een unboxingvideo van Digital Slang opgedoken:

We hebben ook geruchten gehoord dat de Samsung Galaxy Buds Pro met actieve noise cancelling komen en ondersteuning voor Dolby Atmos. Dat maakt er een volwaardig Android-alternatief van voor de Apple AirPods Pro.

De buds komen naar verluidt ook met AKG-tune audio, een langere batterijlevensduur dan hun voorgangers, ondersteuning voor Bluetooth 5.1 en opladen met USB-C. Deze specs klinken veelbelovend, maar de gemengde geschiedenis van Samsung als het op audiotoestellen aankomt, wil zeggen dat we onze verwachtingen wat temperen. De Galaxy Buds Plus waren bijvoorbeeld een teleurstelling door beperkte audio-codecondersteuning en een teleurstellende IPX2 waterdichtheid.

Kan Samsung zichzelf redden met deze nieuwe draadloze earbuds? Ook al heeft Samsung het bestaan van de Galaxy Buds Pro nog niet bevestigd, we hebben een kijkje genomen naar alle lekken en geruchten die we tot nu toe konden vinden om je een overzicht te geven van wat je kan verwachten van de aankomende earbuds.

In het kort

Wat zijn ze? De Samsung Galaxy Buds Pro, een paar volledig draadloze oortjes

De Samsung Galaxy Buds Pro, een paar volledig draadloze oortjes Wanneer worden ze gelanceerd? Ze worden verwacht op 14 januari 2021

Ze worden verwacht op 14 januari 2021 Hoeveel zullen ze kosten? De verwachte adviesprijs bedraagt 229 euro

Samsung Galaxy Buds Pro releasedatum

De Samsung Galaxy Buds Pro zullen volgens SamMobile hun opwachting maken naast de Galaxy S21-smartphone.

Samsung onthult zijn nieuwe Galaxy S-modellen altijd vroeg in het jaar. In de voorbije jaren vonden de aankondigingen in februari plaats en verschenen de toestellen in maart in de rekken. We verwachten dus hetzelfde met de Samsung Galaxy S21-reeks.

Het ziet er echter heel waarschijnlijk uit dat de Samsung Galaxy S21-serie waarschijnlijk in januari al verschijnt. Een officiële Samsung-winkel in India zegt dat de smartphones al op 14 januari worden aangekondigd.

Het zou mogelijk betekenen dat de Galaxy Buds Pro ook op deze datum worden gelanceerd. De Galaxy Buds Plus werden namelijk ook tegelijk met de Galaxy S20 gelanceerd op het Samsung Unpacked 2020-evenement in februari vorig jaar.

De Samsung Galaxy Buds Plus (afgebeeld) werden samen met de Galaxy S20 gelanceerd. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds Pro prijs

Volgens XDA Developers zullen de Samsung Galaxy Buds Pro neerkomen op 199 dollar. Voor de Europse markt wordt dat naar verwachting 229 euro.

Ook al moet dit nog worden bevestigd, kan het kloppen dat ze iets meer kosten dan hun voorgangers, de Samsung Galaxy Buds Live, die bij hun lancering 199 euro kostten.

Het is goed mogelijk dat Samsung onder de prijs van de Apple AirPods Pro wil zitten (279 euro), aangezien de Bud waarschijnlijk goedkoper zijn dan die van hun grootste rivaal.

Dat gezegd hebbende, de bekende lekker Evan Blass heeft gezegd dat we "de Galaxy Buds Pro kunnen zien verschijnen naast de (waarschijnlijk in prijs verminderde) vorige modellen" en dat de nieuwe earbuds de opvolgers zullen worden van de Galaxy Buds Plus. Het is dus mogelijk dat ze hetzelfde kosten als de Buds Plus bij de lancering (170 euro), terwijl de oudere modellen een prijsverlaging krijgen.

Hoe dan ook, we gokken dat de Galaxy Buds Pro een prijskaartje tussen de 190 en 240 zal krijgen. Samsung moet natuurlijk nog eerst het bestaan van de nieuwe earbuds bevestigen, dus we krijgen hier later deze maand hopelijk meer zekerheid over.

Renders van de nieuwe Samsung Galaxy Buds Pro. (Image credit: XDA Developers / Samsung)

Samsung Galaxy Buds Pro design

Dankzij een reeks gelekte renders en video's weten we al best veel over het ontwerp van de vermeende Samsung Galaxy Buds Pro.

Een 360-graden video van de nieuwe buds werd op Voice gepost door respectabele leaker Evan Blass (die ons voor het eerst liet kennismaken met de Galaxy Buds Pro via gelekte renders) en geeft ons een zicht op de earbuds vanuit elke hoek.

Gebaseerd op de video en eerder gelekte renders zullen de Galaxy Buds Pro er eerder uitzien als de Galaxy Buds Plus, in plaats van de boonvormige Galaxy Buds Live die enkele maanden geleden werden gelanceerd.

Samsung heeft zo te zien ook de blokvormige oplaadcase van de vorige draadloze oortjes behouden. Daarnaast heeft het ook de vinnen waarmee de buds in je oren blijven zitten verwijderd.

Grote grills op de buitenste behuizing van de earbuds bevatten blijkbaar externe microfoons, die samen met de siliconen topjes bijdragen aan de geruchten dat de Galaxy Buds Pro met actieve noise cancelling komen.

In het algemeen zien ze er vrij slank uit met een glimmende, afgeronde behuizing. We hebben de Galaxy Buds Pro nu in drie verschillende kleuren zien verschijnen: zwart, zilver en een vrij aantrekkelijke paarse variant.

Volgens tipster Ishan Argawal (via 91Mobiles) hebben de draadloze earbuds een IPX7 waterdichtheidsrating, wat wil zeggen dat ze kort in water kunnen worden ondergedompeld. Dat is belangrijk, want het wil zeggen dat ze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, en dat ze tegen zweet en regen kunnen.

Samsung is zo te zien van het ontwerp van de Galaxy Buds Live (afgebeeld) afgestapt. (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Buds Pro functies

De Samsung Galaxy Buds zouden ook komen met AKG-tuned audio, een langere batterijlevensduur dan hun voorgangers, ondersteuning voor Bluetooth 5.1, opladen met USB-C en actieve noise cancelling.

De vorige Galaxy Buds Live hadden ook noise cancelling ingebouwd, maar dankzij hun semi-open ontwerp was deze implementatie niet heel effectief. Het ziet ernaar uit dat de Galaxy Buds Pro met siliconen oordopjes komen, wat voor een betere afsluiting en (hopelijk) betere noise cancelling zorgt. Volgens SamMobile zal ook de Ambient Mode worden verbeterd, wat ervoor zorgt dat omgevingsgeluid nog door de buds passeert, zodat je steeds op de hoogte bent van gebeurtenissen om je heen.

De toevoeging van actieve noise cancellation kan ervoor zorgen dat de Galaxy Buds Pro een echte concurrent zijn voor de AirPods Pro - en geruchten van een 3D-audiofunctie die de strijd aangaat met Spatial Audio van Apple gooit enkel meer olie op het vuur.

Deze functie werd ontdekt in een reeks specificaties, die eerst door een Reddit-gebruiker werden opgemerkt in een pre-release APK. Vervolgens werden ze doorgestuurd naar XDA Developers.

De ondersteuning voor ruimtelijke audio stelt je in staat om ten volste te genieten van de immersieve surround sound-kwaliteit van Dolby Atmos-films. Dat zorgt ervoor dat de Galaxy Buds Pro een sterkere rivaal zijn dan hun voorgangers.

Die 3D-audiofunctie komt naar verluidt ook met hoofdtracking, wat wil zeggen dat de audio 'vast' staat op je smartphone, zelfs als je je hoofd beweegt. De Spatial Audio-functie van Apple werkt op een gelijkaardige manier, door gebruik te maken van gyroscopen en accelerometers die in de AirPods Pro en AirPods Max zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat de audio van je film altijd klinkt alsof het van de actiebron op je scherm komt.

Voorheen kon je Dolby Atmos-audio inschakelen via een instelling op je Samsung Galaxy smartphone om de geluidskwaliteit te verbeteren, maar dit is de eerste keer dat we ruimtelijke audio met hoofdtracking zien.

Het enige dat hier volgens ons mis lijkt, voor zover we kunnen zien, is het feit dat je een smartphone nodig hebt die op Android 11 draait om de ondersteuning voor de ruimtelijke audio te krijgen. Daarmee wordt een boel oudere toestellen deze functie ontzegd.

Andere functies die we hebben gezien in de APK zijn stem/conversatiedetectie, een Bixby-stemsensor voor de bediening van de stemassistent van Samsung en gehooraanpassingen voor links en rechts, samen met nieuwe manieren om de niveau's van de noise cancelling aan te passen.

Hoe zit het met de audio-specs? Volgens Argawal komen de Galaxy Buds Pro met 11 mm basdrivers en 6,5 mm tweeters met coaxiale dubbele speakers, dus ze moeten in staat zijn om krachtige lage frequenties te leveren.

De Samsung Galaxy Buds Pro kunnen met Dolby Atmos-ondersteuning komen om te concurreren met de AirPods Pro (afgebeeld). (Image credit: Shutterstock.com)

Samsung Galaxy Buds Pro: wat we willen zien

Samsung heeft de voorbije jaren een aantal draadloze oortjes gelanceerd die niet altijd even succesvol bleken. Het bedrijf heeft zeker nog niet de populariteit van de Apple AirPods bereikt, toch blijkt elk model een verbetering ten opzichte van zijn voorganger.

Als we dat in ons achterhoofd houden, dan zijn er wel enkele dingen die we in de Samsung Galaxy Buds Pro willen zien - dingen die volgens ons cruciaal zijn als het de concurrentie achter zich wil laten.

Verbeterde noise cancelling

De eerste Samsung draadloze oortjes die met noise cancelling kwamen, waren de Galaxy Buds Live. Hun half-open ontwerp zorgde er echter voor dat ze niet zo efficiënt bleken in het blokkeren van omgevingsgeluid.

Hopelijk draagt de toevoeging van de siliconen oordopjes bij aan het verbeteren van de noise cancellation bij de Galaxy Buds Pro. De technologie is zich heel de tijd aan het verbeteren, en Samsung zal meer moeten doen dan een goede afsluiting voorzien om een geducht concurrent te zijn voor zijn rivalen.

De mogelijkheid om het niveau van noise cancelling aan te passen middels een app, die gebruikers de flexibiliteit zou geven om te kiezen hoeveel van hun omgevingsgeluid ze willen horen. We willen ook graag een adaptieve noise cancelling zien verschijnen die zich automatisch aanpast aan je omgeving.

Tenslotte willen we ook een transparantie-modus zien zoals bij de AirPods Pro, die je in staat stelt om je omgeving door te laten komen indien nodig.

Langere batterijlevensduur

De Samsung Galaxy Buds Plus boden een lange batterijlevensduur van de oortjes aan, maar we waren toch een beetje teleurgesteld door de oplaadcase, die slechts 11 uur extra bood.

Die 11 uur aan batterijduur is vrij lang voor earbuds, maar voor een oplaadcase is het echter niet zo veel. De Apple AirPods hebben ter vergelijking 5 uur batterij in de buds, met 20 uur extra in de oplaadcase. Dat geeft 25 uren in totaal. Het is heel leuk om de Buds Plus met een grote interne batterij te zien, maar helaas was de oplaadcase net niet substantieel genoeg.

Voor ons mag Samsung de batterijlevensduur dus tenminste optrekken naar een gecombineerde 25 uren, ook al hebben modellen zoals de Lypertek Tevi al laten zien dat oortjes langer kunnen meegaan.

Betere waterdichtheid

Noch de Samsung Galaxy Buds Live, noch de Galaxy Buds Plus hadden een indrukwekkende waterdichtheid, wat jammer is als je wil sporten met je draadloze oortjes.

We willen dus dat Samsung de Galaxy Buds Pro een waterdichtheid van minstens IPX4 geeft, zodat ze tegen een beetje zweet of regen kunnen, zonder het risico te lopen kapot te gaan. Als we van de huidige specificaties uitgaan, dan ziet het ernaar uit dat het wel eens werkelijkheid zou kunnen worden.