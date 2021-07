Samsung Galaxy Buds 2 releasedatum, prijs en geruchten

De afgelopen jaren heeft Samsung een aantal volledig draadloze oortjes op de markt gebracht. Daarmee is het de strijd aangegaan met de Apple AirPods en AirPods Pro van deze wereld. Bij elke nieuwe versie kwam Samsung steeds een stapje dichter bij de beste oortje.

Nu ziet het ernaar uit dat we vrij snel een nieuw setje oortjes mogen verwelkomen, de zogeheten Samsung Galaxy Buds 2. Deze oortjes zijn onthuld door wat stukjes code in het APK-bestand van de Samsung Galaxy Wearable-app, oorspronkelijk gespot door Android Police.

De Galaxy Buds 2 worden ogenschijnlijk ontwikkeld onder de codenaam 'berry'. Het heeft er veel weg van dat de oortjes in staat zijn om met meerdere apparaten tegelijk verbinding te maken. De earbuds lijken samen met de Galaxy Z Fold 3 later dit jaar onthuld te worden.

Verder hebben we geruchten gehoord dat de Samsung Galaxy Buds 2 op de markt komen in vier verschillende kleuropties. Recentelijk zijn de Buds 2 gespot op het FCC-platform (Federation Communications Commission), de plek waar alle in de VS verkochte producten officieel in moeten staan, wat erop wijst dat een lancering waarschijnlijk niet lang meer op zich laat wachten.

Tot de kern

Wat zijn het? De nieuwste oortjes van Samsung

De nieuwste oortjes van Samsung Wanneer verschijnen ze? Mogelijk 11 augustus

Mogelijk 11 augustus Hoeveel gaan ze kosten? Mogelijk 149 euro (maar duurdere prijzen zijn ook gelekt)

De originele Samsung Galaxy Buds verschenen in maart 2019 op de markt, en moesten een einde maken aan de monopolie van Apple op de markt van volledig draadloze oortjes. In combinatie met de Samsung Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live en de Galaxy Buds Pro heeft Samsung inmiddels een aardig portfolio opgebouwd.

Of de Samsung Galaxy Buds 2 een opvolger worden van het origineel, of toch de nieuwe versie van de Buds Pro worden, is voor nu nog niet duidelijk. Indien dat laatste het geval is, rekenen we op functies zoals actieve noise-cancelling en waterbestendigheid. Bij eerstgenoemde optie verwachten we deze features niet meteen, om zo de prijs te kunnen drukken.

Wij denken dat het waarschijnlijker is dat het de eerste optie wordt. De originele Samsung Galaxy Buds hebben nooit een 'echte' opvolger gehad, waarbij de Galaxy Buds Plus meer als een geüpgradede versie fungeerden. Volgens Sammobile is het modelnummer van de te verschijnen Samsung Galaxy Buds 2 'SM-R177', zoals de meeste Galaxy Buds-modellen. De Galaxy Buds Pro daarentegen hebben het modelnummer 'SM-R190', wat suggereert dat de nieuwe oordopjes niet verder gaan waar de Pro-oortjes ophielden.

De Samsung Galaxy Buds Pro. (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Buds 2 releasedatum

De ontdekking van een stukje code wat refereert naar de Buds 2 in Samsungs Wearable-app (in het APK-bestand), was een van de eerste tekenen van het bestaan van deze oortjes.

Recentelijk hebben we vernomen dat een release later in 2021 verschijnt, wat zou betekenen dat we niet lang meer hoeven te wachten (via Galaxy Club). Bekende 'leaker' Roland Quandt heeft gemeld dat Samsung de productie van de oortjes flink heeft verhoogd, wat betekent dat een release in augustus mogelijk zou zijn.

Inmiddels hebben al diverse bronnen gemeld dat 11 augustus dé dag wordt dat de Galaxy Buds 2 onthuld worden, samen met diverse andere apparaten van Samsung.

Hoewel de Samsung Galaxy Buds Pro pas in januari van dit jaar zijn gelanceerd, zou het niet vreemd zijn van Samsung om snel na elkaar draadloze oordopjes uit te brengen. Sinds 2019 heeft het bedrijf namelijk niet minder dan vier modellen in de Galaxy-lijn uitgebracht.

Samsung Galaxy Buds 2 prijs

Volgens MySmartPrice, wat zich baseert op 'bronnen binnen de industrie', gaan de Galaxy Buds 2 tussen de 180 en 200 euro kosten.

Met deze prijs zou Samsung ver onder de adviesprijs van de AirPods Pro uitkomen, die 279 euro hebben als adviesprijs. We raden wel aan om je niet blind te staren op deze prijs; zolang Samsung zelf er niets over heeft gecommuniceerd, staat nog niets vast.

Update: De adviesprijs van de Samsung Galaxy Buds 2 is mogelijk lager dan verwacht. In een statement aan MySmartPrice meldt de bekende leaker Ishan Agarwal dat de Buds 2 nu 149 euro gaan kosten.

De originele Samsung Galaxy Buds. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2 design

Als de Samsung Galaxy Buds 2 de officiële opvolgers zijn van de originele Galaxy Buds, verwachten we dat ze er ongeveer hetzelfde uit gaan zien. Denk hierbij aan een wat ronde afwerking, vervangbare dopjes, en een slanke oplaadcase.

Vrij recentelijk hoorden we nog dat ze qua design juist zouden gaan lijken op de Galaxy Buds Pro, waarvan een aantal foto's gespot zijn via de FCC-aanvraag.

Een ander gerucht is dat de Samsung Galaxy Buds 2 verkrijgbaar zullen zijn in vier verschillende kleuren: zwart, wit, groen en paars. Deze kleuren komen overeen met de te verwachten opties voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Deze telefoons moeten namelijk in de kleuren zwart en groen, en groen en lichtviolet verschijnen.

We hebben zelfs beeldmateriaal van de Buds 2 gespot. Het gaat uiteraard om gelekt beeldmateriaal wat niet door Samsung zelf naar buiten is gebracht. In de afbeelding hieronder zie je hoe de Buds 2 qua design veel weg hebben van de Buds Pro (mits we de plaatjes geloven natuurlijk).

(Image credit: 91mobiles)

Samsung Galaxy Buds 2: functies

Hoewel het merendeel van de Samsung Galaxy Buds 2 geruchten en leaks hebben gedraaid rondom het design van de oortjes, zijn er ook een paar functies bekendgemaakt via dezelfde geruchtenmolen.

Zo is de bekende Samsung-leaker @UniverseIce erachter gekomen dat de Galaxy Buds 2 blijven beschikken over actieve noise-cancelling, en met een upgrade komen in audiokwaliteit.

Er is een afbeelding toegevoegd aan dit gerucht, maar die vertelt ons niet veel meer over wat we kunnen verwachten. Het lijkt alsof de infraroodsensor voor automatische draagdetectie behouden blijft (van de Buds Pro). Het boonvormige ontwerp van de Buds Live lijkt tevens geen terugkeer te maken.

The Galaxy Buds2 has better sound quality and still has active noise reductionMay 28, 2021 See more

Samsung Galaxy Buds 2: wat we willen zien

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn de beste oortjes van de fabrikant tot nu toe. Dat betekent echter niet dat we geen verbeteringen weten voor de Galaxy Buds 2.

Verbeterde audiokwaliteit

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn de best klinkende oortjes van Samsung tot dusver, maar er is ruimte voor verbetering. De algehele presentatie is gebalanceerd en ze zijn ook prettig in gebruik, maar het gebrek aan echte details zorgt ervoor dat audiofielen de oortjes links laten liggen.

Als Samsung zich wil verbeteren, moeten de Galaxy Buds 2 meer helderheid in de midden- en hoge frequenties bieden, evenals een bredere, meer meeslepende soundstage.

Ondersteuning voor aptX HD

Bij de Galaxy Buds Pro ben je aangewezen op de bluetooth audiocodecs SBC en AAC, of je moet in het bezit zijn van een Samsung Galaxy-toestel; dan kun je Samsungs Scalable Codec-technologie gebruiken.

We hopen dat Samsung ondersteuning voor de kwalitatief hoogwaardigere aptX HD-codec gaat. Dit geeft gebruikers de optie om 24-bit draadloze audio te beluisteren. Dat kan zeker een verschil maken in de audiokwaliteit van je muziek.

Sterkere noise-cancelling

Actieve noise-cancelling was een welkome vernieuwing bij de Galaxy Buds Pro, maar ze kunnen niet op tegen de kwaliteit van de Sony WF-1000XM3 en Sony WF-1000XM4. De Buds Pro weten het geluid van ventilatoren en dergelijke flink te verminderen, maar muziek van anderen blokkeren blijkt te veel gevraagd. Alles wat luider is dan iemand die praat, hoor je ondanks de ANC.

We zouden graag zien dat Samsung de actieve noise-cancelling weet te verbeteren bij de Galaxy Buds 2, zodat ze echt de strijd aan kunnen gaan met Sony's opties en de Apple AirPods Pro.

Stop met Bixby

De enige slimme assistent die de Buds Pro ondersteunen is Bixby. Zit je in een Google- of Apple-ecosysteem aan producten, dan kun je deze niet controleren met een handsfree-assistent. Geen dealbreaker, maar wel iets wat we graag anders zouden zien bij de Buds 2.