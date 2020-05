Samsung Galaxy A21s leak toont goedkope smartphone met enorme batterij

Als je op zoek bent naar een nieuwe Samsung smartphone maar de prijs van de Galaxy S20 niet heel aangenaam vindt, dan heeft het merk misschien al snel een nieuwe optie je. Een groot lek heeft de Samsung Galaxy A21s volledig onthuld. Het wordt een smartphone met een grote batterij, enkele overeenkomsten met de Galaxy S20, maar een veel lagere prijs.

Roland Quandt (een bekend leaker) heeft voor Winfuture.de (een Duitse tech-website) de volledige specificaties en enkele renders van de Galaxy A21s te pakken gekregen. Daaruit blijkt dat de Galaxy A21s blijkbaar een 6,5-inch display met 720 x 1600 resolutie, een 5.000mAh-batterij, 3GB RAM, 32GB of 64GB opslagruimte en een Exynos 850-chipset zal hebben. Dat is een nieuwe chipset die blijkbaar een octa-core heeft met een maximale kloksnelheid van 2GHz.

Daarnaast zou de Samsung Galaxy A21s een viervoudige camera achteraan hebben, die bestaat uit een 48MP f/2.0 hoofdsensor, een 8MP groothoekcamera en nog twee andere (voorlopig onbekende) lenzen. Op de voorzijde is er blijkbaar een 13MP-camera. Daarnaast heeft de Galaxy A21s nog een microSD-kaartslot, NFC-ondersteuning, Android 10 en een koptelefoonpoort.

This is the Samsung Galaxy A21s. All specs and a ton of real actually official not-just-the-front or some-fake-made-by-a-store-out-for-clicks pics: https://t.co/YybhFAVUApMay 13, 2020