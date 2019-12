Rico vs Badr 2 live stream: zo bekijk je de rematch overal ter wereld online

We hebben er maar liefst drie jaar op moeten wachten, maar Rico vs Badr staat eindelijk op het punt van beginnen. Zaterdag 21 december 2019 zal de geschiedenisboeken ingaan als de rematch van de twee zwaargewicht kickboksers. Zowel Rico Verhoeven als Badr Hari zijn topfit voor het aanstaande gevecht, zo bleek bij de weging vrijdag 20 december.

Dat er behoefte was aan een rematch, dat werd meteen na het eerste gevecht al duidelijk. In 2016 werd Rico Verhoeven gekroond tot winnaar, nadat Badr Hari in ronde 2 al geblesseerd moest afhaken. De blessure aan de arm van Badr is inmiddels verleden tijd, en beide kemphanen kunnen niet wachten tot hun volgende ontmoeting.

Wij vertellen je hoe je makkelijk en snel een Rico vs Badr live stream kunt bekijken, waar dan ook ter wereld.

Rico vs Badr live stream - waar en wanneer Rico vs Badr vindt plaats in het GelreDome in Arnhem. Kickboksorganisatie Glory opent de deuren van het stadion al om 16:00 uur, waarna diverse andere topgevechten plaatsvinden. Om 21:00 uur begint Collision 2, het onderdeel waar het gevecht tussen Rico en Badr onder valt.

De WK-titel zwaargewicht kickboksen wordt op zaterdag 21 december uitgevochten door wereldtitelhouder Rico Verhoeven en uitdager Badr Hari. De 30-jarige Rico, afkomstig uit Brabant, neemt het op tegen de 35-jarige Badr Hari, die uitkomt onder de Marokkaanse vlag.

Voor deze wedstrijd staan er vijf rondes gepland. Elke ronde duurt drie minuten. We hopen natuurlijk dat er niet eenzelfde climax plaats gaat vinden als drie jaar geleden, toen het in de tweede ronde al gedaan was.

Lees verder om erachter te komen hoe je de clash tussen Rico en Badr overal ter wereld kunt kijken.

Wil je de wedstrijd kijken, maar ben je niet thuis? Geen paniek; via een VPN kun je alsnog het titelgevecht waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is helemaal niet zo moeilijk als je wellicht denkt.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,17 per maand, inclusief drie maanden extra én Nordpass, een nieuwe applicatie voor wachtwoordbeheer. Bevalt de dienst je niet? NordVPN hanteert een geld-terug-garantie van 30 dagen. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om overal ter wereld de wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Rico vs Badr live (Nederland)

In Nederland heeft Talpa de rechten voor de het Glory-evenement van zaterdag 21 december. De match tussen Rico en Badr wordt live uitgezonden. Vanaf 20:00 uur is het spektakel op televisie te volgen. Via het online platform KIJK kun je naast de wedstrijd tussen Rico en Badr ook de andere gevechten van Glory bekijken. Officieel opent Glory om 16:00 uur de deuren. Via Kijk kun je al meekijken naar andere gevechten, mocht je daar interesse hebben. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je niets van het titelgevecht missen? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.