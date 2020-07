Officieel uitziende Google Pixel 4a render toont punch-hole selfiecamera

De Google Pixel 4a is verschenen in een officiële render die naar verluidt in de Google Store zelf is verschenen. Hoewel dit niets schokkend heeft onthuld, bevestigt het wel enkele geruchten.

De afbeelding hieronder (gespot door 9to5Google) toont een gedeelte van de voor- en achterkant van de Pixel 4a. De hoogtepunten zijn een selfiecamera in een punch-hole en een enkele camera aan de achterkant die nog steeds in een Pixel 4-achtig vierkant camerablok zit.

(Image credit: 9to5Google)

Er zit ook iets wat lijkt op een vingerafdruksensor op de achterkant, wat suggereert dat de smartphone mogelijk geen in-screen scanner (of gezichtsherkenning) krijgt. Een laatste opmerking: de getoonde Pixel 4a heeft een zwart kader en een groene vergrendelknop, die past bij de voorspellingen van de 'Just Black' tint.

Dit komt allemaal overeen met wat we al hebben gehoord over de Pixel 4a. De officiële render in de Google Store zou kunnen betekenen dat de telefoon (eindelijk) klaar is om gelanceerd te worden.

Pixel 4a: aftellen maar

We hadden aanvankelijk verwacht dat de Google Pixel 4a onthuld zou worden op het Google IO 2020 event in mei, maar nadat het live-evenement werd geannuleerd als gevolg van het coronavirus, hebben we tal van mogelijke lanceringsdata aan ons voorbij zien gaan.

Het is onduidelijk waar Google op zit te wachten, hoewel de theorieën over vertragingen in de productie of verzending talrijk zijn. De volgende mogelijke datum is 3 augustus (volgens PhoneArena) maar ook dat staat niet vast.

Toch zijn er al voldoende leaks de revue gepasseerd zodat we een goed beeld hebben van hoe de smartphone eruit zal zien: een 5,81 inch 1080 x 2340 OLED scherm, een mid-range Snapdragon 730 chipset, 6GB RAM, een 3.080mAh batterij, 128GB opslagruimte, een 12,2MP hoofdcamera, een 8MP selfiecamera (in een punch-hole) en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting.

Het meest recente gerucht zegt tot slot dat we zowel een Pixel 4a als een Pixel 4a 5G krijgen, wat zou kunnen wijzen op een andere 5G-capabele chipset in de 5G-telefoon.