Real Madrid vs Manchester City live stream: bekijk de Champions League clash overal

Nu de UEFA Manchester City voor maar liefst twee jaar heeft verbannen van haar kampioenenbal, ligt er vanavond misschien nog wel meer druk op het team van Guardiola om een goede prestatie te leveren. Dankzij onze gids voor het bekijken van een Real Madrid vs Manchester City live stream hoef je in ieder geval niets te missen van alle actie vanavond.

In de eerste ontmoeting van de in totaal twee wedstrijden mag de huidige kampioen van Engeland zich opmaken voor een reisje naar Bernabéu, waar het team van Pep zich mag opmaken voor een heet avondje tegen Los Blancos.

Mocht de ban van UEFA stand houden, dan zou Manchester City in theorie pas weer in 2023 als winnaar uit de bus komen in de Champions League. Er ligt dan ook bijzonder veel druk op de spelers van City.

Real Madrid vs Manchester City live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City vindt plaats in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. De aftrap is om 21:00 CET.

Guardiola en Zidane hebben al eens eerder tegenover elkaar gestaan, maar dan op het veld zelf. Vanavond wordt de eerste keer dat zij het tegen elkaar opnemen als coaches.

De opmaat naar de clash van vanavond is niet bepaald gelijk verlopen bij de twee teams. Real Madrid heeft namelijk vrij verrassend met 1-0 verloren van middenmoter Levante. Als gevolg hiervan verloor Real Madrid de koppositie in La Liga aan aartsrivaal Barcelona.

City daarentegen wist hun tweede positie op de ranglijst te versterken door met 1-0 uit te winnen van nummer drie Leicester City. De titelrace lijkt echter gelopen in Engeland, nu Liverpool 22 punten voor staat met nog 11 wedstrijden te gaan.

Het is zeker niet uitgesloten dat Raheem Sterling geheel tegen de verwachtingen in vanavond aan de aftrap verschijnt. De Engelse vleugelaanvaller lijkt tijdig hersteld te zijn van een hamstringblessure.

Helaas is er minder goed nieuws voor Eden Hazard. De wedstrijd afgelopen weekend eindigde in mineur voor de Belgische aanvaller; hij liep een enkelblessure op en lijkt voor maanden uitgeschakeld.

Lees hieronder hoe je een Real Madrid vs Manchester City live stream overal ter wereld kunt bekijken.

Heb je zin om de topper van vanavond te kijken, maar ben je niet thuis? Wees gerust; aan de hand van een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is minder lastig in gebruik dan je wellicht denkt.

Stream Real Madrid vs Manchester City live in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om elke wedstrijddag één match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap voor Real Madrid vs Manchester City vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Real Madrid vs Manchester City in België

Wil je alle Champions League-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Proximus All Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van de Champions League en meer. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City te bekijken.

