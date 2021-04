Real Madrid vs Liverpool live stream: bekijk de Champions League kraker overal ter wereld

De teams van Jürgen Klopp en Zinédine Zidane zijn al een tijdje niet meer in topvorm. Ook de flinke lijst aan blessuregevallen helpt beide ploegen niet bepaald. Ondanks alle tegenslagen zijn beide clubs nog altijd actief in het miljardenbal wat de Champions League heet, en vanavond staan ze tegenover elkaar in de kwartfinale.

Scroll naar beneden voor meer informatie over hoe je een live stream van Real Madrid vs Liverpool kunt bekijken, waar dan ook ter wereld.

Real Madrid vs Liverpool live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Liverpool vindt plaats in het Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid. De aftrap is om 21:00 CET.

Real Madrid vs Liverpool live stream

De aanloop naar het topduel tegen Liverpool verloopt niet al te goed. Niet alleen moet het team van Zidane Sergio Ramos missen, ook Raphael Varane ontbreekt vanavond vanwege een positieve coronatest. Dit houdt in dat Nacho en Militão de enige overgebleven opties zijn voor het verdedigingscentrum van de Spanjaarden.

Op het veld heeft Madrid de zaken iets beter voor elkaar. De ploeg wist vrij gemakkelijk met 2-0 te winnen van Eibar en door het puntverlies van koploper Atletico Madrid zit er nu nog maar drie punten afstand tussen de twee Madrileense teams.

Bij Liverpool verloopt het seizoen nog wat desastreuzer. De kampioen van het vorige seizoen weet in de eigen competitie maar weinig potten te breken. Ondanks dat het afgelopen weekend won van Arsenal, bezetten 'The Reds' slechts de zevende positie in de Premier League, op een waanzinnige achterstand van 25 punten op koploper Manchester City.

Ook de verdedigingslinie van Liverpool is de afgelopen maanden geteisterd door blessureleed. Naast Virgil van Dijk ontbreken Joe Gomez en Joel Matip vanavond eveneens. Gelukkig voor Klopp zijn aanvallers Salah en Mané wel fit voor vanavond, en die zullen zeker gretig gebruikmaken van de absentie van het duo Ramos-Varane.

Lees verder om erachter te komen hoe je de clash tussen Real Madrid en Liverpool overal ter wereld kunt bekijken.

VPN gebruiken om Champions League voetbal buitenshuis te kijken

Wil je de wedstrijd kijken, maar ben je niet thuis? Geen paniek; via een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is helemaal niet zo moeilijk als je wellicht denkt. Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €2,97 per maand! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Real Madrid vs Liverpool live in Nederland

In Nederland heeft Talpa de rechten voor het uitzenden van één van de Champions League-wedstrijden per avond. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Real Madrid vs Liverpool in België