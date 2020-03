Real Madrid vs Barcelona live stream: bekijk El Clasico overal ter wereld

Na een week vol met zinderende Europese topwedstrijden mogen we vanavond spreken van de spreekwoordelijke kers op de taart, namelijk El Clasico. Hoe je een Real Madrid vs Barcelona live stream waar dan ook ter wereld kunt bekijken, vertellen wij je graag hieronder.

Real Madrid vs Barcelona live stream - waar en wanneer De competitiewedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona vindt plaats in Estadio Santiago Bernabéu. De aftrap is om 21:00 lokale tijd. Aangezien er geen tijdsverschil is tussen Spanje en de Benelux, begint de wedstrijd hier ook op hetzelfde tijdstip.



Na het verrassende verlies van Real Madrid tegen Levante is het Barcelona dat de ranglijst aanvoert in de Spaanse competitie. De achterstand van Real Madrid is met twee punten echter verwaarloosbaar. Het ziet ernaar uit dat de weg naar het kampioenschap een tweestrijd gaat worden; nummer drie Atletico Madrid staat op 12 punten achterstand.

Op papier lijkt het een lastige avond te gaan worden voor Barcelona. Naast dat het om een uitwedstrijd gaat, is de selectie flink afgeslankt door de vele blessures en schorsingen die de Catalaanse ploeg teisteren. Afwezigen zijn onder meer: Sergi Roberto, Jordi Alba, Arturo Vidal, en Sergio Busquets.

Ook Luis Suárez en Dembélé zijn nog lang afwezig. Vanwege deze noodsituatie mocht Barcelona één speler hiervoor halen, en dat werd Martin Braithwaite. Het is zeker niet uitgesloten dat deze 'noodspits', afkomstig van laagvlieger Leganés samen met Lionel Messi aan de aftrap staat.

Bij Real Madrid is de blessurelijst een stuk minder lang, maar het gemis van Eden Hazard zal zeker groot zijn bij Los Blancos. Ook Marco Asensio is nog altijd niet inzetbaar.

Lees verder om erachter te komen hoe je El Clasico overal ter wereld kunt zien.

Gebruik een VPN om El Clasico buitenshuis te kijken

Ben je niet thuis, maar in een land ver van je oude vertrouwde plek? Raak dan niet in paniek; dankzij het gebruiken van een VPN kun je voetbalwedstrijden waar dan ook ter wereld bekijken. Bonus: het is heel makkelijk in gebruik.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. TechRadar heeft honderden VPN-diensten getest, en NordVPN is naar onze mening een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde Black Friday-deal voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,17 per maand, inclusief drie maanden extra én NordLocker, een nieuwe applicatie voor bestandsversleuteling. Bevalt de dienst je niet? NordVPN hanteert een geld-terug-garantie van 30 dagen. Vergeet overigens niet dat een VPN voor veel meer gebruikt kan worden dan enkel voetbal; van het deblokkeren van websites tot het bekijken van Netflix-content die officieel niet in jouw land beschikbaar is, en van extra veilig winkelen in een webshop tot online bankieren.

Stream Real Madrid vs Barcelona live in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle wedstrijden van La Liga. De match van vanavond wordt uitgezonden op Ziggo Sport Select. Het online platform Ziggo GO stelt gebruikers in staat om online televisie te kijken, en dus ook deze wedstrijd. De aftrap vindt plaats om 21:00. Je kunt de wedstrijd ook bekijken via je smartphone. Download hiervoor de Ziggo GO-applicatie. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Vergelijk de beste VPN-diensten: NordVPN NordVPN 3 Year Cyberghost CyberGhost 3 Years VyprVPN Basic plan 2 years Windscribe Windscribe 12 month Prijzen 36 maanden €2.62 /mnd Bekijken bij NordVPN 36 maanden £2.10 /mnd Bekijken bij CyberGhost 24 maanden $2.50 /mnd Bekijken bij VyprVPN 12 maanden $4.08 /mnd Bekijken bij Windscribe Compatible devices Number of locations 55 50 70 47 Simultaneous connections 6 5 4 99999 Trial period Works with Best for Balance of options and ease of use Performance and security Onbeperkt aantal verbonden toestellen Unlimited bandwidth P2P Traffic Unlimited Bandwidth