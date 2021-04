Real Madrid vs Barcelona live stream: bekijk El Clasico overal ter wereld

Na een week vol met zinderende Europese topwedstrijden mogen we vanavond spreken van de spreekwoordelijke kers op de taart, namelijk El Clasico. Hoe je een Real Madrid vs Barcelona live stream waar dan ook ter wereld kunt bekijken, vertellen wij je graag hieronder.

Real Madrid vs Barcelona live stream - waar en wanneer De competitiewedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona vindt plaats in Estadio Alfredo Di Stéfano. De aftrap is om 21:00 lokale tijd. Aangezien er geen tijdsverschil is tussen Spanje en de Benelux, begint de wedstrijd hier ook op hetzelfde tijdstip.



Het sputterende Atletico Madrid voert nog altijd de ranglijst aan in de Spaanse competitie. Barcelona volgt op de voet met twee punten en Real Madrid op drie punten. Het ziet ernaar uit dat de weg naar het kampioenschap een driestrijd gaat worden, want de nummer vier (Sevilla) staat op acht punten achterstand van de koploper.

Barcelona is bezig aan een reeks van vijf overwinningen op rij, een reeks van overwinningen die leven heeft geblazen in hun eerder ogenschijnlijk geflopte titelstrijd. De goede vorm van Barcelona maskeert ook de pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen PSG enkele weken geleden.

Madrid lijkt ook weer op te leven. De ploeg van Zinedine Zidane kent een ongeslagen run van vijf wedstrijden in La Liga. Ze zullen waarschijnlijk ook een boost krijgen door de indrukwekkende 3-1 zege op Liverpool in de thuiswedstrijd van hun kwartfinale van de Champions League.

Madrid gaat er vanavond alles aan doen om twee keer in één seizoen te winnen van Barcelona, nadat het in Camp Nou al wist te winnen met 1-3.

Lees verder om erachter te komen hoe je El Clasico overal ter wereld kunt zien.

Gebruik een VPN om El Clasico buitenshuis te kijken

Ben je niet thuis, maar in een land ver van je oude vertrouwde plek? Raak dan niet in paniek; dankzij het gebruiken van een VPN kun je voetbalwedstrijden waar dan ook ter wereld bekijken. Bonus: het is heel makkelijk in gebruik.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. TechRadar heeft honderden VPN-diensten getest, en NordVPN is naar onze mening een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde Black Friday-deal voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €2,97 per maand. Bevalt de dienst je niet? NordVPN hanteert een geld-terug-garantie van 30 dagen. Vergeet overigens niet dat een VPN voor veel meer gebruikt kan worden dan enkel voetbal; van het deblokkeren van websites tot het bekijken van Netflix-content die officieel niet in jouw land beschikbaar is, en van extra veilig winkelen in een webshop tot online bankieren.

Stream Real Madrid vs Barcelona live in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle wedstrijden van La Liga. De match van vanavond wordt uitgezonden op Ziggo Sport Select. Het online platform Ziggo GO stelt gebruikers in staat om online televisie te kijken, en dus ook deze wedstrijd. De aftrap vindt plaats om 21:00. Je kunt de wedstrijd ook bekijken via je smartphone. Download hiervoor de Ziggo GO-applicatie. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.