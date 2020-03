RB Leipzig vs Tottenham live stream: Champions League match overal ter wereld bekijken

De eerste Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Tottenham eindigde in Londen in een onverwachte verliespartij voor Tottenham. Je ziet het niet meteen af aan de stand, maar er was wel degelijk genoeg spektakel op het veld te vinden. Beide teams mogen vanavond in wedstrijd twee uit twee aantonen dat zij het verdienen om door te gaan naar de kwartfinales.

We achten de kans dat het vanavond wederom bij slechts één doelpunt blijft bijzonder klein. Beide teams beschikken over tal van creatieve spelers, en we mogen de matige vorm van Tottenhams verdediging zeker niet over het hoofd zien; sinds de eerste wedstrijd tegen Leipzig in Londen wist Tottenham geen match meer te winnen.

Het ziet ernaar uit dat Tottenham veel moeite heeft met het gemis van Harry Kane. Ook is de absentie van Steven Bergwijn (zij het in mindere mate) een vervelende voor de mannen van Mourinho.

Tottenham vs RB Leipzig live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen RB Leipzig en Tottenham vindt plaats in de Red Bull Arena in Leipzig. De aftrap is om 21:00 CET.

Bij de heren van RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann verloopt de voorbereiding iets beter, maar twee gelijke spelen in de competitie is nu ook niet bepaald een prestatie om over naar huis te schrijven.

Een potentiële meevaller voor RB Leipzig is de aanwezigheid van Timo Werner. Na een vervelende blessure trainde de aanvaller deze week weer mee met de selectie. Een plaats in de basis is zeker niet uitgesloten.

Lees hieronder meer over waar je de topwedstrijd van vanavond kunt bekijken. Het maakt niet uit waar je ergens in de wereld zit, want dankzij onze gids heb je gegarandeerd een werkende live stream.

VPN gebruiken om Champions League voetbal buitenshuis te kijken

Ben je op het moment dat de match begint niet in je thuisland? Raak dan niet meteen in paniek; door het gebruiken van een VPN kun je voetbalwedstrijden waar dan ook ter wereld bekijken. Bonus: het is heel makkelijk in gebruik.

Een VPN geeft jou de mogelijkheid om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

RB Leipzig vs Tottenham live stream in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om elke wedstrijddag één match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap voor RB Leipzig tegen Tottenham vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream RB Leipzig vs Tottenham live in België

Wil je alle Champions League-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Proximus All Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van de Champions League en meer. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de wedstrijd tussen Ajax en Valencia te bekijken.

