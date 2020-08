RB Leipzig vs PSG live stream: bekijk de Champions League halve finale overal

We zijn alweer aanbeland in de eindfase van de Champions League. De laatste wedstrijden van het miljoenenbal zijn in sneltreinvaart achter elkaar afgespeeld, om zo nog een winnaar voor het seizoen 2019-2020 te kunnen realiseren. Vooraf was er de nodige kritiek op deze aanpak, maar ondertussen zijn wij heel erg fan geworden van deze aanpak. We hebben namelijk tal van schitterende wedstrijden gezien, en de eerste grote verrassing tot dusver, RB Leipzig, mag zich vanavond bewijzen tegenover grootmacht PSG. Lees hieronder hoe je een RB Leipzig vs PSG live stream kunt bekijken.

RB Leipzig vs PSG live stream start om 21:00 in de Benelux. De halve finalewedstrijd wordt gespeeld over één match en vindt plaats in het Estádio da Luz van Benfica.

RB Leipzig vs PSG live stream

Het is nog geen week geleden dat RB Leipzig heer en meester was tegen het altijd ontzettend stugge Atletico Madrid van Diego Simeone. De Duitse club wist ook zonder hun vertrokken sterspeler Timo Werner een sterke vuist te maken tegen het fysieke spel van de Spanjaarden. Bij vlagen tikte Leipzig haar tegenstander volledig zoek. Dat het 'slechts' 2-1 is geworden, doet niets af aan het mooie veldspel.

Bij PSG is er ook sprake van een stunt in wording. Het is de Parijzenaren ondanks de honderden miljoenen aan investeringen namelijk nog niet gelukt om met het huidige PSG in de Champions League finale te eindigen, laat staan deze te winnen. Een grote stap werd vorige week gezet door in de laatste 10 minuten van de wedstrijd tegen Atalanta de wedstrijd te kantelen via twee doelpunten.

PSG lijkt vooraf topfavoriet, maar vergeet niet dat beide teams zeer goed gepresteerd hebben. Waar PSG absolute supersterren heeft in de vorm van Neymar en Mbappé, zet Julian Nagelsmann zijn Leipzig als team heel sterk neer. Het wordt de eerste keer dat de twee teams elkaar treffen.

Lees hieronder meer over hoe je een RB Leipzig vs PSG live stream overal ter wereld kunt kijken.

Stream RB Leipzig vs PSG live in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om deze match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het SBS6 op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. Hier kun je gratis een account aanmaken, waarna je de wedstrijd live kunt bekijken. De aftrap vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream RB Leipzig vs PSG in België

Wil je alle Champions League-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Proximus All Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van de Champions League en meer.

Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de wedstrijd te bekijken.