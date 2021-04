PSG vs Bayern München live stream: bekijk de allesbeslissende Champions League finale overal

Na de prachtige wedstrijd van vorige week is het nu de hoogste tijd voor de alles bepalende beslissing: welke titaan gaat er door naar de halve finale, PSG of Bayern München? Slechts driekwart jaar geleden wist Bayern in Benfica Paris Saint Germain af te troeven in de finale van vorig seizoen, maar vanavond begint de Duitse ploeg de laatste wedstrijd van de kwartfinale met een achterstand. Hoe je een PSG vs Bayern München live stream waar dan ook ter wereld kunt bekijken, vertellen wij je graag hieronder.

PSG vs Bayern München live stream PSG vs Bayern München start vanavond 13 april om 21:00 in de Benelux. De kwartfinale vindt plaats in het Parc des Princes in Parijs.

De eerste kwartfinale tussen de twee grootmachten vond plaats in de Allianz Arena en was een waar spektakel. Dankzij de loeisnelle counters van PSG onder leiding van Kylian Mbappé wist de Franse ploeg 3 cruciale doelpunten te maken in de uitwedstrijd, terwijl Bayern niet verder kwam dan 2 doelpunten. Dat terwijl laatstgenoemde een indrukwekkend aantal van 31 schoten had gecreëerd.

De Duitse ploeg, die nu op jacht moet naar doelpunten, zal deze wedstrijd in een soortgelijke aanvallende stijl moeten benaderen als de eerste. Nog altijd mist Bayern hun sterspits Robert Lewandowski, die nog steeds aan de kant staat met een knieblessure.

Zo'n aanvallende aanpak betekent waarschijnlijk meer ruimte voor PSG's Mbappe en Neymar om uit te buiten, maar de pogingen van de thuisploeg om deze wedstrijd te winnen kunnen worden ondermijnd door blessures bij belangrijke spelers.

Aanvoerder Marquinhos, de verdediger Juan Bernat en spelmaker Marco Verratti zullen waarschijnlijk niet fit genoeg zijn om te starten. Bayern heeft ook een oplopende blessurelijst met Corentin Tolisso en Serge Gnabry die beiden aan de kant staan voor de ploeg uit Beieren.

Gebruik VPN om Champions League finale te kijken

Heb je zin om de kwartfinale van vanavond te bekijken, maar bevind je jezelf niet thuis? Weet dan dat je nog altijd de match overal ter wereld kunt bekijken via een VPN. Het inschakelen van een VPN is waarschijnlijk makkelijker dan je wellicht denkt.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream PSG vs Bayern München live in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om deze match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het SBS6 op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. Hier kun je gratis een account aanmaken, waarna je de wedstrijd live kunt bekijken. De aftrap vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Daarnaast heb je de optie om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de PSG vs Bayern München live stream overal ter wereld te kunnen bekijken.

Stream PSG vs Bayern München in België