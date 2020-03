PS5 specificaties worden morgen onthuld op Sony-event; zo kijk je mee

De PS5 krijgt op 18 maart een verrassingsevenement in de vorm van een livestream. Dat is te lezen in een officiële tweet van PlayStation Europe, dat een diepgaandere blik op de specs en mogelijkheden van de nieuwe PlayStation belooft.

PS5 lead architect Mark Cerny zal het woord voeren in de livestream, die een "diepe duik in de systeemarchitectuur van de PS5 en hoe deze de toekomst van games zal vormgeven" moet bieden.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBvMarch 17, 2020

Wat betekent dat allemaal? Het betekent dat we een beter idee krijgen van wat er gaande is in de PS5, onder de motorkap. Misschien is het ook een soort van reactie op de voortdurende informatielekken van Microsoft over de specificaties van de Xbox Series X.

In tegenstelling tot de PS5 is ook de Xbox Series X officieel onthuld en het klinkt niet alsof we het consoleontwerp van de PS5 te zien krijgen. Wordt er nog aan gewerkt? Houdt Sony zijn kaarten gewoon dicht bij de borst? We zullen zien of de livestream op 18 maart ons iets te vertellen heeft.

Hoe kijk je de PS5 livestream?

De livestream zelf zal van start gaan om 17u (onze tijd) op 18 maart. Je zal hem kunnen bekijken op de PlayStation Blog, waar dit soort aankondigingen en ander PlayStation-nieuws gewoonlijk te vinden zijn.