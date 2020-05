Onthulling PS5 games komt in de buurt – Sony belooft een "spannende" show

Kijk je uit naar onze eerste blik op de nieuwe PS5-games? Goed nieuws, want het lijkt erop dat we niet veel langer hoeven te wachten. Sony heeft namelijk bevestigd dat we "binnenkort" de PS5-games zullen zien.

In een recente bedrijfsstrategievergadering (via VGC) beschreef Sony CEO Kenichiro Yoshida hoe de PS5 een meeslepende next-gen-ervaring zal bieden door middel van functies zoals een supersnelle SSD, de sensorfuncties van de DualSense PS5-controller en Tempest 3D-audio.

"Games voor de PS5 die deze nieuwe game-ervaring bieden, worden gemaakt door zowel de eerste als de derde generatie ontwikkelaars en we zijn van plan om binnenkort een overtuigende line-up van titels te introduceren", aldus Yoshida.

Dit weten we al over mogelijke games voor de PS5

Hoe gaat het event eruitzien?

(Image credit: Sony)

Hoe snel dat zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn wel geruchten dat Sony op 4 juni een PS5-game zal onthullen.

Zoals gemeld door GamesRadar, heeft GamesBeat's Jeffrey Grubb (die een Nintendo Direct-datum correct voorspelde) op het gameforum Resetera gepost dat een PS5 reveal "momenteel gepland is voor 4 juni".

Sony heeft echter niet bevestigd of dit echt zo is en er is geen woord gezegd over eventuele evenementen in de nabije toekomst. Hoewel 4 juni vrij specifiek is, verwachten we dat Sony in juni of juli meer zal onthullen over de PS5.

Het bedrijf heeft al eerder gezegd dat het een soortgelijke revealplan volgt als de PS4. De specificaties van de PS4 werden in februari 2013 onthuld voordat Sony de console, de prijs en de line-up van de games in juni van dat jaar bekendmaakte.

Waar zijn je games, Sony?

(Image credit: Naughty Dog)

Tijdens de meeting werden vragen gesteld over Sony's aanpak voor de marketing van de PS5. Door de talloze lekken is het namelijk moeilijk geweest om echt interessante onthulling te doen. Dat is echter blijkbaar allemaal onderdeel van het plan en Sony heeft vrij veel vertrouwen in de verkoop van de PS5.

"Ik denk dat de resultaten alles zullen zijn, dus na de lancering zal het duidelijk worden, en dus gaan we onze uiterste best doen", aldus Hiroki Totoki, chief financial officer van Sony.

Gezien het feit dat Microsoft net een groot aantal Xbox Series X-titels van derden heeft onthuld tijdens de Xbox Series X-gameplay, zijn de fans op zoek naar nieuws over de PS5-games. Hopelijk duurt het wachten niet lang meer nu.