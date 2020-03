Oppo Find X2 Pro officieel: premium 5G smartphone met flink prijskaartje

De in China razend populaire smartphonefabrikant Oppo heeft vandaag haar nieuwe Oppo Find X2-serie onthuld. Het is de tweede generatie van haar all screen toestellijn.

In tegenstelling tot de eerste versie uit 2018 is er niet sprake van één maar twee modellen. Naast de Oppo Find X2 is er ook een Oppo Find X2 Pro. Laatstgenoemde beschikt over iets betere specificaties.

De originele Find X onderscheidde zich van de concurrentie door zijn uitschuifmechanisme. De camera-opzet zat verborgen in de behuizing van de telefoon. Wanneer je de camera nodig had, schoof het mechanisme uit om de camera's zichtbaar te maken. Zowel de Find X2 Pro als de reguliere Find X2 stappen af van dit mechanisme en houden het op een cameragat in het display.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Oppo) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Oppo) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Oppo) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Oppo)

Oppo Find X2 serie officieel

De Find X2 Pro is de eerste (en voorlopig enige) telefoon die uitgerust is met de gloednieuwe Sony IMX689 sensor als primaire camera. Het is volgens de fabrikant de grootste sensor van alle 48-megapixelcamera's die je kunt vinden op de smartphonemarkt. Op papier moet dit resulteren in fantastische plaatjes. Sony's sensoren vinden we tegenwoordig op tal van high-end vlaggenschepen, dus we sluiten zeker niet uit dat de prestaties in de praktijk ook indrukwekkend zullen zijn.

Naast de primaire sensor is er ook een 48-megapixelgroothoekcamera inbegrepen. Met de 13-megapixeltelefotocamera ben je in staat om 10x hybride in te zoomen. De reguliere Find X2 verschijnt met een 13-megapixeltelefotocamera, 12-megapixelgroothoekcamera en een reguliere 48-megapixelcamera.

Beide toestellen zijn uitgerust met een 6,7 inch AMOLED-scherm. De ververssnelheid bedraagt (maximaal) 120Hz en de resolutie bedraagt QHD+ (1440 x 3168 pixels). In tegenstelling tot de Samsung Galaxy S20 Ultra kunnen de toestellen van Oppo wel een QHD-resolutie en 120Hz combineren.

Dankzij de maximale schermhelderheid van 1200 nits kun je ook in fel zonlicht het scherm aflezen. HDR10+-certificering is eveneens aanwezig voor rijke(re) contrasten, en de telefoons zijn in staat om reguliere content te upscalen naar 60fps of 120fps dankzij de O1 Ultra Vision Engine-processor.

Standaard 5G ondersteuning

Onder de motorkap is er een Qualcomm Snapdragon 865 die de boel aandrijft. Zoals je wellicht al weet, komt deze chipset standaard met 5G-ondersteuning. Er is dan ook geen 4G-only versie van deze telefoon.

De Oppo Find X2 Pro komt standaard met 12GB RAM en 512GB aan intern opslaggeheugen. De reguliere Find X2 verschijnt op de markt met 12GB RAM en 256GB aan geheugen. De Find X2 Pro accucapaciteit bedraagt 4260 mAh en kan via SuperVOOC-technologie opgeladen worden met 65W. Voor de Find X2 geldt hetzelfde, maar de goedkopere versie heeft 60 mAh minder aan boord.

Oppo Find X2 serie uitvoeringen en prijs

De Find X2 verschijnt met een glazen achterzijde en komt beschikbaar in de kleuren blauw en zwart. Het Pro-model is verkrijgbaar in keramisch zwart en oranje veganleer.

Oppo bevestigt dat de telefoon vanaf nu al te koop is bij telecomprovider T-Mobile en MediaMarkt. In mei 2020 start de verkoop van de telefoons bij andere webshops en providers.

De vraagprijs van de Oppo Find X2-serie is enigszins fors te noemen. De reguliere versie gaat over de toonbank voor 999 euro, terwijl je voor de Oppo Find X2 Pro 1199 euro kwijt bent.